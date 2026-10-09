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Las señales que indican que los frutos secos ya no son aptos para comer

Epecialistas detallaron cómo el calor, la humedad y el aire aceleran la rancidez, y qué cuidados en la conservación permiten prolongar su calidad

Un libro abierto con un bolígrafo amarillo, un cuenco repleto de frutos secos y pasas, y unas gafas sobre una superficie clara.
Los frutos secos pierden calidad cuando permanecen expuestos al calor, la luz, el aire o la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las nueces y otros frutos secos pueden perder calidad con el tiempo, incluso cuando su aspecto parece normal. El calor, luz, aire y humedad aceleran cambios en sus aceites y elevan el riesgo de deterioro.

La nota de Southern Living, sitio especializado en estilo de vida, explica que los frutos secos ricos en grasas insaturadas son sensibles a esas condiciones y pueden adquirir rancidez. El proceso altera el aroma y sabor, y suele avanzar antes en variedades con mayor contenido graso.

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Las nueces, las macadamias y los piñones requieren especial atención. Mientras que almendras, maní y avellanas tienden a conservarse durante más tiempo si se almacenan de forma adecuada.

Infografía titulada Frutos secos: cuándo descartarlos con gráficos de nueces, frascos de vidrio, bolsas de congelador y bloques de texto.
La rancidez modifica el aroma y el sabor de las variedades con mayor contenido graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor, sabor y aspecto permiten detectar el deterioro

La rancidez ocurre cuando los aceites se degradan. Un olor extraño, rancio o húmedo constituye una primera señal para descartar el alimento. También conviene evitar su consumo si presenta sabor amargo, agrio o jabonoso, una película aceitosa inusual, decoloración o moho visible.

La evaluación debe ser prudente. La presencia de moho, daños evidentes o residuos ajenos al producto impide considerarlo apto para comer.

El Código de prácticas de higiene para los frutos secos de árbol, del Codex Alimentarius de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud, establece pautas concretas. Indica que los frutos secos destinados al consumo no deben presentar descomposición, infestaciones ni otros defectos que los vuelvan impropios.

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Frascos transparentes de vidrio con cierre hermético llenos de nueces, almendras y avellanas sobre una encimera de madera.
Las nueces, las macadamias y los piñones requieren una vigilancia especial durante el almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad y temperaturas altas favorecen pérdida de calidad

Los frutos secos no reaccionan todos de la misma forma al almacenamiento. El tostado puede volver más vulnerables sus aceites, por lo que la exposición prolongada al calor no es recomendable. A su vez, la humedad puede favorecer la aparición de moho y microorganismos, un riesgo que va más allá de un cambio de textura o sabor.

La FAO advierte que las humedades elevadas favorecen el crecimiento de moho y la formación de micotoxinas. Para el almacenamiento comercial de frutos secos de árbol, el código técnico recomienda temperaturas cercanas a 1°C y una humedad relativa de entre 60% y 70%.

Esas pautas corresponden a la cadena de producción y conservación, pero refuerzan una regla útil en el hogar: mantener el producto seco, protegido y alejado de fuentes de calor.

Manos adultas sostienen un puñado de frutos secos variados, incluyendo pistachos, almendras, nuez pecana, nuez de castilla, anacardos y cacahuates.
El olor extraño constituye una de las primeras señales de deterioro en los frutos secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un envase hermético ayuda a limitar el contacto con el aire

Para un consumo cercano, lo indicado es guardarlos en un recipiente limpio y hermético, dentro de una alacena fresca y sin exposición directa a la luz.

Si se compran en cantidad o se prevé conservarlos durante más tiempo, la heladera ofrece una alternativa para las variedades más grasas. La congelación permite prolongar aún más su vida útil, siempre que se dividan en porciones y se sellen bien antes de guardarlas.

Seis cuencos con nueces de castilla, pistachos, almendras, nueces pecanas, nueces de la India y cacahuates sobre una tabla de madera con fondo beige.
El sabor amargo, agrio o jabonoso indica que el alimento puede haber perdido sus condiciones adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Revisar el aroma antes de consumirlos.
  • Desecharlos si tienen moho, insectos, humedad o un sabor anómalo.
  • Usar envases cerrados para reducir el contacto con aire y olores externos.
  • Etiquetar las porciones congeladas con la fecha de guardado.

El documento técnico de la FAO también señala que los productos terminados deben permanecer en edificios o recipientes limpios, secos y protegidos de insectos, roedores, polvo y contaminantes. Además, recomienda evitar que absorban humedad durante su conservación.

Un bol de cerámica de color claro, visto desde arriba en diagonal, lleno de una mezcla variada de frutos secos y arándanos rojos deshidratados, sobre una mesa de madera clara.
Los envases herméticos reducen el contacto con el aire y los olores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara y el tipo de fruto seco influyen en la conservación

La cáscara puede aportar una barrera adicional, aunque no reemplaza las buenas condiciones de almacenamiento. En su guía sobre frutos secos comestibles, la FAO señala que la rancidez es el problema principal de los granos sin cáscara y que estos también pueden absorber olores del entorno. Por ese motivo, refrigerarlos en recipientes abiertos puede afectar su color, textura y sabor.

Una revisión periódica permite usar primero las porciones más antiguas y detectar cualquier cambio a tiempo. Si existen dudas sobre su estado, la recomendación más segura es no consumirlos.

La prevención depende de un control básico: menos calor, menos humedad, menos aire y una observación atenta antes de llevarlos a la mesa.

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