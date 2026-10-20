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Antes de alquilar: 6 puntos clave que conviene revisar durante el recorrido por la vivienda

Detectar fallas en instalaciones, aberturas y superficies permite anticipar gastos, solicitar arreglos y documentar condiciones del inmueble previo a su firma

Ilustración de un agente con portapapeles y una pareja en un salón con balcón, con unas llaves sobre una carpeta en primer plano.
Una revisión detallada permite detectar desperfectos y solicitar reparaciones antes de firmar el contrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una visita al departamento antes de firmar el contrato permite detectar condiciones de seguridad, funcionamiento y humedad que pueden incidir en la vida cotidiana. La revisión debe hacerse con tiempo, anotaciones y, si es posible, fotos de los desperfectos que requieran una respuesta escrita del propietario.

Una guía publicada por House Beautiful, sitio especializado en hogares, recomienda mirar más allá de la distribución y los acabados.

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Infografía con una persona que escribe en una libreta y seis iconos ilustrativos sobre enchufes, pisos, iluminación, ventanas, puertas y humedad.
Las condiciones del inmueble pueden influir en la seguridad, el consumo energético, el confort y la calidad del aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plantea seis controles simples que ayudan a identificar problemas antes de la mudanza. Algunos se relacionan con la comodidad; otros, con el consumo energético, seguridad y calidad del aire.

1. Contar enchufes ayuda a prever una instalación eléctrica insuficiente

Collage mostrando dos opciones de enchufes en cocinas de mármol: una toma emergente en la encimera y una toma oculta en la pared abierta por una mano.
La cantidad y ubicación de los enchufes anticipan las necesidades eléctricas de cada ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene recorrer cada ambiente y verificar cuántos tomacorrientes hay, dónde están ubicados y si se encuentran cerca de los lugares previstos para escritorio, lámparas o electrodomésticos. La disponibilidad no reemplaza una inspección técnica, pero permite anticipar si el uso cotidiano dependerá de alargues o adaptadores.

El control visual debe incluir tapas flojas, marcas de calor, grietas o elementos expuestos. Ante cualquiera de esas señales, corresponde solicitar una revisión por una persona habilitada y dejar el pedido asentado antes de firmar. La lista práctica puede incluir:

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  • Ubicación de tomacorrientes en dormitorios, cocina y baño.
  • Funcionamiento de interruptores y luces existentes.
  • Necesidad de conectar equipos sin cables atravesando zonas de paso.

Para prevenir sobrecargas, el Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD) establece como norma mínima disponer de al menos dos tomacorrientes en regla y sin daños visibles por cada habitación.

2. Un desnivel puede advertirse antes de instalar muebles

Tablas de piso de madera con acabado brillante que reflejan la luz del sol proveniente de una gran ventana al fondo.
Los desniveles, las grietas y las baldosas sueltas pueden revelar problemas que conviene documentar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pisos inclinados pueden notarse al colocar mobiliario o al observar que objetos con ruedas se desplazan solos. Llevar un nivel de burbuja permite una comprobación directa. Como alternativa orientativa, se puede observar si un objeto redondo rueda de manera persistente sobre una superficie aparentemente plana.

Ese indicio no define por sí mismo la condición estructural del inmueble. Sin embargo, sirve para preguntar por reparaciones previas y documentar el estado en el inventario de ingreso. También vale revisar uniones entre piso y pared, baldosas sueltas o grietas, sobre todo en inmuebles antiguos.

Las pautas de inspección del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) consideran la estabilidad del suelo un factor clave para descartar fallas en la estructura o materiales sueltos.

3. La luz de techo cambia el uso de cada ambiente

Hombre sobre una escalera metálica ajustando una bombilla blanca en un aplique de techo dentro de una habitación con sofá y planta.
La iluminación artificial determina el uso cotidiano de las habitaciones durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una visita diurna puede ocultar la falta de iluminación artificial. Por eso es útil accionar todos los interruptores y confirmar qué luminarias se encienden en cada habitación. La ausencia de luz de techo no impide alquilar, pero condiciona la necesidad de sumar lámparas y distribución de enchufes.

El Departamento de Energía de Estados Unidos señala que la luz natural, orientación, sombreado y tipo de vidrio interactúan con las cargas de iluminación, calefacción y refrigeración de un edificio. Su guía recomienda evaluar la luz disponible y evitar el deslumbramiento en los espacios habitados.

4. La orientación de las ventanas influye en luz, calor y ventilación

Sofá cama con cojines claros y amarillos, bandeja de té, cuadro en la pared, alfombra de yute, planta en maceta y un sillón junto a la ventana.
La orientación de las ventanas influye en el ingreso de luz, el calor y la ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar hacia dónde miran las ventanas permite anticipar el ingreso de sol y condiciones de confort. La misma guía advierte que las aberturas orientadas al este y oeste pueden recibir radiación de baja altura, asociada con deslumbramiento y ganancia de calor. La incidencia concreta varía según el clima, diseño y protecciones exteriores.

También hay que abrir y cerrar cada ventana. La entidad aconseja inspeccionar marcos, alféizares, sellados y burletes, además de detectar humedad, madera deteriorada o filtraciones de aire.

Las guías del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) señalan que la ubicación de las aberturas condiciona el gasto en aire acondicionado o calefacción al alterar la radiación térmica.

5. Puertas y ventanas deben abrir, cerrar y trabar sin dificultad

Una mujer de espaldas sostiene la manija de una puerta blanca que da paso a un baño con ducha de vidrio y lavabo.
Las puertas y aberturas deben cerrar, trabar y funcionar correctamente antes de la entrega de llaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Probar puertas interiores, cerraduras y ventanas exteriores permite identificar fallas que suelen pasar inadvertidas si todo está abierto durante la visita. Hay que comprobar que cierren correctamente, los pestillos funcionen y no haya roces que impidan su uso normal.

Las aberturas al exterior merecen especial atención por la seguridad y por su vínculo con corrientes de aire y entrada de agua. Si surge un defecto, es conveniente fotografiarlo, pedir por escrito la reparación y acordar si estará resuelto antes de la entrega de llaves.

Los estándares de seguridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) requieren que todos los cerrojos y marcos exteriores cierren de forma hermética para evitar filtraciones de aire y fallas de protección.

6. Pintura ampollada y manchas pueden revelar un problema de humedad

Hombre aplicando pintura sobre una pared. La pared presenta moho, humedad y descascaramiento. Hay un cubo de pintura y una lona en el suelo.
Las manchas, ampollas y olores persistentes pueden indicar filtraciones o problemas de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pintura agrietada, abultada o descascarada en techos, esquinas altas, alrededor de ventilaciones y ventanas requiere una consulta específica. También deben anotarse manchas, condensación, olor persistente a humedad o presencia visible de moho.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que la humedad persistente y el crecimiento microbiano en interiores deben prevenirse o reducirse. El organismo asocia los edificios húmedos o con moho con un mayor riesgo de síntomas respiratorios, infecciones respiratorias y agravamiento del asma.

La inspección inicial no sustituye una evaluación profesional, pero permite dejar constancia de las condiciones previas y solicitar que se identifique el origen de una filtración antes de habitar el lugar.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que los abultamientos en la pintura indican filtraciones activas que requieren reparación inmediata para evitar hongos y moho.

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