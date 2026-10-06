Receta de curry de calabaza, rápida y fácil

La calabaza es la protagonista de esta receta de curry, una preparación cremosa, sabrosa y fácil de hacer. Es ideal para resolver una comida casera sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Esta preparación funciona muy bien durante los días frescos y también como opción vegetariana para una cena liviana. Se puede servir sola, con arroz blanco o con pan casero para aprovechar la salsa.
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Receta de curry de calabaza
El curry de calabaza es un guiso cremoso preparado con cubos de calabaza, cebolla, ajo, especias y leche de coco. La cocción es rápida y permite obtener una salsa suave, aromática y ligeramente especiada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 800 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos.
- 1 cebolla mediana, picada.
- 2 dientes de ajo, picados.
- 1 morrón rojo, cortado en cubitos.
- 400 ml de leche de coco.
- 200 gr de garbanzos cocidos, opcionales.
- 2 cucharadas de aceite.
- 2 cucharaditas de curry en polvo.
- 1 cucharadita de cúrcuma.
- 0,5 cucharadita de comino molido.
- 150 ml de caldo de verduras.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Perejil o cilantro fresco, para servir.
- Arroz blanco, opcional para acompañar.
Cómo hacer curry de calabaza, paso a paso
- Calentar el aceite en una cacerola amplia a fuego medio. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar el ajo, el curry, la cúrcuma y el comino. Mezclar y cocinar durante 1 minuto para que las especias desprendan su aroma.
- Agregar la calabaza y revolver hasta cubrir todos los cubos con el fondo especiado. No dorar demasiado la calabaza, porque debe conservar una textura tierna y cremosa.
- Verter el caldo de verduras y la leche de coco. Condimentar con sal y pimienta.
- Tapar la cacerola y cocinar a fuego medio-bajo durante 15 minutos, hasta que la calabaza esté tierna. La salsa debe hervir suavemente, sin hervor fuerte, para evitar que la leche de coco se corte.
- Incorporar los garbanzos cocidos y cocinar durante 3 minutos más. Si la salsa queda muy espesa, agregar un poco de caldo o agua caliente.
- Apagar el fuego y sumar el jugo de limón. Probar y corregir la sal.
- Servir caliente con perejil o cilantro fresco. Se puede acompañar con arroz blanco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 39 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El curry de calabaza se conserva en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
También se puede guardar en el freezer durante 2 meses. Para recalentarlo, descongelar en la heladera y calentar a fuego bajo. Si la salsa se espesa demasiado, agregar un chorrito de agua o caldo.
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