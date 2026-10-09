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Receta de flan sin azúcar con caramelo de naranja, rápida y fácil

Esta versión casera rinde ocho porciones ligeras elaboradas con leche, huevos y una reducción cítrica. Constituye un remate apetitoso para cuidar los niveles glucémicos dominicales sin renunciar al clásico postre cremoso tradicional

Flan redondo en un plato cerámico con salsa de caramelo y tiras de cáscara de naranja encima, sobre una mesa de madera.
Un flan sin azúcar bañado en caramelo de naranja se presenta sobre un plato cerámico en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay postres que reconcilian el placer con el cuidado: un flan cremoso, suave, que se derrite en la boca sin el peso del azúcar tradicional. Ese es el encanto de este clásico reversionado.

En Argentina el flan acompaña sobremesas familiares desde siempre, casi siempre bañado en dulce de leche. Esta versión, con un toque cítrico y sin azúcar, se volvió una alternativa habitual para quienes cuidan la glucemia o simplemente buscan algo más liviano después del asado del domingo.

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Receta de flan sin azúcar con caramelo de naranja

El flan sin azúcar con caramelo de naranja es un postre a base de huevo y leche, cocido a baño María, cubierto por un almíbar de jugo de naranja reducido con edulcorante que reemplaza al caramelo tradicional. Su textura es tersa y firme, y el toque cítrico aporta frescura sin necesidad de azúcar refinada.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 90 minutos: 20 minutos de preparación activa y 60 a 70 minutos de cocción en el horno a baño María, más el tiempo de enfriado en la heladera.

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 6 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Edulcorante líquido o en polvo apto para cocción, a gusto (equivalente a 1 taza de azúcar)
  • 1 taza de jugo de naranja colado
  • Ralladura de 1 naranja
  • 2 cucharadas de edulcorante para el caramelo (apto cocción)
  • 1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar el caramelo)
Flan con caramelo y una rodaja de naranja sobre un plato de cerámica, junto a un pequeño cartel de pizarra en una mesa de madera.
Un flan sin azúcar decorado con un trozo de fruta se presenta sobre un plato cerámico junto a un cartel indicativo en un restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer flan sin azúcar con caramelo de naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃ (moderado).
  2. Para el caramelo de naranja, colocar en una cacerola chica el jugo de naranja, la ralladura y el edulcorante. Cocinar a fuego medio hasta reducir a la mitad y lograr una consistencia tipo almíbar espeso. Controlar el fuego de cerca: el edulcorante no carameliza igual que el azúcar y se puede quemar rápido.
  3. Verter el almíbar de naranja caliente en una budinera o flanera, cubriendo bien la base. Dejar entibiar.
  4. En un bol grande, batir los huevos con un batidor de mano, sin generar demasiada espuma.
  5. Agregar la leche, el edulcorante y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar todo.
  6. Colar la preparación para eliminar grumos y verterla sobre la budinera con el caramelo de naranja.
  7. Colocar la budinera dentro de una asadera más grande con agua caliente hasta la mitad de su altura.
  8. Llevar al horno a baño María durante 60 a 70 minutos. El agua nunca debe hervir con fuerza: si burbujea mucho, bajar la temperatura del horno.
  9. Pinchar el centro con un palillo; si sale limpio, el flan está listo.
  10. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego llevar a la heladera al menos 3 horas antes de desmoldar.
  11. Pasar un cuchillo por los bordes, invertir sobre un plato y desmoldar con cuidado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El flan se conserva en la heladera, bien tapado, hasta 4 días. No se recomienda congelarlo, porque la textura cremosa del huevo y la leche se rompe al descongelar.

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