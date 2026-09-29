Flan de calabaza fácil y cremoso: receta mexicana paso a paso

Un flan de calabaza elaborado con caramelo reposa sobre un plato de cerámica junto a una porción de puré con canela sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma de la calabaza, la canela y el caramelo anuncia que octubre ya llegó. Este postre tiene una textura suave, un dulzor equilibrado y el color cálido que suele asociarse con las mesas de otoño.

En México, el flan de calabaza es una opción ideal para octubre y puede servirse como postre familiar, en una merienda o dentro de un menú para celebrar el Día de Muertos. La receta está basada en una preparación de flan de zapallo con leche, azúcar y fécula de maíz.

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Receta de flan de calabaza

Se trata de un postre cremoso elaborado con calabaza cocida, leche, azúcar, maicena y vainilla. Se cocina sobre la hornalla hasta espesar y luego se enfría en una budinera cubierta con caramelo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos, más el tiempo de enfriado.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 35 minutos.

Enfriado: 2 horas como mínimo.

Un cuenco con trozos de calabaza cocida encabeza una selección de ingredientes sobre una mesa de madera para elaborar un postre casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

750 gr de calabaza o zapallo, sin cáscara ni semillas. 500 ml de leche. 11 cucharadas de azúcar. 3 cucharadas de maicena. 1 cucharadita de esencia de vainilla. Ralladura de 1 limón, opcional. 150 gr de azúcar para preparar el caramelo. 30 ml de agua para el caramelo.

Cómo hacer flan de calabaza, paso a paso

Cortar la calabaza en cubos medianos y cocinarla en una olla con agua hasta que quede bien tierna, durante aproximadamente 15 minutos. Escurrir la calabaza y procesarla o pisarla hasta obtener un puré liso, sin grumos. Disolver la maicena en 100 ml de leche fría. Reservar. Colocar el puré de calabaza en una cacerola. Agregar el resto de la leche, el azúcar, la vainilla y la ralladura de limón. Incorporar la maicena disuelta y mezclar hasta integrar. Cocinar a fuego medio, sin dejar de revolver, hasta que la preparación espese y comience a hervir. Este proceso demora entre 8 y 10 minutos. Para preparar el caramelo, colocar el azúcar y el agua en una sartén o cacerola pequeña. Cocinar a fuego medio hasta obtener un color dorado. No revolver el caramelo con cuchara mientras se forma, porque puede cristalizarse. Mover suavemente el recipiente si hace falta distribuir el calor. Volcar el caramelo caliente dentro de una budinera y girar el molde para cubrir la base. Verter la mezcla de calabaza sobre el caramelo. Alisar la superficie con una espátula. Dejar entibiar a temperatura ambiente y llevar a la heladera durante 2 horas como mínimo. Para desmoldar, pasar un cuchillo fino por los bordes y apoyar la base del molde durante unos segundos sobre agua tibia. Dar vuelta sobre una fuente y servir frío.

Una calabaza verde entera y la mitad de otra calabaza con pulpa naranja se disponen sobre una mesa de madera rústica con heno y hojas secas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal.

Grasas: 2 gr.

Carbohidratos: 47 gr.

Proteínas: 4 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conservar el flan tapado en la heladera durante un máximo de 3 días.

No se recomienda congelarlo, porque la leche y la maicena pueden modificar la textura después de la descongelación. Para disfrutarlo con mejor consistencia, mantenerlo siempre refrigerado y desmoldarlo justo antes de servir.

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