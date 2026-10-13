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Del tul al cuero: el look ochentoso de Olivia Rodrigo y Chappell Roan que sacude al pop

Las cantantes presentaron una estética de graduación rebelde, con guiños al punk, el glamour camp y las siluetas retro para acompañar el lanzamiento de “Expectations”

Boas de plumas, lentejuelas y faldas metalizadas en el detrás de escena de "Expectations"
Boas de plumas, lentejuelas y faldas metalizadas en el detrás de escena de "Expectations"
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Cuando dos de las fuerzas más disruptivas del pop actual unen piezas de archivo, boas de plumas y corsés de cuero sobre el capó de un convertible retro, la moda deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en la narrativa principal. El anuncio de la colaboración entre Olivia Rodrigo y Chappell Roan para la canción “Expectations” —sencillo promocional y plato fuerte que forma parte del nuevo álbum de Olivia Rodrigo— revolucionó las plataformas digitales no solo por la expectativa musical, sino por una propuesta estética que rescata y reinventa el estilismo de la década de 1980.

A través de un despliegue visual cargado de nostalgia ochentosa, maximalismo camp y actitud punk, ambas artistas construyeron un universo conceptual que promete marcar la pauta estética de este trabajo discográfico.

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Rebeldes con causa: la reinvención de la estética “Prom Queen” y el punk de los 80

Olivia Rodrigo y Chappell Roan sobre un convertible retro con corsés de cuero, tutús y estampado escocés
Olivia Rodrigo y Chappell Roan sobre un convertible retro con corsés de cuero, tutús y estampado escocés

En la portada oficial de “Expectations”, las artistas posan sobre un convertible amarillo clásico bajo una brillante cortina de oropel dorado, luciendo la matrícula personalizada “XPECT8NS”. En esta escena, el vestuario evoluciona hacia una interpretación más oscura, festiva y rebelde de los bailes de graduación de la época.

  • El toque gótico-tartan de Chappell Roan: la estadounidense de 28 años luce un corset con patrón escocés en rojo y negro, emparejado con una falda tutú negra de tachuelas y un sombrero de ala corta adornado con un lazo rojo. Su estilismo evoca la rebeldía del movimiento punk tradicional combinado con elementos de fantasía oscura.
  • La versión coquette-punk de Olivia Rodrigo: la californiana de 23 años contrapone la propuesta vistiendo un corset de cuero negro rígido con tachuelas doradas, contrastado por una voluminosa falda de tul blanco. El enorme lazo rosa en su peinado ondulado sintetiza a la perfección la tendencia coquette que domina la moda actual, pero infundida con la energía desafiante del rock de los 80.

El arte del contraste: maximalismo camp contra la elegancia glam

El choque de estilos entre el maximalismo camp y la elegancia pin-up retro
El choque de estilos entre el maximalismo camp y la elegancia pin-up retro

En las primeras imágenes promocionales del detrás de escena, el estilismo destaca por construir dos identidades marcadamente opuestas que se complementan en perfecta armonía. Lejos de buscar uniformar a las cantantes, el concepto visual del álbum abraza la personalidad única de cada una.

Por un lado, Chappell Roan lleva el maximalismo a su máxima expresión. Con una clara inspiración en la cultura drag y el teatro camp, su vestuario combina un corset de estampado floral con detalles de lazos rosa, una minifalda de lentejuelas doradas y verdes, e impactantes medias altas celestes con encaje. El toque ochentoso definitivo lo aportan una boa de plumas fucsia y plataformas de tono retro. Su maquillaje característico, centrado en sombras dramáticas y cejas muy marcadas, convierte su imagen en una obra de arte teatral.

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Por otro lado, Olivia Rodrigo encarna una versión moderna de la chica pin-up ochentosa con un matiz desenfadado. Luciendo un bustier con estampado de lunares (polka dots), una sofisticada falda lápiz dorada de acabado metalizado y un bolero oscuro de manga corta, Olivia equilibra la balanza. La incorporación de una boa de plumas celeste sobre un hombro y zapatos de salón rojos con medias oscuras añade una dosis perfecta de provocación retro.

Moda, nostalgia y el impacto visual en la nueva era musical

El uso de elementos retro, siluetas ochentosas y texturas contrastantes sirve como hilo conductor dentro del universo estético del nuevo álbum de Olivia Rodrigo. La moda en la industria musical contemporánea funciona como una herramienta de narración tan crucial como las propias canciones. Con este lanzamiento, Rodrigo y Roan reivindican géneros como el new wave y el synth-pop, respaldándolos con prendas que referencian directamente a las subculturas urbanas de décadas pasadas.

El éxito del estilismo de “Expectations” reside en su autenticidad: celebra el exceso, desafía las reglas tradicionales de combinación de colores o texturas y demuestra que, en la era visual del pop, el verdadero impacto se logra rompiendo moldes.

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