Flan de calabaza fácil y cremoso: receta mexicana paso a paso

El aroma de la calabaza, la canela y el caramelo anuncia que octubre ya llegó. Este postre tiene una textura suave, un dulzor equilibrado y el color cálido que suele asociarse con las mesas de otoño.
En México, el flan de calabaza es una opción ideal para octubre y puede servirse como postre familiar, en una merienda o dentro de un menú para celebrar el Día de Muertos. La receta está basada en una preparación de flan de zapallo con leche, azúcar y fécula de maíz.
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Receta de flan de calabaza
Se trata de un postre cremoso elaborado con calabaza cocida, leche, azúcar, maicena y vainilla. Se cocina sobre la hornalla hasta espesar y luego se enfría en una budinera cubierta con caramelo.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos, más el tiempo de enfriado.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 35 minutos.
- Enfriado: 2 horas como mínimo.
Ingredientes
- 750 gr de calabaza o zapallo, sin cáscara ni semillas.
- 500 ml de leche.
- 11 cucharadas de azúcar.
- 3 cucharadas de maicena.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Ralladura de 1 limón, opcional.
- 150 gr de azúcar para preparar el caramelo.
- 30 ml de agua para el caramelo.
Cómo hacer flan de calabaza, paso a paso
- Cortar la calabaza en cubos medianos y cocinarla en una olla con agua hasta que quede bien tierna, durante aproximadamente 15 minutos.
- Escurrir la calabaza y procesarla o pisarla hasta obtener un puré liso, sin grumos.
- Disolver la maicena en 100 ml de leche fría. Reservar.
- Colocar el puré de calabaza en una cacerola. Agregar el resto de la leche, el azúcar, la vainilla y la ralladura de limón.
- Incorporar la maicena disuelta y mezclar hasta integrar.
- Cocinar a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que la preparación espese y comience a hervir. Este proceso demora entre 8 y 10 minutos.
- Para preparar el caramelo, colocar el azúcar y el agua en una sartén o cacerola pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un color dorado.
- No revolver el caramelo con cuchara mientras se forma, porque puede cristalizarse. Mover suavemente el recipiente si hace falta distribuir el calor.
- Volcar el caramelo caliente dentro de una budinera y girar el molde para cubrir la base.
- Verter la mezcla de calabaza sobre el caramelo. Alisar la superficie con una espátula.
- Dejar entibiar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante 2 horas como mínimo.
- Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por los bordes y apoyar la base del molde durante unos segundos sobre agua tibia. Dar vuelta sobre una fuente y servir frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal.
- Grasas: 2 gr.
- Carbohidratos: 47 gr.
- Proteínas: 4 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conservar el flan tapado en la heladera durante un máximo de 3 días.
No se recomienda congelarlo, porque la leche y la maicena pueden modificar la textura después de la descongelación. Para disfrutarlo con mejor consistencia, mantenerlo siempre refrigerado y desmoldarlo justo antes de servir.
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