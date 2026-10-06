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Receta de curry de calabaza, rápida y fácil

Una propuesta versátil que puede servirse como plato principal y adaptarse con garbanzos, arroz o pan

Cuenco con curry de calabaza, garbanzos y cilantro, junto a trozos de calabaza, especias, salsas verdes y pan plano sobre una mesa de madera.
El curry de calabaza combina hortalizas, especias y leche de coco en una preparación cremosa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La calabaza es la protagonista de esta receta de curry, una preparación cremosa, sabrosa y fácil de hacer. Es ideal para resolver una comida casera sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Esta preparación funciona muy bien durante los días frescos y también como opción vegetariana para una cena liviana. Se puede servir sola, con arroz blanco o con pan casero para aprovechar la salsa.

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Receta de curry de calabaza

El curry de calabaza es un guiso cremoso preparado con cubos de calabaza, cebolla, ajo, especias y leche de coco. La cocción es rápida y permite obtener una salsa suave, aromática y ligeramente especiada.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 800 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos.
  • 1 cebolla mediana, picada.
  • 2 dientes de ajo, picados.
  • 1 morrón rojo, cortado en cubitos.
  • 400 ml de leche de coco.
  • 200 gr de garbanzos cocidos, opcionales.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 2 cucharaditas de curry en polvo.
  • 1 cucharadita de cúrcuma.
  • 0,5 cucharadita de comino molido.
  • 150 ml de caldo de verduras.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Perejil o cilantro fresco, para servir.
  • Arroz blanco, opcional para acompañar.

Cómo hacer curry de calabaza, paso a paso

Vista superior de recipientes con calabaza cortada, cebolla, pimiento, garbanzos, arroz, caldo y especias sobre una mesa de madera.
La receta rinde cuatro porciones como plato principal y requiere un tiempo total de 35 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
  2. Incorporar el ajo, el curry, la cúrcuma y el comino. Mezclar y cocinar durante 1 minuto para que las especias desprendan su aroma.
  3. Agregar la calabaza y revolver hasta cubrir todos los cubos con el fondo especiado. No dorar demasiado la calabaza, porque debe conservar una textura tierna y cremosa.
  4. Verter el caldo de verduras y la leche de coco. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Tapar la cacerola y cocinar a fuego medio-bajo durante 15 minutos, hasta que la calabaza esté tierna. La salsa debe hervir suavemente, sin hervor fuerte, para evitar que la leche de coco se corte.
  6. Incorporar los garbanzos cocidos y cocinar durante 3 minutos más. Si la salsa queda muy espesa, agregar un poco de caldo o agua caliente.
  7. Apagar el fuego y sumar el jugo de limón. Probar y corregir la sal.
  8. Servir caliente con perejil o cilantro fresco. Se puede acompañar con arroz blanco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Plato hondo con curry de color naranja, decorado con un espiral de crema blanca, garbanzos, especias molidas y hojas de cilantro.
El plato se sirve caliente y admite acompañamientos como arroz blanco o pan casero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 330 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 39 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El curry de calabaza se conserva en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También se puede guardar en el freezer durante 2 meses. Para recalentarlo, descongelar en la heladera y calentar a fuego bajo. Si la salsa se espesa demasiado, agregar un chorrito de agua o caldo.

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