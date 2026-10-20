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Lady Kitty Spencer, sobrina de la princesa Diana, deslumbró con un vestido rojo en Londres: por qué su look concentró las miradas

La modelo y aristócrata británica asistió al British Museum Ball con una creación de Dolce & Gabbana, acompañada por una capa y piezas de diamantes

Lady Kitty Spencer lució un vestido rojo de satén con capa de Dolce & Gabbana Alta Moda en el British Museum Ball (See Li/Picture Capital/Alamy Live News)
Lady Kitty Spencer lució un vestido rojo de satén con capa de Dolce & Gabbana Alta Moda en el British Museum Ball (See Li/Picture Capital/Alamy Live News)
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Lady Kitty Spencer llevó un vestido rojo de Dolce & Gabbana y un conjunto de diamantes en el British Museum Ball, Londres. La modelo y aristócrata británica, hija mayor de Charles Spencer y sobrina de la princesa Diana, eligió una silueta de satén con capa para una gala cuyo código de vestimenta giró en torno al rojo.

El resultado puso el foco en una de las figuras más observadas de la nueva generación de la familia Spencer. El vestido, confeccionado en satén rojo, reunió varios recursos habituales de la alta costura de noche: escote de hombros descubiertos, drapeados en el cuerpo, falda de largo completo y una abertura que dejaba ver los zapatos de salón del mismo tono.

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La capa en mismo tono extendía la línea del diseño y aportaba movimiento a la silueta. Spencer completó el conjunto con piezas de Chatila Jewels: un collar ancho de diamantes, pendientes con motivo floral y una pulsera a juego.

La cita congregó a alrededor de 850 invitados de los ámbitos del arte, la moda y la música en el museo londinense.

Spencer complementó su estilismo con un collar calado de diamantes, pendientes florales y una pulsera de Chatila Jewels (Photo by CARLOS JASSO / AFP)
Spencer complementó su estilismo con un collar calado de diamantes, pendientes florales y una pulsera de Chatila Jewels (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

El collar de diamantes fue el eje del estilismo

La joyería concentró buena parte de la atención del atuendo. El collar, de dibujo calado y piedras engastadas sobre metal blanco, cubría la base del cuello sin convertirse en una pieza compacta. Esa estructura permitió que el diseño se recortara sobre la piel y acompañara el escote sin competir con el drapeado del vestido.

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El uso de joyas de gran formato forma parte de la imagen pública de Lady Kitty Spencer. En sus apariciones nocturnas suele elegir pendientes de piedras de color, collares cortos de diamantes o piezas arquitectónicas que funcionan como el punto central de conjuntos de líneas limpias.

En esta ocasión, el rojo del vestido dejó el marco necesario para que el blanco de las piedras definiera el contraste.

El vestido rojo con escote de hombros descubiertos reabrió las comparaciones con el diseño de Victor Edelstein que Diana de Gales vistió en 1992 (REUTERS/Isabel Infantes)
El vestido rojo con escote de hombros descubiertos reabrió las comparaciones con el diseño de Victor Edelstein que Diana de Gales vistió en 1992 (REUTERS/Isabel Infantes)

El vestido rojo y un recuerdo de Diana

La elección invitó a comparaciones con Diana, princesa de Gales, quien llevó un vestido rojo de hombros descubiertos de Victor Edelstein en 1992.

Ambas propuestas comparten el color y la zona del escote, dos elementos que explican la asociación inmediata. Sin embargo, el diseño de Spencer construye una imagen distinta.

El vestido de Dolce & Gabbana Alta Moda incorpora un trabajo de drapeado, una caída más ceñida y una capa que modifica por completo el contorno.

La prenda de Diana respondía a los códigos de la moda de comienzos de los años noventa; la de su sobrina se inscribe en el lenguaje contemporáneo de la firma italiana, con volumen escénico y un protagonismo mayor de la joyería.

La aristócrata desfiló en la Semana de la Moda de Milán en 2017 y fue nombrada embajadora global de Dolce & Gabbana en 2021 (CEDIDA POR CABELLO EXPERIENCE)
La aristócrata desfiló en la Semana de la Moda de Milán en 2017 y fue nombrada embajadora global de Dolce & Gabbana en 2021 (CEDIDA POR CABELLO EXPERIENCE)

Esa distancia es relevante en la evolución estilística de Spencer. La relación con la princesa de Gales forma parte de su historia familiar y suele reaparecer en la conversación pública, pero su armario se ha desarrollado a partir de referencias propias.

Su estilo combina códigos aristocráticos británicos, formación internacional y una preferencia sostenida por casas italianas de espíritu ornamental.

La presencia de Dolce & Gabbana en el British Museum Ball prolonga una relación profesional de varios años. Spencer desfiló para la firma durante la Semana de la Moda de Milán en 2017 y, desde entonces, ha usado de forma recurrente sus vestidos de corsetería, encaje, estampados florales y siluetas de inspiración histórica. En febrero de 2021 fue presentada como embajadora global de la casa.

Lady Kitty Spencer
El vestido nupcial de encaje rindió homenaje a su madre Victoria Lockwood y prescindió del uso de la tradicional tiara Spencer

La asociación alcanzó una dimensión especial en su boda con el empresario Michael Lewis, celebrada en julio de 2021 en Villa Aldobrandini, cerca de Roma. Para los festejos de tres días, la modelo llevó cinco diseños a medida de la firma.

El vestido principal era una creación de encaje de inspiración victoriana, con cuello alto, mangas largas, botones forrados y una cola extensa.

Lady Kitty Spencer
La modelo cuenta con formación académica en psicología, literatura inglesa y gestión de marcas de lujo

Aquella prenda incluyó una referencia a Victoria Lockwood, madre de Spencer, que se casó con Charles Spencer en 1989 con un vestido de aire victoriano.

Kitty optó entonces por no usar la tiara Spencer, una decisión que reforzó la idea de una novia conectada con la tradición familiar, aunque alejada de una reconstrucción literal de las imágenes más conocidas de la familia.

Spencer
Lady Kitty Spencer opta por looks lujosos y accesorios que los complementan

Los otros conjuntos nupciales mostraron otra faceta de su estilo: tul azul con bordados florales, una falda pintada a mano con aplicaciones y cristales, un vestido de cóctel bordado en plata y oro y un diseño de seda Mikado con lentejuelas y flores aplicadas.

Esa sucesión confirmó su interés por la artesanía visible y las prendas concebidas para momentos concretos.

Su estilo combina sastrería, vestidos de ceremonia y alta joyería

La modelo usa la sastrería como parte de su estilismo (ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)
La modelo usa la sastrería como parte de su estilismo (ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

A sus 35 años, Spencer construyó una imagen de moda marcada por los vestidos de ceremonia, los trajes de sastrería y los accesorios de alto valor.

Nació en Londres, creció en gran medida en Ciudad del Cabo y estudió psicología, política y literatura inglesa antes de completar estudios vinculados al arte, el italiano y la gestión de marcas de lujo. Ese recorrido internacional se percibe en la amplitud de sus referencias.

Lady Kitty Spencer elije cortes simples para sus vestidos y polleras (REUTERS/Hollie Adams/Pool)
Lady Kitty Spencer elije cortes simples para sus vestidos y polleras (REUTERS/Hollie Adams/Pool)

En el día a día, suele optar por prendas de cortes clásicos, abrigos estructurados, vestidos camiseros y conjuntos monocromáticos. Para las alfombras rojas, en cambio, aumenta la escala: emplea capas, faldas de volumen, corsés, transparencias de encaje y joyas de piedras preciosas.

El contraste entre ambos registros sostiene una imagen versátil, aunque coherente en su gusto por las terminaciones elaboradas.

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