El estilo de Lionel Messi: sus códigos de moda urbana y el look casual antes de despedirse de la selección argentina

La chaqueta de sarga de algodón verde oscuro incorpora un cuello camisero en contraste y broches metálicos

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La llegada de Lionel Messi al predio de Ezeiza, en la previa de su último partido con la selección argentina, mostró una vez más su estilo fuera de la cancha.

El futbolista rosarino eligió una campera verde oscuro, remera beige, pantalón negro de pierna amplia, zapatillas blancas con detalles oscuros y anteojos de sol negros. El resultado fue un look casual de tonos neutros, siluetas holgadas y guiños deportivos.

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La elección refuerza una fórmula habitual en sus viajes, concentraciones y apariciones públicas informales: básicos cuidados, colores sobrios y prendas de corte amplio que combinan funcionalidad con una impronta de moda urbana.

El delantero disputará su partido número 208 con la camiseta nacional en el amistoso frente a Benín en el estadio Monumental

La campera elegida fue una Blouson Jacket de Dior, confeccionada en sarga de algodón. El modelo incorporó cuello camisero en contraste, cierre frontal con broches metálicos, puños tejidos y una silueta recta.

La prenda toma elementos de las camperas universitarias y de entrenamiento, aunque los presenta mediante líneas limpias y sin estampas visibles.

La elección no quedó aislada dentro de su guardarropa. El estilo de Messi se apoya en una combinación de básicos urbanos, capas ligeras y accesorios discretos, con un uso limitado de logos, joyas o elementos que concentren la atención.

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Los tonos negro, blanco, beige, gris y marrón predominan en el vestuario informal del futbolista (Instagram: @lionelmessi)

La comodidad ordena las elecciones de Lionel Messi

En sus apariciones cotidianas, Messi suele optar por pantalones holgados, remeras lisas, sobrecamisas, chaquetas sueltas y zapatillas. Son prendas que permiten movimiento y evitan las proporciones ajustadas, una característica que se consolidó en sus looks de los últimos años.

Los pantalones de pierna amplia ocupan un lugar frecuente en esa selección. El futbolista los combina con camisetas básicas, camisas abiertas o camperas cortas, con lo cual mantiene una imagen informal sin abandonar cierta estructura en la silueta.

El vestuario informal de Lionel Messi privilegia las prendas holgadas, la paleta de colores neutros y el calzado urbano (Backgrid/The Grosby Group)

La presencia de prendas amplias tampoco implica conjuntos desordenados. Las capas superiores suelen conservar forma en hombros y torso, mientras que los pantalones caen rectos o con volumen moderado.

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La clave está en el equilibrio entre piezas cómodas y cortes definidos, una lógica visible tanto en sus conjuntos oscuros como en las combinaciones de tonos claros.

Los tonos que predominan en su vestuario fuera de la cancha

El negro, el blanco, el gris, el beige, el azul marino y el marrón son los colores que aparecen con mayor frecuencia en los conjuntos de Messi. Esta gama facilita combinaciones entre prendas de distintos materiales y permite sumar un detalle de color sin modificar la línea general de su imagen.

Lionel Messi suele elegir prendas de cortes relajados, colores neutros y zapatillas para sus apariciones fuera de la cancha

En varias apariciones, el contraste entre tonos claros y oscuros organiza el look. Una camiseta blanca debajo de una chaqueta negra, una camisa clara con pantalón oscuro o un conjunto monocromático en blanco son recursos que se repiten en sus elecciones.

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Las zapatillas blancas o de colores claros funcionan como un elemento de continuidad. Acompañan tanto pantalones amplios y remeras como chaquetas de apariencia más formal, y conectan el vestuario urbano con una referencia funcional vinculada al deporte.

Ese uso del calzado evita que los conjuntos se desplacen hacia una formalidad estricta. Incluso cuando incorpora sacos, camisas o prendas de marcas de lujo, Messi suele conservar algún elemento que remite a la ropa casual.

Messi combina prendas cómodas con siluetas amplias, una fórmula que sostiene tanto en viajes familiares como en compromisos (Instagram: @lionelmessi)

Los tonos intensos aparecen con menor frecuencia. En ocasiones, el color queda reservado para el calzado, una camisa estampada o una prenda exterior. Así, el contraste se concentra en un único punto y el resto del conjunto sostiene una base más sobria.

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También hay una preferencia por los tejidos lisos. El algodón, las lanas de aspecto mate, el denim y las telas técnicas predominan por sobre las estampas complejas.

La sastrería aparece sin rigidez ni trajes completamente clásicos

En actos institucionales, el futbolista modera la rigidez del traje tradicional al usar sacos con remeras lisas y zapatillas (Instagram: @lionelmessi)

En eventos institucionales, premiaciones o presentaciones públicas, Messi utiliza trajes oscuros, sacos de hombros blandos y pantalones de caída recta. Sin embargo, sus elecciones formales también se alejan de la sastrería tradicional más ajustada.

El uso de remeras lisas debajo de sacos, chaquetas de doble botonadura con cortes menos ceñidos y zapatillas blancas modifica el código clásico sin romper por completo con él. Su vestuario formal mantiene una relación con la ropa urbana, sobre todo a través de las proporciones y el calzado.

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Remeras lisas, pantalones de pierna ancha, camperas livianas y zapatillas forman parte de las combinaciones habituales del futbolista

Esta transición entre registros le permite pasar de compromisos públicos a contextos de viaje o descanso sin una ruptura marcada en su imagen.

Los anteojos de sol oscuros forman parte de esa continuidad. Messi los utiliza en llegadas a aeropuertos, hoteles, entrenamientos o concentraciones, por lo general con diseños sin detalles llamativos.

Lionel Messi llegó al predio de Ezeiza con una campera Dior antes de sumarse a los entrenamientos con la selección argentina

En el look de Ezeiza, acompañaron la paleta oscura del pantalón y las zapatillas sin desplazar el foco de la campera.

Las estampas y los accesorios ocupan un lugar limitado

A diferencia de otras figuras que construyen sus apariciones a partir de marcas visibles, joyas o accesorios de gran tamaño, Messi suele reducir esos elementos. Los estampados tienen una presencia acotada y, cuando aparecen, quedan concentrados en una sola prenda.

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Lionel Messi reserva los estampados para piezas puntuales y equilibra el resto del conjunto con tonos neutros

Una camisa marrón con gráficos blancos, por ejemplo, puede convertirse en el punto visual de una combinación, mientras que el pantalón y el calzado mantienen tonos neutros.

La misma regla se aplica a los colores más llamativos: una pieza concentra el acento y el resto del conjunto conserva una composición equilibrada.

Entre la sastrería menos rígida, las referencias deportivas y la ropa urbana, el futbolista consolidó una imagen que evita los excesos y prioriza conjuntos funcionales.