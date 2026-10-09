De las calles de Nigeria a la pasarela de Chanel: la historia de la modelo africana que conquistó París

Rachel Ojuromi reinterpretó desde las calles de Lagos algunos códigos de Chanel con prendas vintage, accesorios y piezas de segunda mano (@giverachelashot)

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Rachel Ojuromi transformó sus producciones de moda en las calles de Lagos, Nigeria, en el impulso que la llevó a debutar para Chanel durante la Semana de la Moda de París. La creadora africana trasladó a sus videos una mirada propia sobre el lujo, construida fuera de los circuitos habituales de la industria.

Junto a la estilista Debby Fasingha, reinterpretó códigos de la maison francesa a partir de piezas vintage y prendas de segunda mano. Chaquetas estructuradas, tweed, accesorios y contrastes de texturas aparecieron en escenarios urbanos de Nigeria, con una estética alejada de las campañas tradicionales de la firma.

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El trabajo llamó la atención de Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, y derivó en su participación en el desfile primavera-verano 2027. En el Grand Palais, Ojuromi llevó a la pasarela una propuesta de tweed, uno de los tejidos vinculados a la historia de la casa francesa.

La modelo lució en la pasarela una prenda de tweed que formó parte de la revisión de proporciones de la firma francesa (Photo by Jonas Gustavsson/Sipa USA)

La llegada de Ojuromi a la firma francesa fue precedida por una serie de imágenes que situaban la moda de lujo fuera de sus escenarios habituales.

Ojuromi y la estilista Debby Fasingha tomaron como referencia la colección Métiers d’Art de Chanel y trasladaron algunas de sus siluetas a la capital nigeriana.

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El resultado no buscaba reproducir un desfile europeo: usaba las prendas, la luz urbana y el movimiento de la ciudad para plantear otra lectura del vestuario.

Un vídeo de Lagos llevó los códigos de Chanel a otro escenario

Ojuromi y la estilista Debby Fasingha adaptaron siluetas de la colección Métiers d’Art de Chanel al entorno urbano de Lagos con prendas vintage y de segunda mano (Instagram: @giverachelashot)

Lagos es uno de los principales centros económicos y culturales de África occidental, aunque forma parte de un país atravesado por una desigualdad persistente. Nigeria, la nación más poblada del continente, enfrenta dificultades para crear empleo formal al ritmo de su crecimiento demográfico, además de déficits en servicios e infraestructura.

Ese contexto da otra dimensión al trabajo de Ojuromi y Fasingha: sus producciones surgieron fuera de los presupuestos, las agencias y las estructuras habituales de la moda internacional.

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Ojuromi, de 22 años, publica sus videos en Instagram y tiene más de 338.000 seguidores. Su cuenta funciona como archivo de estilismos, fotografía y dirección de arte.

La ropa ocupa el centro de cada publicación, aunque aparece siempre en relación con el entorno: una calle, un local o una fachada de Lagos cambian el sentido de piezas que suelen verse en campañas y editoriales de moda.

La recreación de los looks de Chanel difundida en julio fijó uno de los momentos más visibles de ese trabajo. Junto a su estilista, Ojuromi utilizó artículos vintage y de segunda mano para componer conjuntos inspirados en el universo de la casa.

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La cuenta de Instagram @giverachelashot reúne a más de 220.000 seguidores y funciona como un archivo de estilismo, fotografía y dirección de arte (Instagram: @giverachelashot)

El tweed, las chaquetas estructuradas, los accesorios y el contraste de texturas fueron parte de una propuesta concebida para vídeo y fotografía.

El interés del proyecto estuvo en la construcción del estilismo. Las referencias a la maison se reconocían sin que el resultado quedara reducido a una copia. La selección de prendas, el encuadre y el espacio público construyeron una narrativa propia, vinculada a Lagos y a la manera en que ambas creadoras trabajan la moda para plataformas digitales.

Matthieu Blazy reparó en la recreación de la colección Métiers d’Art

El material llegó a Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, quien comentó la publicación. Poco después, Ojuromi anunció que había firmado con agencias de modelos y viajó a París.

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Antes del desfile, la modelo compartió un vídeo de su recorrido por la capital francesa . Horas más tarde, su relación con la firma pasaría del contenido digital a la pasarela: Chanel la incorporó a la presentación de su colección de primavera-verano 2027 en el Grand Palais.

El director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, descubrió el proyecto en redes sociales y comentó la publicación de la joven creadora (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

La elección también puso en primer plano un camino poco frecuente dentro del modelaje. Ojuromi no llegó desde una sucesión de desfiles o campañas, sino desde un trabajo independiente en el que asumió tareas de modelo, directora creativa y productora de sus imágenes.

Su perfil ya estaba definido antes de integrarse en una estructura profesional de moda.

El debut en París cerró el trayecto entre el contenido y la pasarela

Tras el desfile, Ojuromi conversó con el comentarista de moda Lyas Medini sobre la experiencia. “Después de que me confirmaran y de hacer el ensayo, literalmente lloré a lágrima viva”, afirmó en declaraciones a Harper’s Bazaar. También relató que Blazy la presentó al equipo como la autora del vídeo inspirado en Chanel.

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Matthieu Blazy presentó a Ojuromi ante el equipo de Chanel como la autora del vídeo inspirado en los códigos de la casa de moda (Instagram: @giverachelashot)

Para su primera salida en una pasarela profesional, la modelo llevó una de las propuestas de tweed replanteadas por el diseñador.

El tejido, asociado de forma histórica a Chanel, apareció en la colección como parte de una revisión de las proporciones y de los códigos de la casa.

La presencia de Ojuromi añadió una capa concreta a esa presentación: días antes había reinterpretado desde Lagos algunas claves visuales de la misma firma.