10 objetos que conviene sacar de los envases para ordenar mejor la casa

La organización doméstica facilita el acceso a los objetos cotidianos y permite controlar mejor las existencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Deshacerse de algunas cajas, envoltorios y blísteres puede liberar espacio y simplificar el acceso a objetos de uso frecuente. La organización por categorías y en recipientes identificados permite localizar artículos cotidianos sin conservar todo su empaque original.

Una recopilación de recomendaciones de organizadores profesionales publicada por Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, señala 10 grupos de objetos para los que ese cambio puede resultar práctico. La decisión, sin embargo, exige conservar las instrucciones, fechas y advertencias que correspondan.

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1. Los electrodomésticos

Los electrodomésticos pequeños permanecen accesibles cuando sus piezas y manuales se guardan juntos

Un espumador, batidora u otro aparato pequeño puede quedar guardado durante meses si hay que retirar su caja cada vez que se lo necesita.

Destinarle un estante de acceso directo o un lugar estable en la mesada reduce ese paso. Las piezas y manuales deben permanecer juntos para evitar pérdidas y permitir un uso seguro.

2. Los productos de papel

Los productos de papel se distribuyen por ambientes para evitar acumulaciones dentro de un solo armario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel higiénico, las toallas de papel y los pañuelos pueden salir de su envoltorio y separarse según el ambiente en que se utilizan.

La propuesta es mantener una reserva ordenada y reponer cada sector cuando sea necesario. Así, los paquetes parcialmente abiertos no quedan acumulados en un único armario.

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3. Las herramientas

Las herramientas y sus accesorios se mantienen ordenados en cajas rotuladas para agilizar las reparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las herramientas y sus accesorios conviene mantenerlos al alcance, con brocas, puntas u otras piezas en una caja rotulada cercana.

Esta disposición evita tener que abrir un envase durante una reparación y ayuda a comprobar si falta algún componente antes de empezar una tarea.

4. Los snacks

Los snacks se conservan en recipientes cerrados que permiten identificar las reservas disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Separar los alimentos de picar por categorías permite ver qué hay disponible y qué se debe reponer. Los recipientes con tapa pueden sustituir bolsas o cajas ya abiertas.

Para preservar la información relevante, conviene trasladar o guardar aparte los datos de ingredientes, alérgenos y vencimiento.

5. Los premios para mascotas

Los premios para mascotas se guardan en contenedores exclusivos, limpios y protegidos de las plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos o premios destinados a animales pueden ubicarse en un frasco cerrado, en un sitio cercano para quien los administra.

Esta alternativa facilita encontrarlos y los protege del acceso de plagas. El contenedor elegido debe destinarse solo a ese alimento y mantenerse limpio.

6. Los cables y accesorios electrónicos

Los cables y accesorios electrónicos se separan por dispositivo para facilitar su identificación y cuidado. (Gemini)

Cargadores, cables, baterías externas y otros accesorios suelen mezclarse en cajones. Etiquetarlos y separarlos en bolsas o cajas permite identificarlos cuando se necesitan.

También conviene mantener reunidos los elementos que pertenezcan al mismo dispositivo, sin forzar ni doblar los cables.

7. Las cápsulas de café

Las cápsulas de café se organizan en recipientes o separadores que permiten verlas y tomarlas con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cápsulas pueden pasar de sus cajas a separadores de cajón o recipientes que permitan verlas y tomarlas con facilidad.

Este cambio despeja estantes y ayuda a reunirlas en un espacio definido. Deben guardarse secas y respetar las indicaciones de almacenamiento del producto.

8. Los ingredientes de repostería

Los ingredientes de repostería se almacenan en envases herméticos, secos y correctamente etiquetados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harinas, azúcares, cacao, levaduras y chips pueden organizarse en contenedores transparentes y herméticos para revisar sus existencias.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda almacenar alimentos secos en recipientes limpios, cerrados y secos, protegidos de la humedad y plagas. Su guía también advierte que, cuando se transfieren ingredientes, el recipiente debe quedar correctamente etiquetado.

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9. Los útiles de oficina

Los útiles de oficina se distribuyen en organizadores que mantienen visibles las cantidades de uso inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bolígrafos, clips, chinches y otros objetos pequeños resultan más visibles en organizadores de cajón que dentro de sus envoltorios.

Una opción es dejar en el cajón solo la cantidad de uso inmediato y reservar el excedente en un gabinete. Esta separación facilita reponer cada categoría sin mezclarla con las demás.

10. Las pilas

Las pilas se clasifican por tamaño y tipo, mientras las usadas se trasladan a puntos de recolección autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bandeja o caja con divisiones permite separar las pilas por tamaño y tipo, en un sitio alto si hay niños en el hogar. Para las pilas usadas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomienda emplear puntos de recolección o gestores autorizados y evitar su descarte con los residuos domésticos.

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El organismo señala que las baterías pueden contener sustancias peligrosas y que deben mantenerse alejadas de fuentes de calor durante su almacenamiento.

La reorganización funciona mejor cuando cada contenedor mantiene una categoría definida, queda identificado y permite revisar el contenido antes de comprar más. En alimentos, accesorios y pilas, retener la información de seguridad y seguir instrucciones específicas de cada artículo es parte del orden doméstico.