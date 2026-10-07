Tendencias

Qué es el grey blending, la técnica que Sarah Jessica Parker mostró en Nueva York

A los 61 años, la icónica actriz lució una maxi trenza con las canas a la vista y reafirmó una tendencia que propone integrarlas al look, sin taparlas

Sarah Jessica Parker asistió a la gala de otoño del New York City Ballet con una maxi trenza adornada con una cinta rosa
Sarah Jessica Parker asistió a la gala de otoño del New York City Ballet con una maxi trenza adornada con una cinta rosa
Guardar

La icónica Carrie Bradshaw volvió a marcar tendencia, esta vez fuera de la ficción. Sarah Jessica Parker llevó una maxi trenza con canas visibles como eje de su estilismo en la gala de moda de otoño del New York City Ballet, celebrada en el Lincoln Center de Nueva York. La actriz asistió junto a su pareja, Matthew Broderick con un vestido de Simone Rocha, una cinta rosa entrelazada en el pelo y una melena extendida hasta la parte baja de la espalda.

Casi tres décadas después del estreno de Sex and the City, Parker conserva varios de los códigos que hicieron de su personaje un referente de moda: volúmenes, transparencias, accesorios inesperados y una estética que toma elementos teatrales. En esta ocasión, las cintas del vestido continuaron en la trenza y convirtieron el peinado en parte central del conjunto.

PUBLICIDAD

La actriz dejó a la vista los tonos grises, rubios y castaños de su pelo en la zona del rostro. Esa elección puso el foco en el grey blending, una técnica que integra las canas con el color natural del cabello en lugar de cubrirlas por completo.

Para la gala anual del ballet neoyorquino, Jessica Parker eligió una creación de Simone Rocha en tono nude o beige rosado. El vestido tenía una base semitransparente, escote en V, mangas de tres cuartos y una falda amplia que sumaba volumen sin perder ligereza.

Sarah Jessica Parker
Parker eligió un vestido semitransparente de Simone Rocha con tul, bordados florales y lazos de raso (Image Press Agency/Sipa USA)

La prenda incorporaba aplicaciones florales, bordados y pequeños detalles en relieve sobre la tela. Desde el escote y la cintura descendían cintas de raso rosa hasta el borde de la falda. Esas tiras creaban líneas verticales y aportaban movimiento al diseño.

PUBLICIDAD

La cinta que cruzaba la trenza prolongó los detalles del vestido en el cabello. El recurso unió ambos elementos y reforzó las referencias al ballet que atraviesan el estilismo: tul, transparencias, lazos y una silueta de inspiración romántica.

Parker completó el conjunto con un bolso rígido blanco o marfil, de forma geométrica y superficie calada. También llevó zapatos de tacón con acabado brillante, un colgante pequeño y anillos discretos. Los accesorios acompañaron el vestido sin desplazar la atención de la trenza.

La maxi trenza mostró sus canas y sumó volumen en la coronilla

El cabello concentró buena parte de las miradas durante la velada. Sarah Jessica Parker apostó por extensiones para crear una trenza XL, que extendió su melena hasta la espalda. La raíz elevada dio altura al peinado, mientras que los mechones cercanos al rostro permitieron apreciar sus canas.

El efecto no buscó una uniformidad de color. Por el contrario, dejó que los tonos plateados convivieran con rubios y matices más oscuros. La textura de la trenza evitó un acabado rígido y acompañó la caída del vestido.

Sarah Jessica Parker
La actriz llevó extensiones para crear una trenza XL que cayó hasta la parte baja de la espalda (Image Press Agency/Alamy Live News

La elección se vincula con el grey blending, una técnica de coloración que propone integrar el cabello gris con el resto de la melena. Puede realizarse con mechas, reflejos o balayage para suavizar el contraste entre las canas y otros tonos naturales.

La colorista Gina Gilbert, quien ha trabajado con Parker, señaló a Vogue que combina mechas y balayage para permitir que las canas convivan con tonos rubios y más profundos.

El grey blending propone incorporar las canas al look final en vez de ocultarlas. En el caso de la actriz, la trenza potenció ese efecto porque mantuvo los mechones grises expuestos alrededor del rostro.

La gala del New York City Ballet no fue la primera ocasión en la que Parker recurrió a una trenza para una aparición pública. En 2006 llevó una versión recogida, con el cabello peinado hacia atrás y volumen en la parte superior de la cabeza.

Años atrás, en los Globos de Oro de 2017, eligió una trenza que rodeaba el rostro, acompañada por una horquilla con cristales negros sobre la raya del pelo. En 2024 también fue fotografiada en Nueva York con una versión más simple, sujetada con bandas elásticas en la base y las puntas.

En la primera temporada de And Just Like That, continuación de Sex and the City, usó una trenza larga decorada con flores tridimensionales. La propuesta de esta gala retomó esa línea de peinados ornamentales, aunque añadió un elemento distinto: las canas quedaron expuestas como parte del diseño.

Matthew Broderick acompañó a la actriz con un traje negro y camisa blanca en el David H. Koch Theater. Para Parker, la aparición volvió a combinar moda, referencias escénicas y una forma de llevar el cabello que no intenta disimular el paso del tiempo.

Temas Relacionados

Sarah Jessica Parkergrey blendingCarrie Bradshawtendencia capilarNew York CitySimone Rochamodabellezaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es y qué advierten los científicos sobre el aceite esencial japonés que promete mejorar la calidad del sueño en mujeres

Un estudio de la Universidad de Kyushu encontró que esta esencia, aplicada durante dos semanas, redujo los despertares nocturnos y aumentó la sensación de descanso matutino en un grupo de 12 voluntarias

Cuál es y qué advierten los científicos sobre el aceite esencial japonés que promete mejorar la calidad del sueño en mujeres

Un baño de 30 minutos en agua caliente redujo más la presión arterial que el ciclismo moderado en adultos con obesidad, según un estudio

La investigación de la Universidad de Australia Occidental asoció ese descenso con una mayor circulación cutánea y evaluó su potencial como complemento para personas con movilidad limitada

Un baño de 30 minutos en agua caliente redujo más la presión arterial que el ciclismo moderado en adultos con obesidad, según un estudio

Aire acondicionado: qué verificar antes del verano y cómo limpiar los filtros, paso a paso

El mantenimiento preventivo ayuda a anticipar fallas, a limitar la demanda de energía en los hogares y a mejorar el rendimiento de los equipos durante los días de mayor temperatura

Aire acondicionado: qué verificar antes del verano y cómo limpiar los filtros, paso a paso

Cocinas abiertas pero con límites: 7 estrategias para crear divisiones

Desde cerramientos livianos hasta cambios de pavimento, distintas decisiones proyectuales aportan orden visual y responden a necesidades domésticas

Cocinas abiertas pero con límites: 7 estrategias para crear divisiones

Cáncer de mama: un estudio argentino halló una secuela en las arterias que puede persistir años después de superar la enfermedad

Los investigadores descubieron mayor rigidez arterial en mujeres con antecedente de cáncer de mama, aun sin enfermedad cardiovascular previa y con factores de riesgo comparables. Qué se sabe sobre esta alteración y por qué el seguimiento debe extenderse más allá del tratamiento oncológico, según explicó a Infobae uno de los autores del trabajo

Cáncer de mama: un estudio argentino halló una secuela en las arterias que puede persistir años después de superar la enfermedad

DEPORTES

El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

“Me daba mucha vergüenza”: un jugador de la selección argentina reveló el pedido que le hizo su mamá en la despedida de Messi

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras su retiro de la selección argentina: “Todo mi respeto”

El homenaje de la televisión de Brasil a Lionel Messi que hizo furor: “¿No te puedes quedar un poquito más?

El tierno gesto de los referentes de la selección argentina con Thiago Messi luego de que rompiera en llanto en la despedida de su papá

TELESHOW

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El festejo de cumpleaños de Julieta Ortega, entre el amor familiar y sus amigos más íntimos: brindis, risas y afecto

El mensaje de Sergio Torres a Lionel Messi luego de la suspensión de su show: “Un orgullo que nunca vamos a olvidar”

Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

La madre de la China Suárez le escribió a la mujer que recibió likes de Mauro Icardi: “Mamarracho”

El reencuentro de Wanda Nara y Kennys Palacios luego de estar distanciados: “Te dejé de ver y sos otra”

INFOBAE AMÉRICA

Una playa de Florida fue elegida entre las 20 mejores de América: este es el puesto que ocupa en el ranking de 2026

Una playa de Florida fue elegida entre las 20 mejores de América: este es el puesto que ocupa en el ranking de 2026

Tragedia en El Salvador: Hombre con trastornos mentales asesina a su sobrino, atacó a su familia e incendio su casa

Más de 1,000 personas recuperan el paso tras más de 20 días de aislamiento en zona de Honduras

Restos de monseñor Teodoro Gómez llegan a Honduras y preparan sus exequias

El cuello de botella de las exportaciones en El Salvador: faltan 1,200 conductores de carga y el sector busca sumar a más mujeres