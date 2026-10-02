Receta de lasagna de verduras y atún, rápida y fácil

Una fuente de lasaña dorada, con verduras tiernas y atún, resuelve una comida completa sin complicaciones. Es una receta rendidora, sabrosa y práctica, ideal para aprovechar ingredientes que suelen estar en la cocina y transformar una preparación sencilla en un plato abundante.
En Argentina, este tipo de comida suele aparecer en los almuerzos familiares, las viandas y las cenas durante la semana. La combinación de atún, zapallito, zanahoria, morrón y queso aporta un relleno húmedo, suave y lleno de sabor, perfecto para servir bien caliente, recién gratinado.
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Receta de lasaña de verduras y atún
Se trata de una preparación en capas con láminas de lasaña, un relleno de verduras salteadas y atún, salsa de tomate, salsa blanca y queso. El armado es rápido y sencillo: se alternan los ingredientes en una fuente, se cubre todo con queso y se lleva al horno hasta obtener una superficie dorada y gratinada. El resultado es una lasaña cremosa, casera y fácil de preparar.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 12 láminas de lasaña precocidas.
- 2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas, aproximadamente 300 g.
- 1 cebolla grande, picada.
- 1 morrón rojo, picado.
- 1 zapallito grande, cortado en cubos chicos.
- 2 zanahorias, ralladas.
- 500 g de salsa de tomate.
- 200 g de mozzarella rallada o en cubos.
- 40 g de manteca.
- 40 g de harina.
- 500 ml de leche.
- 2 cucharadas de aceite.
- 0,5 cucharadita de nuez moscada.
- 1 cucharadita de orégano.
- Sal y pimienta a gusto.
Cómo hacer lasaña de verduras y atún, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ℃.
- Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que estén tiernos.
- Incorporar el zapallito y la zanahoria. Cocinar durante 7 minutos, hasta que las verduras estén blandas, pero todavía con algo de textura.
- Agregar la salsa de tomate, el orégano, sal y pimienta. Cocinar durante 5 minutos más.
- Apagar el fuego e incorporar el atún escurrido y desmenuzado. Mezclar con cuidado para que el relleno conserve cierta textura.
- Para preparar la salsa blanca, derretir la manteca en una cacerola. Agregar la harina y mezclar durante 1 minuto.
- Incorporar la leche de a poco, sin dejar de revolver. Cocinar hasta que la salsa espese. Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta.
- En una fuente para horno, colocar una capa fina de salsa de tomate y verduras.
- Cubrir con láminas de lasaña. Agregar una parte del relleno de verduras y atún, un poco de salsa blanca y queso.
- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes. Finalizar con salsa blanca y el queso restante.
- Cubrir la fuente con papel aluminio y hornear durante 20 minutos.
- Retirar el papel aluminio y continuar la cocción durante 10 minutos más, hasta que la superficie quede dorada.
- Dejar reposar durante 5 minutos antes de cortar. Este descanso ayuda a que las capas mantengan su forma al servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 480 kcal.
- Grasas: 20 g.
- Carbohidratos: 48 g.
- Proteínas: 28 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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