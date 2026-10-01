Charles Spencer afirmó que casarse con la realeza es “difícil” y recordó la llamada con el ahora rey Carlos III antes del funeral de Diana

Charles Spencer afirmó en Nueva York que integrarse a la familia real británica resulta difícil para quienes no crecieron en la monarquía - (EFE/Balazs Mohai)

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Charles Spencer aseguró que casarse con un miembro de la familia real británica es “difícil” para quienes no crecieron dentro de la monarquía, en una distinción que cobra peso frente al historial de sus sobrinos: el príncipe Harry y el príncipe William, cuyos matrimonios han estado marcados por el escrutinio público.

El hermano menor de la princesa Diana hizo estas declaraciones el 29 de septiembre durante una conversación pública con la biógrafa real y ex editora de Vanity Fair, Tina Brown, celebrada en la iglesia de St. Peter’s Chelsea, en Nueva York, en el marco de la presentación del libro de memorias Swan Song: Diana, My Sister, organizada por la librería McNally Jackson Books.

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El libro de memorias Swan Song reúne 350 páginas de recuerdos dedicados a Diana de Gales con el objetivo de desmentir mitos - REUTERS/Jack Taylor

“Creo que a ciertas personas les resulta muy difícil formar parte de eso. Creo que si uno crece en una familia real, es mucho más fácil que casarse con alguien de la realeza”, afirmó Spencer ante la pregunta de Brown sobre si es “realmente imposible ser un ser humano de la era moderna actual dentro de la jaula de la monarquía”.

“Si observas a las esposas de quienes se han casado con personas de esa comunidad, verás que es difícil. Es una forma de pensar muy particular”, añadió el noveno Conde Spencer.

Aunque ninguna de las dos cuñadas fue nombrada durante el intercambio, la observación adquirió una dimensión particular teniendo en cuenta que Meghan Markle —quien se casó con el príncipe Harry en 2018— ha sido blanco frecuente de las críticas públicas de Brown.

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El noveno Conde Spencer presentó sus memorias sobre la princesa Diana durante un encuentro público en Estados Unidos - Jeff Overs/BBC/Handout vía REUTERS.

La biógrafa afirmó en el podcast The Ankler, conducido por Janice Min, que la duquesa de Sussex “tiene el peor criterio del mundo entero” y que “es impecable a la hora de equivocarse”.

En semanas recientes, Brown también señaló en su cuenta de Substack que una oferta para que Meghan participara en la serie de Netflix The Gentlemen habría sido retirada por controversias; no obstante, según PEOPLE, la duquesa continúa en conversaciones para un papel en esa producción y aún no se ha llegado a ningún acuerdo.

Kate Middleton, esposa del príncipe William, tampoco fue mencionada durante la charla.

El hermano de la princesa Diana calificó la respuesta de la monarquía británica como una manipulación psicológica - (The Grosby Group)

El Conde Spencer ha establecido en los últimos días un paralelo entre la presión mediática que soportó su hermana y la que rodea hoy a los duques de Sussex. En declaraciones a BBC News durante la promoción de Swan Song, sostuvo que la cobertura que reciben Harry y Meghan “refleja” la experiencia de Diana.

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“Si lees un artículo en un tabloide sobre Diana o la pareja que mencionas, Harry y Meghan, pueden ser realmente desagradables. Creo que sería muy importante que la gente aprendiera del ejemplo de Diana”, señaló.

En una entrevista exclusiva con PEOPLE a comienzos de este mes, Spencer describió sus memorias como algo que Diana “disfrutaría”. “Siempre le encantó que la halagara, y este libro tiene 350 páginas llenas de halagos”, dijo, y agregó que el texto le da “la oportunidad de desmentir ciertos mitos”.

El Palacio de Buckingham respondió a las declaraciones de Spencer sobre la llamada telefónica previa al funeral de Diana - Spencer Platt/Pool via REUTERS

La presentación también fue escenario para que Spencer volviera a defender su versión de una polémica llamada telefónica con el entonces príncipe Carlos, ocurrida antes del funeral de Diana, en la que, según el autor, el heredero al trono dijo: “Tenga la seguridad de que la olvidaremos pronto”.

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Tras la publicación del adelanto en el Daily Mail, el Palacio de Buckingham respondió sin desmentir la cita: “Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

Charles Spencer comparó la presión mediática que enfrentan el príncipe Harry y Meghan Markle con el acoso que sufrió la princesa Diana - Dominic Lipinski/Pool via REUTERS/File Photo

Spencer rechazó esa lectura ante el público neoyorquino. “Solo he recibido dos llamadas del entonces Príncipe de Gales. Las recuerdo perfectamente”, dijo. “Estoy seguro de que él también recuerda que le colgaron el teléfono, porque probablemente no ocurre muy a menudo”.

Sobre la respuesta del palacio, el autor subrayó: “Tuvo la oportunidad de no decir nada o de negarlo, y no hizo ninguna de las dos cosas”. “Bueno, a eso se le llama manipulación psicológica”, concluyó Spencer, entre aplausos del público.

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