Receta de canelones de carne, rápida y fácil

La elaboración completa de la receta requiere un tiempo aproximado de cincuenta minutos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay platos que se convierten en sinónimo de reunión familiar, y los canelones ocupan ese lugar de honor en las mesas argentinas. Alcanza con el aroma a salsa de tomate hirviendo a fuego lento para que toda la casa se llene de ganas de sentarse a comer.

Esta versión con tapas de pasta seca es la que eligen miles de cocineros caseros cuando el tiempo apremia. Se la ve seguido en los almuerzos de domingo, cuando la familia se junta y nadie quiere pasar horas frente a la hornalla.

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Receta de canelones de carne

Los canelones de carne son tubos de pasta rellenos con un salteado de carne picada, queso y condimentos, bañados en salsa de tomate y gratinados al horno. Esta versión usa tapas de canelones secas, que se hidratan directamente en la salsa, sin necesidad de hervirlas aparte ni de preparar panqueques caseros. Es la forma más rápida de llegar a la mesa con un plato de pasta casero y reconfortante.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 50 minutos. La preparación activa (armado del relleno y de los canelones) lleva 25 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda entre 20 y 25 minutos más.

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Ingredientes

18 tapas de canelones secas (1 caja)

500 gr de carne picada

1 cebolla grande picada fina

2 dientes de ajo picados

1 morrón rojo picado chico

2 cucharadas de aceite

500 gr de salsa de tomate (puede ser casera o de frasco)

200 gr de queso rallado

150 gr de queso cremoso o mozzarella en cubos

1 huevo

Sal, pimienta y orégano, a gusto

Una pizca de nuez moscada

200 ml de caldo de verdura o agua caliente (para ayudar a hidratar las tapas)

Los canelones de carne admiten conservación en heladera por tres días y en congelador hasta por dos meses - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer canelones de carne, paso a paso

Precalentar el horno a 200℃. En una sartén grande, calentar el aceite y rehogar la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén transparentes. Agregar la carne picada y cocinar a fuego fuerte hasta que pierda el color rosado. Desgrasar bien antes de seguir, para evitar que el relleno quede aguado. Condimentar con sal, pimienta, orégano y nuez moscada. Retirar del fuego y dejar entibiar. Incorporar al relleno el huevo, 100 gramos del queso rallado y los cubitos de queso cremoso. Mezclar bien. Rellenar cada tapa de canelón con una cucharada generosa de la mezcla, con cuidado de no romperlas. Colocar una capa fina de salsa de tomate en el fondo de una fuente para horno. Acomodar los canelones uno al lado del otro sobre la salsa. Mezclar la salsa de tomate restante con el caldo o agua caliente y verter sobre los canelones, cubriéndolos por completo. Este paso es clave: el líquido extra es lo que cocina la pasta seca dentro del horno. Espolvorear con el resto del queso rallado. Cubrir la fuente con papel aluminio y llevar al horno durante 15 minutos. Retirar el papel aluminio y cocinar 10 minutos más, hasta que la pasta esté tierna y la superficie dorada. Pinchar una tapa con un tenedor para confirmar el punto de cocción antes de sacar del horno. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 26 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los canelones de carne se conservan en la heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. También se pueden congelar, crudos o ya cocidos, hasta por 2 meses. Para recalentar, lo mejor es usar el horno, cubiertos con papel aluminio, hasta que estén bien calientes por dentro.