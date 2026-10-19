Las 3 formas de reciclar botellas de plástico y reutilizarlas en casa

Las botellas de plástico deben vaciarse y enjuagarse antes de llevarlas a un punto de reciclaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una botella de plástico vacía puede terminar como residuo durante años o ingresar en un circuito de recuperación para convertirse en materia prima. La separación en origen, el descarte de materiales impropios y la reutilización doméstica inciden en ese recorrido.

Las botellas de bebidas, agua y algunos productos de limpieza forman parte de los residuos cotidianos. Para que puedan transformarse en materia prima o tener una segunda vida en el hogar, es clave identificar el tipo de plástico, vaciarlas y evitar que se mezclen con basura orgánica.

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Por qué es importante reciclar botellas de plástico

El reciclaje de botellas de plástico permite recuperar materiales que, de otro modo, podrían terminar en rellenos sanitarios, cursos de agua o espacios públicos. Muchos envases se fabrican con derivados del petróleo y permanecen durante largos períodos en el ambiente, por lo que reducir su descarte inadecuado limita la acumulación de residuos.

En las plantas de recuperación, los envases se compactan, se lavan, se clasifican y se trituran hasta obtener escamas o fragmentos de plástico. Ese material puede utilizarse como insumo para fabricar nuevos productos y, según el tipo de resina y la tecnología disponible, otros envases. La separación previa mejora la calidad del material recuperado y reduce la presencia de contaminantes.

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La problemática también se extiende a las zonas costeras. La escuela asturiana Llanes Surf advierte sobre la presencia de plásticos en el mar y señala que la reutilización, junto con la correcta disposición de los residuos, puede evitar que estos objetos lleguen a las costas y los océanos. Evitar que los envases alcancen el agua es una parte central de la gestión de residuos.

Las botellas pueden compactarse para reducir el espacio que ocupan durante su traslado y almacenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tener en cuenta al reciclar botellas de plástico

Antes de llevar una botella a un contenedor para reciclables o entregarla en un punto de recepción, aseguran que conviene vaciarla y enjuagarla para retirar restos de bebidas, alimentos o productos de limpieza. No es necesario lavarla en profundidad: el objetivo es evitar malos olores y reducir el riesgo de contaminar otros materiales reciclables.

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También es importante revisar el símbolo de identificación que suele estar grabado en la parte de abajo del envase. El código de resina incluye un número y, en algunos casos, letras como PET, PVC o PEAD. Estos datos permiten reconocer el tipo de material y facilitan la clasificación posterior en las plantas de recuperación.

Las reglas de separación pueden variar según el municipio, la cooperativa de recuperadores urbanos o el sistema de recolección disponible. Por eso, se recomienda consultar qué residuos reciben los puntos verdes y los contenedores de cada zona. Las botellas deben entregarse vacías, sin restos en su interior y, cuando sea posible, aplastadas para reducir el volumen que ocupan.

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Si el envase se va a reutilizar en casa, debe estar limpio y no tener bordes filosos. Al cortarlo, es aconsejable que un adulto manipule tijeras o cúter, o supervise la tarea si participan chicos. Los extremos pueden cubrirse con cinta, tela u otro material protector. La seguridad es prioritaria en cualquier proyecto de reutilización.

3 ideas para reciclar botellas de plástico y reutilizarlas en casa

Con una botella de tamaño mediano se puede hacer un portalápices. Basta con cortar la parte inferior a la altura deseada y proteger el borde; también puede decorarse con tela, papel o pintura apta para plástico. Otra alternativa es transformar una botella en un organizador para bolsas reutilizables. Una abertura cerca de la base permite guardar las bolsas enrolladas, mientras que el pico sirve como salida para extraerlas de a una. Por último, los recortes de plástico pueden usarse como semilleros. La parte inferior de una botella funciona como recipiente para sustrato y semillas, siempre que tenga agujeros en la base para evitar el exceso de agua.