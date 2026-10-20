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12 residuos que pueden dañar las cañerías pese al uso de un triturador

Especialistas recomiendan separar ciertos restos alimentarios y productos domésticos para preservar el buen funcionamiento de la instalación sanitaria

Ilustración de unas manos que vierten aceite desde una sartén al fregadero, con una tubería obstruida debajo y una factura sobre la encimera.
La separación adecuada de residuos protege las cañerías, el triturador y los sistemas de tratamiento de aguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un desagüe no está preparado para recibir todos los restos de la cocina ni productos de uso doméstico. Evitar 12 residuos habituales ayuda a reducir obstrucciones, averías y riesgos para el agua. Una guía publicada por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, reunió advertencias de especialistas en plomería sobre los elementos que conviene apartar de la pileta, incluso si hay triturador.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también recomienda limitar el uso de estos aparatos: los residuos sólidos, grasas y sustancias tóxicas pueden afectar cañerías y sistemas sépticos.

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Entre los consultados por el medio figuran el técnico Josh Mitchell, los plomeros Hendrik Vandepoll y Roy Barnes, y Mehdi Khachani, fundador de una firma de plomería y climatización.

1. Los restos de café se acumulan como sedimento

Café instantáneo en polvo y en gránulos, una cuchara con café, un frasco de vidrio lleno de gránulos y una taza blanca vacía sobre una mesa de madera.
Los restos de café se acumulan como sedimento y pueden bloquear el interior de las tuberías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los posos de café no se disuelven y pueden acumularse dentro de las tuberías hasta formar bloqueos. Mitchell aconsejó desecharlos en la basura o destinarlos al compostaje. La EPA también incluye el café molido entre los materiales que no deben ir al desagüe.

2. Las cáscaras de huevo se combinan con la grasa

Primer plano de tierra oscura con varias cáscaras de huevo rotas dispersas y pequeñas plantas verdes emergiendo. La luz del sol ilumina la escena.
Las cáscaras de huevo generan partículas que se mezclan con la grasa y favorecen los tapones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el triturador las rompa, las cáscaras de huevo generan partículas granulares. Según Mitchell, esas partículas pueden mezclarse con grasa y otros residuos, con el consiguiente riesgo de tapones en la instalación.

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3. La grasa y aceite recubren las cañerías

Botella de vidrio con líquido dorado y tapón de corcho, una cuchara de madera y plantas secas sobre una mesa de madera.
La grasa y el aceite recubren los conductos y retienen otros residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Vandepoll, la grasa es el principal residuo que debe mantenerse fuera de la pileta: al enfriarse en los conductos, puede endurecerse y retener otros desechos.

Barnes añadió que el aceite, aunque no solidifique de la misma forma, deja una película interior que favorece las obstrucciones. Conviene dejar enfriar ambos residuos en un recipiente y tirarlos a la basura.

4. El arroz y pasta aumentan de volumen

Dos manos sostienen un tazón de vidrio con arroz y vierten agua blanquecina en un fregadero de metal.
El arroz y la pasta aumentan de volumen al absorber agua dentro de las cañerías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz y la pasta absorben agua aun después de cocidos. Mitchell explicó que ese aumento de tamaño puede bloquear el paso dentro de las tuberías y causar rebalses que requieran atención profesional.

5. Las fibras vegetales pueden trabar el triturador

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las fibras vegetales pueden enrollarse en las cuchillas del triturador y trabar el mecanismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apio, pieles de cebolla y otros vegetales fibrosos pueden enrollarse alrededor de las cuchillas del triturador, indicó Khachani. Si pasan el aparato, sus hebras todavía pueden engancharse con otros residuos. La alternativa es compostarlos o desecharlos junto con la basura.

6. Los medicamentos requieren una vía de descarte segura

Una mano abierta sostiene dos pastillas anaranjadas mientras la otra mano sostiene un frasco de vidrio oscuro destapado sobre una mesa.
Los medicamentos requieren programas de devolución o vías seguras de descarte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fármacos no suelen tapar cañerías, pero su descarte exige precaución. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que ciertos medicamentos y desinfectantes no deben verterse al sistema de alcantarillado.

Pueden afectar el tratamiento de aguas y la vida acuática, según sus directrices para la eliminación segura de productos farmacéuticos. Mitchell recomendó utilizar programas de devolución en farmacias cuando estén disponibles.

7. La pintura es un residuo que no debe ir a la pileta

Vista desde arriba de unas piernas con pantalón blanco y zapatos marrones sobre un suelo manchado de pintura, junto a una bandeja y brochas.
La pintura y los solventes contaminan el agua y afectan las instalaciones sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura puede perjudicar tanto las cañerías como los cursos de agua. La EPA aconseja no descargar pinturas, solventes ni otros químicos domésticos en desagües.

Consultar los sistemas locales de recolección de residuos peligrosos, como indica su guía sobre residuos peligrosos del hogar. La pintura de látex o acrílica puede ir a la basura solo cuando esté completamente seca, según la información recogida por el medio.

8. Las etiquetas de frutas se adhieren a otros residuos

Cajón de madera con manzanas rojas que llevan etiquetas y un letrero de madera con el texto MANZANA ROJA LOCAL.
Las etiquetas de frutas pueden adherirse a las tuberías y llegar a las plantas de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pequeñas etiquetas de manzanas o bananas pueden pegarse a las tuberías y reunirse con otros restos. Mitchell señaló que también generan inconvenientes en las plantas de tratamiento de agua.

9. Los huesos y carozos pueden dañar el aparato

Imagen dividida. A la izquierda, un plato de costillas de asado con chimichurri y ensalada. A la derecha, un tazón de locro con maíz, frijoles y carne.
Los huesos y los carozos pueden romper el triturador y provocar reparaciones costosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huesos y carozos son demasiado duros para el triturador. Enviarlos por la pileta puede romper el equipo y derivar en reparaciones costosas. Deben desecharse con los residuos comunes.

10. Las cáscaras de papa forman una pasta espesa

Dos manos sujetan y pelan una papa con un cuchillo. Una cáscara larga y varias pequeñas están sobre una tabla de madera.
Las cáscaras de papa forman una pasta espesa que dificulta el paso del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almidón de las papas puede transformarse en una pasta pegajosa al entrar en contacto con el agua tras pasar por el triturador. Barnes relacionó este problema con el aumento de emergencias de plomería luego de grandes comidas familiares.

11. La lavandina puede reaccionar con otros productos

Un inodoro blanco en un baño con azulejos, junto a un estante de madera que muestra jabones en barra de colores, jabones líquidos y varias botellas de limpiadores.
La lavandina puede corroer componentes y reaccionar con otros productos de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavandina es corrosiva y puede reaccionar con restos de comida u otros limpiadores. La EPA señala que los químicos domésticos no están destinados a las plantas de tratamiento de aguas residuales y recomienda usar canales de disposición autorizados. Nunca debe mezclarse con otros productos de limpieza.

12. La miel se endurece y favorece los tapones

Mascarilla de miel en el rostro, cuidado natural de la piel, hidratación y suavidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La miel se adhiere a los conductos y puede endurecerse hasta formar obstrucciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su consistencia pegajosa, la miel puede adherirse a los conductos. Además, puede endurecerse o cristalizar, lo que suma un obstáculo para la circulación del agua.

Antes de desechar cualquier sustancia, conviene revisar las indicaciones del envase y las normas locales. La OMS plantea que los productos farmacéuticos sin uso deben gestionarse con procedimientos adecuados de eliminación. Esa misma lógica de separación y descarte responsable reduce riesgos para las instalaciones domésticas y el ambiente.

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