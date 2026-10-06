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Receta de pastel de calabaza y carne light, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y condimentos simples, esta preparación se arma en pocos pasos y queda lista en menos de una hora

Manos sujetan con paños una fuente de vidrio con comida horneada humeante sobre una mesada con calabaza, pimiento y cuencos de especias.
El pastel de calabaza y carne funciona como una opción liviana frente al clásico pastel de papa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cubierta suave de calabaza y un relleno sabroso de carne magra convierten este plato en una comida casera, liviana y reconfortante. La combinación de ingredientes aporta un equilibrio de sabores y texturas que lo convierte en una opción sencilla para variar el menú cotidiano.

El pastel de calabaza y carne es una alternativa práctica al clásico pastel de papa. Se prepara rápido, rinde varias porciones y resulta ideal para un almuerzo familiar o una cena completa durante los días frescos.

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Receta de pastel de calabaza y carne

Se trata de un pastel horneado con una base de carne picada magra, cebolla y morrón, cubierto con un puré cremoso de calabaza y una fina capa de queso light gratinado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos.
  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

Recipientes sobre una mesa de madera contienen cubos de calabaza, carne picada, cebolla, pimiento, queso, especias, aceite y un huevo.
El relleno combina carne picada magra con cebolla, morrón y especias en la sartén (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 800 gr de calabaza, pelada y cortada en cubos.
  • 500 gr de carne picada magra.
  • 1 cebolla picada.
  • 0,5 morrón rojo picado.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 1 huevo.
  • 100 gr de queso cremoso light o queso fresco magro.
  • 1 cucharada de aceite.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 0,5 cucharadita de ají molido, opcional.
  • 0,5 cucharadita de comino.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Nuez moscada, a gusto.
  • Perejil fresco picado, a gusto.

Cómo hacer pastel de calabaza y carne, paso a paso

  1. Cocinar la calabaza al vapor o en una olla con poca agua durante 15 minutos, hasta que esté tierna. Escurrir bien y pisar hasta obtener un puré.
  2. Condimentar el puré con sal, pimienta y nuez moscada. Incorporar el huevo y mezclar hasta integrar.
  3. Calentar el aceite en una sartén y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
  4. Agregar la carne picada y cocinar durante 8 a 10 minutos, mientras se mezcla para desarmar los grumos.
  5. Añadir el pimentón, el ají molido, el comino, sal, pimienta y perejil. La carne debe quedar bien cocida y sin exceso de líquido.
  6. Colocar el relleno de carne en una fuente para horno de aproximadamente 20 cm x 25 cm.
  7. Cubrir con el puré de calabaza y emparejar la superficie con una cuchara.
  8. Distribuir el queso light por encima. Para lograr un gratinado parejo, la capa de puré debe quedar de un grosor uniforme.
  9. Llevar a horno precalentado a 200 ℃ durante 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
  10. Dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Porción cuadrada de pastel de calabaza y carne en un plato gris junto a una fuente de vidrio y una espátula sobre una mesa de madera.
La cocción final al horno a 200 grados permite dorar el queso magro de la superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal.
  • Grasas: 13 gr.
  • Carbohidratos: 23 gr.
  • Proteínas: 28 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, conservar el pastel tapado durante 3 días.

También se puede freezar en porciones individuales durante hasta 2 meses. Para recalentarlo, llevar directamente al horno a 180 ℃ hasta que esté caliente en el centro.

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