Receta de pastel de calabaza y carne light, rápida y fácil

Una cubierta suave de calabaza y un relleno sabroso de carne magra convierten este plato en una comida casera, liviana y reconfortante. La combinación de ingredientes aporta un equilibrio de sabores y texturas que lo convierte en una opción sencilla para variar el menú cotidiano.
El pastel de calabaza y carne es una alternativa práctica al clásico pastel de papa. Se prepara rápido, rinde varias porciones y resulta ideal para un almuerzo familiar o una cena completa durante los días frescos.
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Receta de pastel de calabaza y carne
Se trata de un pastel horneado con una base de carne picada magra, cebolla y morrón, cubierto con un puré cremoso de calabaza y una fina capa de queso light gratinado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 800 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos.
- 500 gr de carne picada magra.
- 1 cebolla picada.
- 0,5 morrón rojo picado.
- 1 diente de ajo picado.
- 1 huevo.
- 100 gr de queso cremoso light o queso fresco magro.
- 1 cucharada de aceite.
- 1 cucharadita de pimentón dulce.
- 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
- 0,5 cucharadita de comino.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada, a gusto.
- Perejil fresco picado, a gusto.
Cómo hacer pastel de calabaza y carne, paso a paso
- Cocinar la calabaza al vapor o en una olla con poca agua durante 15 minutos, hasta que esté tierna. Escurrir bien y pisar hasta obtener un puré.
- Condimentar el puré con sal, pimienta y nuez moscada. Incorporar el huevo y mezclar hasta integrar.
- Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Agregar la carne picada y cocinar durante 8 a 10 minutos, mientras se mezcla para desarmar los grumos.
- Añadir el pimentón, el ají molido, el comino, sal, pimienta y perejil. La carne debe quedar bien cocida y sin exceso de líquido.
- Colocar el relleno de carne en una fuente para horno de aproximadamente 20 cm x 25 cm.
- Cubrir con el puré de calabaza y emparejar la superficie con una cuchara.
- Distribuir el queso light por encima. Para lograr un gratinado parejo, la capa de puré debe quedar de un grosor uniforme.
- Llevar a horno precalentado a 200 ℃ durante 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
- Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal.
- Grasas: 13 gr.
- Carbohidratos: 23 gr.
- Proteínas: 28 gr.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, conservar el pastel tapado durante 3 días.
También se puede freezar en porciones individuales durante hasta 2 meses. Para recalentarlo, llevar directamente al horno a 180 ℃ hasta que esté caliente en el centro.
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