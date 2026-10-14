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Cambiar las sábanas cada semana no alcanza: por qué la clave es cómo se lavan

Las condiciones del ciclo doméstico influyen en el control de ácaros, alérgenos y microorganismos presentes en estos textiles

Ilustración en acuarela de una mano metiendo tela blanca dentro de una lavadora de carga frontal abierta.
La temperatura del agua influye en la reducción de ácaros y alérgenos presentes en la ropa de cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La higiene de la cama no depende únicamente de fijar un día para cambiar las sábanas. La temperatura, ciclo de lavado y secado influyen en la reducción de ácaros, alérgenos y microorganismos presentes en los textiles.

Los siete días son una pauta para controlar alérgenos

La recomendación de renovar la ropa de cama cada semana suele asociarse al control de los ácaros del polvo, especialmente en personas con alergias.

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Infografía con ilustraciones de una cama, una lavadora, un termómetro en 60 grados Celsius, seis recuadros y el logotipo de Infobae.
El lavado semanal ayuda a controlar la acumulación de polvo, sudor y células de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy aconseja lavar semanalmente sábanas, fundas y otros textiles de cama con agua caliente, por encima de 60℃ (140℉), para eliminar ácaros y retirar los alérgenos que producen. Esa orientación no significa que exista una única periodicidad aplicable a todas las personas ni que sustituir las sábanas cada siete días garantice por sí solo una cama libre de alérgenos.

La acumulación de polvo, sudor, células de la piel y caspa de animales puede variar según el uso, las condiciones del dormitorio y si hay mascotas que duermen en la cama. De acuerdo con un artículo de Xataka, medio digital especializado en innovación y cultura digital, este último factor es un motivo para ajustar la frecuencia de lavado.

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En ese sentido, recupera una investigación publicada en 2002 y atribuida a Vyszenski-Moher, que puso el foco en la exposición de los ácaros a temperaturas altas. La referencia sirve para desplazar el énfasis desde el calendario hacia las condiciones concretas del lavado. Sin embargo, la temperatura seleccionada debe respetar siempre las indicaciones de cuidado de cada tejido para evitar su deterioro.

Una mujer con suéter azul acomoda una sábana blanca sobre un colchón en una habitación con almohadas y una ventana.
La acción mecánica de la lavadora contribuye a retirar residuos de los textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado combina acción mecánica, detergente y calor

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que la reducción de microorganismos en el lavado responde a la combinación de factores mecánicos, térmicos y químicos. El proceso reúne tres acciones:

  • La agitación y el agua retiran suciedad.
  • Los detergentes ayudan a mantenerla en suspensión.
  • El calor contribuye a destruir microorganismos.

Sus pautas están dirigidas a textiles de centros sanitarios, por lo que no deben trasladarse de forma automática al hogar. En ese ámbito, el organismo indica ciclos con agua de al menos 71℃ (160℉) durante 25 minutos cuando se recurre al lavado con agua caliente.

Una mano sostiene un recipiente azul y vierte detergente en polvo blanco en el cajón abierto de una lavadora de carga frontal.
El detergente mantiene la suciedad en suspensión durante el ciclo de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación muestra que la eficacia higiénica depende de la interacción entre temperatura y duración, además de los productos empleados y del tipo de material.

Para una colada doméstica, las instrucciones de la prenda y de la lavadora delimitan qué ciclo puede usarse sin dañarla. Los tejidos no requieren una misma respuesta: algunas fibras toleran temperaturas elevadas y otras exigen ciclos más suaves.

Para el control de ácaros en ropa de cama, la sociedad australiana propone superar los 60℃ (140℉). Los parámetros de los CDC, en cambio, responden a protocolos de control de infecciones en atención sanitaria.

Vista de perfil, una mujer con ropa casual y el pelo recogido levanta un edredón blanco sobre una cama en un dormitorio bien iluminado por el sol.
Cada tejido requiere una temperatura y un programa compatibles con sus instrucciones de cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado y manipulación de la ropa completan el proceso

El secado con calor puede aportar una etapa adicional de control microbiano. Los CDC indican que las temperaturas alcanzadas durante el secado y, en particular, el planchado, tienen acción microbiocida. También recomiendan no dejar textiles húmedos en la máquina durante la noche dentro de sus pautas para instalaciones de salud.

En casa, la aplicación práctica consiste en retirar la colada al terminar el ciclo y secarla por completo, de acuerdo con la etiqueta. Mantener la ropa de cama húmeda o guardarla sin que se haya secado puede afectar su estado y no equivale a un proceso de higiene completo.

El lavado no esteriliza los textiles: incluso en el marco sanitario, los CDC describen el resultado habitual como ropa higiénicamente limpia, no estéril.

Mujer con delantal a cuadros tiende una sábana blanca en tendedero de azotea. Un cesto de ropa al lado y edificios urbanos de fondo.
El secado completo forma parte del proceso de higiene de la ropa de cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manipulación de prendas sucias merece atención adicional. El organismo estadounidense aconseja reducir la agitación de textiles contaminados para limitar la dispersión de pelusa potencialmente contaminada y disponer de instalaciones para el lavado de manos del personal. Aunque esas medidas se formulan para el ámbito asistencial, el lavado de manos tras manipular ropa sucia constituye una práctica de higiene básica en el hogar.

Así, la pauta semanal puede resultar útil para quienes buscan reducir alérgenos, pero conviene interpretarla junto con el lavado a una temperatura compatible con el tejido, uso de detergente y secado completo.

Para personas con alergias respiratorias persistentes, la sociedad australiana de alergología e inmunología clínica incluye además fundas resistentes a los ácaros para colchones, almohadas y edredones entre sus medidas de minimización de la exposición.

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