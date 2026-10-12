Cultura

El Centro Pompidou inaugura una sede: 150.000 obras serán trasladadas al nuevo complejo de conservación

El recinto de 30.000 metros cuadrados reservará 13.000 para el depósito y reunirá también 10.000 piezas del Museo Nacional Picasso-París, mientras el edificio central sigue en obras hasta al menos 2030

El Centro Pompidou estrena esta semana una nueva sede ubicada en la periferia sur de París, en Massy. EFE/ Edgar Sapiña Manchado
El Centro Pompidou estrena esta semana una nueva sede ubicada en la periferia sur de París, en Massy. EFE/ Edgar Sapiña Manchado
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El Centro Pompidou, que se encuentra cerrado por reformas hasta 2030, estrena esta semana una nueva sede ubicada en la periferia sur de París, en Massy, que servirá ante todo para conservar en un solo lugar su inmensa colección de arte contemporáneo, que comprende en total unas 150.000 obras.

“El Centro está más vivo que nunca”, aseguró este lunes a los medios Laurent Le Bon, presidente del Pompidou, al presentar a la prensa las instalaciones concebidas por la agencia de arquitectos PCA-STREAM y bautizadas Centre Pompidou Francilien (gentilicio de Île de Francia, la región que comprende París y sus alrededores).

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El edificio, que ocupa el terreno de un antiguo campo de fútbol y fue cedido por la localidad de Massy, consta de 30.000 metros cuadrados de superficie total, de los cuales 13.000 estarán dedicados al almacenaje de las obras de la colección del Pompidou (la más grande de Europa y la segunda mayor en todo el mundo en cuanto a arte contemporáneo).

El resto se repartirán entre talleres de conservación y restauración, lugares de tránsito, terrazas exteriores y hasta 3.000 metros cuadrados de espacios que estarán abiertos al público, tanto para actividades concretas como para acoger exposiciones centradas en la colección.

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Centro Pompidou, en Francia (Adobe Stock).
El Centro Pompidou se encuentra cerrado por reformas hasta 2030 (Adobe Stock)

De hecho, el primer gran evento en el calendario de esta nueva sede será una exposición inaugural, a partir de marzo de 2027, que se llamará ’150.000!’.

Pero antes de eso el edificio ya entrará en uso esta misma semana, primero con actividades para centros escolares de la zona y, a partir del 17 de octubre, con tres fines de semana temáticos que permitirán al gran público empezar a familiarizarse con sus instalaciones y propuestas culturales, a través de visitas guiadas, talleres, charlas, juegos y performances.

Los ejes de esta programación serán la arquitectura, la naturaleza y el anclaje en el territorio (el centro está ubicado en medio de un parque y junto a un lago) y el espíritu de colaboración en equipo.

Seguridad y adaptación climática

Más que al gran turismo, el Centre Pompidou Francilien está orientado a interactuar con un público de proximidad en esta zona a unos 16 kilómetros del centro de París y, sobre todo, a la conservación y almacenaje.

Sus instalaciones son más bien sobrias pero de último modelo, con el cambio climático en mente y también las necesidades de expansión de la colección para las próximas décadas.

El edificio, que ocupa el terreno de un antiguo campo de fútbol y fue cedido por la localidad de Massy, consta de 30.000 metros cuadrados de superficie total (EFE/ Edgar Sapiña Manchado)
El edificio, que ocupa el terreno de un antiguo campo de fútbol y fue cedido por la localidad de Massy, consta de 30.000 metros cuadrados de superficie total (EFE/ Edgar Sapiña Manchado)

El proyecto fue planeado durante cinco años pero construido en un “tiempo récord” de dos, celebró este lunes Le Bon, y ha tenido un presupuesto de 105 millones de euros.

Los materiales que sobresalen son el hormigón y la madera sin tratar, pero su interior respeta el estilo de apariencia industrial y moderna de la sede del Pompidou en el centro de París. Incluso su fachada incluye un guiño al edificio de Renzo Piano y Richard Rogers ahora en reformas, al estar atravesada por una escalera que imita a la del museo de la Plaza Beaubourg.

Además, el diseño del edificio, que cuenta con paneles solares en su parte superior con las que se prevé generar alrededor de un 20 % de la electricidad necesaria para su funcionamiento, se planeó teniendo en cuenta la seguridad, con una sola fachada verdaderamente abierta hacia el oeste (con grandes accesos y cristaleras) y el resto de flancos mucho más herméticos e impenetrables.

Eso en un momento en el que la seguridad de los museos en Francia se mantiene en entredicho desde el espectacular robo en el Louvre de octubre de 2025 y de otros robos más pequeños en otras instituciones desde entonces, como el de un libro con cubierta de Salvador Dalí que fue sustraído la semana pasada en Issoire, en la Auvernia francesa.

“Tenemos muros de 60 centímetros de espesor en todo el edificio para protegerlo de toda intrusión y luego evidentemente la vigilancia con cámaras en el interior y exterior”, detalló a la prensa el director del proyecto de construcción del Centre Pompidou Francilien, Julien Voillemin.

La mudanza de toda la colección -que incluye también 10.000 obras pertenecientes al Museo Nacional Picasso-París- a estas instalaciones se desarrollará durante dos años.

Con esto, aunque su sede principal de París vaya a estar cerrada durante al menos cuatro años más debido a la reforma a fondo a la que está siendo sometida, el Pompidou cuenta ya con una decena de sedes abiertas o proyectadas, como la de Metz (también en Francia), la de Málaga (sur de España) o la inminente apertura de otra en Bruselas.

Fuente: EFE

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