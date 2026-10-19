De Superman a jugador de fútbol americano: el impactante cambio físico de David Corenswet

David Corenswet aumentó su peso de 89 a 107 kilos para interpretar a John Tuggle en la película Mr. Irrelevant (REUTERS/Caroline Brehman)

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David Corenswet aumentó 18 kilos para interpretar al jugador de fútbol americano John Tuggle en la película “Mr. Irrelevant”, un papel que lo obligó a modificar su preparación física tras encarnar a Superman.

El actor pasó de 89 a 107 kilos y sumó un trabajo de velocidad y resistencia al que no estaba habituado desde hacía años.

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La transformación no consistió en incrementar su peso, sino en ganar masa corporal para acercarse a la complexión de Tuggle, un corredor de los New York Giants cuya historia llegará a los cines en diciembre.

La película narra la historia del corredor de los New York Giants y llega a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre (Captura de tráiler oficial)

Corenswet, de 33 años, asumió el reto mientras prepara su regreso como “Clark Kent en Man of Tomorrow”, la continuación de Superman.

El intérprete ya había atravesado una preparación orientada a ganar volumen para ponerse el traje del superhéroe, por lo que el cambio en la balanza no fue la parte más compleja de este nuevo proceso.

El desafío para Mr. Irrelevant partió de una exigencia distinta a la de Superman. Si su anterior personaje demandaba un cuerpo musculado, el papel de Tuggle requería, además, movimientos propios de un jugador de fútbol americano que debía correr a alta intensidad.

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El título del filme remite al último puesto del draft de la NFL de 1983 que ocupó John Tuggle (Instagram: David Corenswet)

El actor explicó en una entrevista con la revista People que el aumento de peso le resultaba familiar por la experiencia previa: “Ya lo había hecho para Superman, así que sabía cómo hacerlo”.

La película se centra en John Tuggle, seleccionado en el último puesto del draft de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de 1983.

Esa condición le dio el apodo de “Mr. Irrelevant”, una denominación que recibe cada año el último elegido en ese proceso.

Para Corenswet, representar a un deportista de esa posición implicó reproducir tanto el cambio corporal como la dinámica de entrenamiento de un corredor.

El actor combinó un plan personalizado de nutrición, rutinas de gimnasio y trabajo de campo para simular los movimientos del deportista

El principal obstáculo de su entrenamiento funcional

El propio actor señaló que los ejercicios de velocidad resultaron más duros que la dieta o el trabajo de fuerza.

“Superman no corre mucho, y Tuggle hacía muchísimo running”, afirmó Corenswet en declaraciones. “No estaba acostumbrado a los sprints; llevaba una década sin correr”.

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La afirmación permite dimensionar la diferencia entre ambas preparaciones. El entrenamiento funcional incorpora desplazamientos, aceleraciones y acciones que buscan trasladar la fuerza a movimientos concretos.

Los ejercicios de velocidad y los sprints representaron la mayor dificultad de la rutina tras una década sin correr

En el caso de un jugador de fútbol americano, los sprints exigen cambios de ritmo explosivos, recuperación breve y repetición de esfuerzos en series de alta intensidad.

Corenswet sufrió dolores y lesiones en las espinillas durante el rodaje. Aun así, continuó el proceso para mejorar su resistencia cardiovascular y adecuar su forma de correr a la del personaje.

Corenswet sufrió dolores y lesiones en las espinillas durante el rodaje debido a las exigencias de aceleración y resistencia

La preparación combinó, por lo tanto, tres frentes: el incremento de peso, las rutinas de gimnasio y el trabajo de campo para los desplazamientos. El actor detalló que siguió un plan personalizado de nutrición y preparación física.

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El cambio de Corenswet no se limitó al entrenamiento. La caracterización lo llevó a usar una melena rubia y un bigote inspirados en la estética de la década de 1980. “Con el pelo y el bigote, todo encajó”, señaló el actor.

Antes de retomar el uniforme de Superman en Man of Tomorrow, Corenswet presentará así una interpretación basada en la vida de un deportista cuya carrera profesional quedó atravesada por la enfermedad y cuyo entrenamiento obligó al actor a recuperar una capacidad que había dejado de practicar durante diez años.

Superman: ganancia de masa muscular

El actor asumió este papel deportivo antes de retomar el personaje de Clark Kent en la producción Man of Tomorrow (Foto: YouTube/Warner Bros.)

La preparación para Superman había familiarizado a Corenswet con una meta física diferente: aumentar volumen para sostener la imagen corporal del personaje.

El actor indicó que aquella experiencia le dio una referencia para afrontar después el ascenso de peso exigido por Mr. Irrelevant.

Sin embargo, el trabajo para Clark Kent no incluía la misma demanda de carreras cortas y repetidas que requirió interpretar a Tuggle, una diferencia que convirtió la velocidad y la resistencia en el componente más exigente de su segunda transformación.

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