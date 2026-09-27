Las 8 mejores ciudades para recorrer en bicicleta, según un ranking internacional

Las ciudades con infraestructura ciclista amplían espacios verdes, priorizan al peatón y facilitan los traslados cotidianos en bicicleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Andar en bicicleta por una ciudad combina la eficiencia del transporte público con la cercanía de una caminata. Cada vez más gobiernos locales impulsan políticas que amplían espacios verdes y priorizan al peatón, y ese mismo impulso favorece a los ciclistas. El resultado es una lista creciente de urbes preparadas para moverse sobre dos ruedas sin depender del auto.

La revista Time Out consultó a más de 24.000 residentes de distintas ciudades del mundo para elaborar su ranking anual sobre la facilidad para circular en bicicleta. La publicación seleccionó únicamente a la ciudad mejor calificada de cada país, con el objetivo de reflejar la diversidad geográfica del fenómeno.

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1. Cambridge, Reino Unido

Un tercio de los desplazamientos en Cambridge se realiza en bicicleta, con calles ciclistas y estacionamiento junto a la estación de trenes (REUTERS/Andrew Couldridge)

Cambridge, la histórica ciudad universitaria inglesa, encabeza el ranking gracias a una combinación de factores. Su geografía plana y un clima relativamente seco evitan las cuestas pronunciadas y los trayectos bajo lluvia constante.

A eso se suma un tamaño compacto y una planificación urbana que incluye un estacionamiento de bicicletas de varios pisos junto a la estación de trenes, además de las llamadas “calles ciclistas”. Como resultado, un tercio de los desplazamientos en la ciudad se realizan en bicicleta.

2. Montreal, Canadá

Montreal se ubica como la ciudad más amigable para el ciclismo en América del Norte, con BIXI como sistema de bicicletas compartidas (REUTERS/Nasuna Stuart-Ulin)

Pese a sus inviernos rigurosos y algunas pendientes pronunciadas, Montreal se posiciona como la ciudad más amigable para el ciclismo en toda América del Norte. La clave está en BIXI, el sistema de bicicletas compartidas que en 2023 fue utilizado por una cuarta parte de la población.

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La ciudad además desarrolla un proyecto de infraestructura ambicioso, la Red Express de Bicicletas (EBN, por sus siglas en inglés), que sumará 171 kilómetros de carriles protegidos, despejados de nieve durante el invierno, a los 1.083 kilómetros de ciclovías que ya existen.

3. Copenhague, Dinamarca

Copenhague registra 1,44 millones de kilómetros diarios en bicicleta, una cifra vinculada con décadas de planificación urbana para ciclistas (REUTERS/ Tom Little)

Los habitantes de Copenhague recorren en conjunto 1,44 millones de kilómetros por día en bicicleta. Esa cifra es producto de décadas de planificación urbana orientada al ciclista, que no se limita a la extensa red de carriles exclusivos y sendas separadas del tráfico vehicular.

La ciudad también aplica medidas para reducir la velocidad de circulación, como límites de 20 kilómetros por hora, calzadas con textura especial y carriles angostos que invitan a la precaución y vuelven más placentero el desplazamiento en dos ruedas.

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4. Shanghái, China

Shanghái combina bicicletas, autos y scooters eléctricos en un tránsito intenso, con un corredor sin vehículos junto al río Huangpu (REUTERS/Go Nakamura)

En Shanghái, la ciudad más poblada de China, conviven bicicletas, autos y scooters eléctricos en un tránsito intenso que exige atención constante. Aun así, la ciudad conquistó un lugar destacado en el listado gracias, en buena parte, al río Huangpu.

A lo largo de sus orillas se extiende el Pudong Riverside Greenway, un sendero libre de tráfico vehicular de 24 kilómetros que une el puente Yangpu con el puente Xupu y ofrece vistas panorámicas de la ciudad durante todo el recorrido.

5. Viena, Austria

Viena reúne espacios verdes e infraestructura ciclista, con mil ochocientos kilómetros de carriles y un mapa de reparación para los neumáticos (REUTERS/Leonhard Foeger)

La capital austríaca también integra el listado de las mejores ciudades del mundo en materia de espacios verdes, y esa combinación se refleja en su infraestructura ciclista. Viena cuenta con 1.800 kilómetros de carriles para bicicletas, que pueden consultarse junto con los puntos de reparación y de aire para neumáticos en un mapa interactivo disponible en línea.

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Para quienes visitan la ciudad por poco tiempo, el sistema de bicicletas compartidas WienMobil Rad, operado por las autoridades de transporte municipal, ofrece una alternativa práctica.

6. Varsovia, Polonia

Varsovia dispone de 500 kilómetros de senderos y calles planas, una red que permite visitar sitios emblemáticos junto al río Vístula (REUTERS/Kuba Stezycki)

Las calles mayormente planas de Varsovia favorecen un recorrido cómodo en bicicleta, con una red de senderos que alcanza los 500 kilómetros. Uno de los mayores atractivos del recorrido consiste en la cantidad de sitios emblemáticos que pueden visitarse en el trayecto: el camino que bordea la margen izquierda del río Vístula pasa por el Centro de Ciencias Copérnico, la Biblioteca de la Universidad de Varsovia, con su jardín en la azotea, y el Parque de la Fuente Multimedia.

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7. Marrakech, Marruecos

La región de Marrakech funciona como punto de partida para excursiones en bicicleta hacia las montañas del Atlas y sus caminos tranquilos (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

La medina de Marrakech, con sus calles estrechas y sinuosas, no ofrece condiciones ideales para andar en bicicleta dentro de sus murallas. Sin embargo, fuera de la ciudad vieja el panorama cambia por completo.

El barrio de Gueliz dispone de avenidas más amplias con carriles exclusivos, y la región circundante funciona como punto de partida para excursiones en bicicleta por las montañas del Atlas.

8. Taipéi, Taiwán

Taipéi combina carriles compartidos con prioridad para peatones y senderos junto a parques y ríos, incluidos cinco recorridos ribereños (REUTERS/Ann Wang)

El tránsito denso también caracteriza a Taipéi, aunque un diseño urbano cuidadoso permitió que la ciudad ingresara al listado. Numerosos carriles para bicicletas comparten espacio con peatones, quienes tienen prioridad de paso, mientras que los parques y ríos de la ciudad cuentan con senderos exclusivos que ofrecen vistas notables.

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Las cinco vías principales son las ciclovías ribereñas de Keelung, Tamsui, Jingmei, Xindian y Shuangxi, cuyos mapas y trazados pueden consultarse en el sitio oficial de turismo de la ciudad.