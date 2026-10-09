Panamá

Terremoto en Panamá afectó casas, iglesias y edificios históricos en diversos puntos del país

El sismo de magnitud 7.6, con epicentro cerca de Tonosí, provocó daños en inmuebles de valor patrimonial de Los Santos y Coclé, mientras continúan las inspecciones técnicas

mágenes del hostal El Sitio, ubicado en Playa Venao, Panamá, muestran las afectaciones registradas tras el fuerte terremoto de este viernes 9 de octubre. (Cortesía: Redes sociales)
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Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes 9 de octubre de 2026 varias zonas de Panamá, con daños reportados en inmuebles de valor histórico. El sismo ocurrió a las 12:56, hora local, y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, cerca de Tonosí.

Por una parte, imágenes muestran en el hostal El Sitio, ubicado en Playa Venao, las afectaciones registradas tras el fuerte terremoto . Habitantes del sector aseguran que habría personas atrapadas en el establecimiento.

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Esta información es preliminar y aún no cuenta con confirmación oficial. La situación genera preocupación mientras se espera información de los organismos de emergencia sobre posibles víctimas y labores de rescate

Entre los edificios con afectaciones figura la Iglesia de San Atanasio, un templo católico de estilo colonial situado en La Villa de Los Santos. La construcción, fundada en 1569, forma parte del patrimonio histórico de la provincia y será objeto de revisiones para establecer el alcance de los daños.

La Iglesia de San Atanasio, un templo católico de estilo colonial ubicado en La Villa de Los Santos, sufrió afectaciones tras el terremoto que sacudió Panamá este viernes. (Cortesía: Alcaldía de los Santos)
La Iglesia de San Atanasio, un templo católico de estilo colonial ubicado en La Villa de Los Santos, sufrió afectaciones tras el terremoto que sacudió Panamá este viernes. (Cortesía: Alcaldía de los Santos)

El Museo de la Nacionalidad registró daños en el techado y las gradas

Hoteles de valor histórico y regional en Penonomé, capital de Coclé fundada en 1581, fueron afectados por el terremoto que sacudió Panamá este viernes. (Cortesía: Redes sociales)
Hoteles de valor histórico y regional en Penonomé, capital de Coclé fundada en 1581, fueron afectados por el terremoto que sacudió Panamá este viernes. (Cortesía: Redes sociales)

El Museo de la Nacionalidad, conocido también como la Casa del Cabildo, presentó afectaciones en el techado y las gradas. El edificio fue inaugurado el 10 de noviembre de 1974 y conserva relevancia histórica por su relación con la sesión vinculada al primer grito de independencia de Panamá.

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El techado y las gradas del Museo de la Nacionalidad sufrieron afectaciones tras el terremoto. (Cortesía: Telemetro Reporta)
El techado y las gradas del Museo de la Nacionalidad sufrieron afectaciones tras el terremoto. (Cortesía: Telemetro Reporta)

También se informaron daños en otros puntos de interés de la región, entre ellos la Catedral San Juan Bautista y hoteles de relevancia histórica en Penonomé, capital de la provincia de Coclé, fundada en 1581.

El sismo activó los protocolos ante una posible amenaza de tsunami

El movimiento telúrico generó la movilización de los organismos de socorro y la activación de los protocolos de emergencia ante una posible amenaza de tsunami en la costa del Pacífico. Las autoridades deberán completar las inspecciones técnicas para determinar las condiciones estructurales de los edificios afectados y definir las medidas de resguardo.

Por otra pate, en imágenes evidencian los daños que sufrió la estación Mayor Alberto Martinelli, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, luego del fuerte sismo que se registró este viernes en Panamá.

Estación de bomberos en panamá colapsó por terremoto.
Estación de bomberos en panamá colapsó por terremoto.

Sinaproc activó centros de emergencia tras sismo con afectaciones en Azuero y provincias centrales

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó el Centro de Operaciones de Emergencia nacional y las instancias provinciales tras el sismo de magnitud 7.2 registrado en la región de Azuero, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.

Las autoridades iniciaron la coordinación con las juntas técnicas para evaluar los daños, atender los reportes y asistir a las personas lesionadas o afectadas por el movimiento telúrico.

Los mayores reportes se concentran en Azuero y las provincias centrales

René García, vocero de Sinaproc, indicó que los principales avisos recibidos hasta el momento proceden de la península de Azuero y de las provincias centrales. También hubo comunicaciones desde otras zonas del país.

“Exhortamos a la población a mantener la calma. El personal se está dirigiendo a realizar las inspecciones y coordinaciones necesarias para atender a las personas que han hecho reportes”, señaló García.

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