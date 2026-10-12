Crimen y Justicia

La Justicia volvió a citar a Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano: cuándo deberá presentarse

La convocatoria se conoce después de que se difundieran imágenes de la joven junto al ex diputado en España. Su abogado, Roberto Herrera, cuestionó la decisión y adelantó a Infobae que todavía evalúan si asistirá

Candela Arizaga y Facundo Moyano
Entre Candela Arizaga y Facundo Moyano hay 19 años de diferencia: ella tiene 23 y él 41 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Candela Arizaga fue citada para el próximo lunes 19 de octubre a una nueva evaluación ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), en el marco de la causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. La convocatoria se concretó después de que se difundieran imágenes de la pareja reunida en España, pese a que en la Argentina continúa vigente una prohibición de acercamiento y contacto.

La novedad fue confirmada a Infobae por Roberto Herrera, abogado de la joven, quien explicó que se trata de una nueva intervención de profesionales especializados en situaciones de violencia de género. Sin embargo, adelantó que todavía está evaluando si su representada se presentará a la cita.

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La decisión de volver a convocar a Arizaga ya había trascendido la semana pasada, aunque entonces no existía una fecha definida porque la joven se encontraba en Europa. El objetivo de la fiscalía, a cargo de Florencia Nocerez, es volver a escucharla y garantizar su resguardo, con la participación de un equipo interdisciplinario.

La convocatoria se produce en medio de las diferencias entre la posición de la fiscalía, que mantiene vigente la medida de protección, y la de Arizaga, quien negó haber sido víctima de violencia por parte de Moyano y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de retomar el contacto con él.

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Roberto Herrera, el abogado de Candela Arizaga
Roberto Herrera, el abogado de Candela Arizaga

En diálogo con este medio, Herrera cuestionó la necesidad de una nueva evaluación. Según sostuvo, los investigadores consideran que su clienta podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad y continúan analizando el vínculo desde esa perspectiva.

El letrado recordó que presentó tres pedidos para que se levantara la prohibición de acercamiento, todos sin éxito. El último fue realizado aproximadamente un mes después del episodio que dio origen a la investigación.

Herrera también cuestionó el peso que conserva en el expediente la declaración del oficial inspector Ezequiel Ríos, quien aseguró que Arizaga le había manifestado que Moyano la golpeó y la mantenía encerrada contra su voluntad.

Según el abogado, las más de 20 testimoniales reunidas posteriormente no respaldaron esa versión. La propia Arizaga negó haber realizado aquella manifestación cuando amplió su declaración ante la fiscalía. Ríos, por su parte, ratificó su relato ante la Justicia.

El video que muestra a Candela corriendo descalza y semidesnuda por la avenida y a Moyano detrás de ella

Otro de los elementos que Herrera cuestiona es el informe de la Oficina de Violencia Doméstica, que analizó el vínculo entre Arizaga y Moyano. Según la interpretación del abogado, la evaluación puso el foco en una posible asimetría de poder vinculada con la diferencia de edad de 19 años que existe entre ellos y la actividad sindical y política del ex diputado.

La defensa de Arizaga sostiene que esas circunstancias no alcanzan para justificar que las restricciones se mantengan indefinidamente. Sin embargo, la fiscalía continúa investigando los hechos y evaluando las medidas de protección.

Un hombre con ropa blanca abraza a una mujer con vestido azul corto apoyados cerca de una barandilla de madera
Mientras avanza la investigación, Moyano confirmó su reconciliación con Candela desde Madrid

El encuentro en España y la prohibición de acercamiento

La nueva citación se conoció después de que trascendieran imágenes de Arizaga y Moyano juntos en Madrid, donde fueron vistos pese a que en la Argentina sigue vigente una medida judicial que impide al ex diputado acercarse a menos de 300 metros de la joven o mantener contacto con ella.

Consultado sobre ese viaje, Herrera explicó que Moyano se había trasladado a España por cuestiones laborales y que Arizaga viajó posteriormente. El abogado sostuvo que la prohibición de acercamiento dictada por la Justicia argentina no tiene aplicación en territorio español.

Un hombre de barba y camisa blanca coloca una cadena en el cuello de una mujer de vestido claro frente al mar
Facundo Moyano y Candela Arizaga durante su viaje por España

También rechazó que la exposición pública de la pareja deba interpretarse como una provocación a la Justicia. Según planteó, “se trata de dos personas adultas que desean mantener su relación”.

La propia Arizaga había expresado su malestar en redes sociales. “Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió en Instagram.

Tras ese descargo, Moyano compartió nuevas fotografías junto a la joven durante su estadía en España. Las publicaciones volvieron a poner en primer plano la discusión sobre la continuidad de las restricciones judiciales.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con texto en blanco sobre fondo negro de la cuenta candelamagaliok
El posteo de Candela Arizaga sobre la causa contra Facundo Moyano

La investigación por desobediencia

La causa comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo descalza y semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano, tras salir del departamento de Facundo Moyano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la detención del ex diputado y en la apertura de una investigación para determinar qué había ocurrido previamente en su domicilio.

Posteriormente, la fiscalía incorporó una nueva imputación contra el sindicalista por desobediencia, a partir de un presunto encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel, ubicado sobre la avenida Belgrano al 500, mientras continuaban vigentes las restricciones.

Como parte de esa investigación, se analizaron las cámaras de seguridad, los registros del establecimiento y la información de los teléfonos celulares. Una pericia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales detectó que ambos dispositivos registraron actividad en antenas cercanas al hotel durante distintas fechas de septiembre, aunque esos datos no permiten establecer por sí solos que ambos hayan compartido una habitación.

Mientras continúa la investigación, la prohibición de acercamiento y contacto sigue vigente. La nueva evaluación prevista para el lunes 19 será otra instancia dentro del expediente, aunque por ahora no está confirmado que Arizaga vaya a presentarse.

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