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Receta de albóndigas de carne con verduras, rápida y fácil

Esta propuesta criolla rinde cuatro porciones sustanciosas combinando proteína vacuna con vegetales de estación, cocinados dentro de una sabrosa salsa de tomate casera lista para servir en poco más de media hora

Plato con albóndigas en salsa de tomate, zanahorias y arvejas, junto a una rebanada de pan, un tenedor y una copa de vino sobre mesa de madera.
La cantidad de ingredientes de esta receta alcanza para servir cuatro porciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las albóndigas de carne con verduras son esa solución criolla de toda la vida: rendidoras, económicas y con ese sabor a comida de casa que ningún delivery puede igualar.

En Argentina, las albóndigas acompañadas de verduras suelen aparecer en la mesa familiar de los días de semana, muchas veces bañadas en salsa de tomate y acompañadas de puré o arroz. Es un plato que las abuelas transmitieron de generación en generación, adaptándolo según lo que hubiera disponible en la huerta o en la verdulería del barrio.

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Receta de albóndigas de carne con verduras

Se trata de bollitos de carne picada mezclada con vegetales rallados o picados finamente, que se cocinan en salsa de tomate hasta tomar un punto jugoso por dentro y dorado por fuera. La combinación de carne y verdura aporta un plato completo, nutritivo y liviano de preparar, ideal para resolver la cena en poco más de media hora.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 40 minutos: 15 minutos de preparación y armado de las albóndigas; y 25 minutos de cocción en la salsa.

Ingredientes

  • 500 gr de carne picada (mezcla de carne vacuna)
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 zapallito rallado
  • 1 cebolla picada bien fina
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de pan rallado
  • 50 gr de queso rallado
  • Sal, pimienta y perejil fresco, cantidad necesaria
  • 2 cucharadas de aceite
  • 400 gr de salsa de tomate (puede ser casera o en lata)
  • 1 pizca de orégano
Plato con albóndigas, verduras y salsa, acompañado por un tenedor, un vaso de vino y una cazuela sobre una mesa de madera.
La lista de ingredientes incluye medio kilo de carne vacuna picada, zanahoria, zapallito, cebolla, huevo y salsa de tomate - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer albóndigas de carne con verduras, paso a paso

  1. Rallar la zanahoria y el zapallito, y escurrir bien el exceso de agua con un repasador limpio o papel de cocina.
  2. En un bol grande, mezclar la carne picada con la zanahoria, el zapallito, la mitad de la cebolla, el ajo, el huevo, el pan rallado, el queso rallado, sal, pimienta y perejil picado.
  3. Integrar todo con las manos hasta lograr una mezcla homogénea. Si queda muy húmeda, sumar un poco más de pan rallado.
  4. Formar bollitos del tamaño de una nuez grande, apretando bien para que no se desarmen durante la cocción.
  5. En una sartén amplia, calentar el aceite y rehogar la otra mitad de la cebolla hasta que esté transparente.
  6. Agregar la salsa de tomate, una pizca de orégano y un poco de agua si la ves muy espesa. Dejar que rompa el hervor.
  7. Incorporar las albóndigas con cuidado, en una sola capa, sin apilarlas.
  8. Cocinar a fuego medio-bajo y con la sartén tapada durante 20 minutos, sin mover demasiado las albóndigas para que no se rompan.
  9. Dar vuelta con suavidad a mitad de cocción para que se impregnen bien de salsa de los dos lados.
  10. Verificar el punto pinchando una albóndiga: el jugo debe salir claro, sin rastros rosados.
  11. Servirlas calientes, bañadas en su salsa, con perejil fresco picado por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 14 gr
  • Proteínas: 26 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las albóndigas con su salsa se conservan en la heladera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. En el freezer aguantan bien hasta 2 meses: lo ideal es descongelarlas en la heladera la noche anterior y recalentarlas a fuego suave para que no se sequen.

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