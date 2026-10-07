Qué es el grey blending, la técnica que Sarah Jessica Parker mostró en Nueva York

Sarah Jessica Parker asistió a la gala de otoño del New York City Ballet con una maxi trenza adornada con una cinta rosa

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La icónica Carrie Bradshaw volvió a marcar tendencia, esta vez fuera de la ficción. Sarah Jessica Parker llevó una maxi trenza con canas visibles como eje de su estilismo en la gala de moda de otoño del New York City Ballet, celebrada en el Lincoln Center de Nueva York. La actriz asistió junto a su pareja, Matthew Broderick con un vestido de Simone Rocha, una cinta rosa entrelazada en el pelo y una melena extendida hasta la parte baja de la espalda.

Casi tres décadas después del estreno de Sex and the City, Parker conserva varios de los códigos que hicieron de su personaje un referente de moda: volúmenes, transparencias, accesorios inesperados y una estética que toma elementos teatrales. En esta ocasión, las cintas del vestido continuaron en la trenza y convirtieron el peinado en parte central del conjunto.

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La actriz dejó a la vista los tonos grises, rubios y castaños de su pelo en la zona del rostro. Esa elección puso el foco en el grey blending, una técnica que integra las canas con el color natural del cabello en lugar de cubrirlas por completo.

Para la gala anual del ballet neoyorquino, Jessica Parker eligió una creación de Simone Rocha en tono nude o beige rosado. El vestido tenía una base semitransparente, escote en V, mangas de tres cuartos y una falda amplia que sumaba volumen sin perder ligereza.

Parker eligió un vestido semitransparente de Simone Rocha con tul, bordados florales y lazos de raso (Image Press Agency/Sipa USA)

La prenda incorporaba aplicaciones florales, bordados y pequeños detalles en relieve sobre la tela. Desde el escote y la cintura descendían cintas de raso rosa hasta el borde de la falda. Esas tiras creaban líneas verticales y aportaban movimiento al diseño.

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La cinta que cruzaba la trenza prolongó los detalles del vestido en el cabello. El recurso unió ambos elementos y reforzó las referencias al ballet que atraviesan el estilismo: tul, transparencias, lazos y una silueta de inspiración romántica.

Parker completó el conjunto con un bolso rígido blanco o marfil, de forma geométrica y superficie calada. También llevó zapatos de tacón con acabado brillante, un colgante pequeño y anillos discretos. Los accesorios acompañaron el vestido sin desplazar la atención de la trenza.

La maxi trenza mostró sus canas y sumó volumen en la coronilla

El cabello concentró buena parte de las miradas durante la velada. Sarah Jessica Parker apostó por extensiones para crear una trenza XL, que extendió su melena hasta la espalda. La raíz elevada dio altura al peinado, mientras que los mechones cercanos al rostro permitieron apreciar sus canas.

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El efecto no buscó una uniformidad de color. Por el contrario, dejó que los tonos plateados convivieran con rubios y matices más oscuros. La textura de la trenza evitó un acabado rígido y acompañó la caída del vestido.

La actriz llevó extensiones para crear una trenza XL que cayó hasta la parte baja de la espalda (Image Press Agency/Alamy Live News

La elección se vincula con el grey blending, una técnica de coloración que propone integrar el cabello gris con el resto de la melena. Puede realizarse con mechas, reflejos o balayage para suavizar el contraste entre las canas y otros tonos naturales.

La colorista Gina Gilbert, quien ha trabajado con Parker, señaló a Vogue que combina mechas y balayage para permitir que las canas convivan con tonos rubios y más profundos.

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El grey blending propone incorporar las canas al look final en vez de ocultarlas. En el caso de la actriz, la trenza potenció ese efecto porque mantuvo los mechones grises expuestos alrededor del rostro.

La gala del New York City Ballet no fue la primera ocasión en la que Parker recurrió a una trenza para una aparición pública. En 2006 llevó una versión recogida, con el cabello peinado hacia atrás y volumen en la parte superior de la cabeza.

Años atrás, en los Globos de Oro de 2017, eligió una trenza que rodeaba el rostro, acompañada por una horquilla con cristales negros sobre la raya del pelo. En 2024 también fue fotografiada en Nueva York con una versión más simple, sujetada con bandas elásticas en la base y las puntas.

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En la primera temporada de And Just Like That, continuación de Sex and the City, usó una trenza larga decorada con flores tridimensionales. La propuesta de esta gala retomó esa línea de peinados ornamentales, aunque añadió un elemento distinto: las canas quedaron expuestas como parte del diseño.

Matthew Broderick acompañó a la actriz con un traje negro y camisa blanca en el David H. Koch Theater. Para Parker, la aparición volvió a combinar moda, referencias escénicas y una forma de llevar el cabello que no intenta disimular el paso del tiempo.