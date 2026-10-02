Receta de lasagna de verduras y atún, rápida y fácil

Lasaña de verduras y atún: una receta rápida, cremosa y rendidora para disfrutar en familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una fuente de lasaña dorada, con verduras tiernas y atún, resuelve una comida completa sin complicaciones. Es una receta rendidora, sabrosa y práctica, ideal para aprovechar ingredientes que suelen estar en la cocina y transformar una preparación sencilla en un plato abundante.

En Argentina, este tipo de comida suele aparecer en los almuerzos familiares, las viandas y las cenas durante la semana. La combinación de atún, zapallito, zanahoria, morrón y queso aporta un relleno húmedo, suave y lleno de sabor, perfecto para servir bien caliente, recién gratinado.

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Receta de lasaña de verduras y atún

Se trata de una preparación en capas con láminas de lasaña, un relleno de verduras salteadas y atún, salsa de tomate, salsa blanca y queso. El armado es rápido y sencillo: se alternan los ingredientes en una fuente, se cubre todo con queso y se lleva al horno hasta obtener una superficie dorada y gratinada. El resultado es una lasaña cremosa, casera y fácil de preparar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

12 láminas de lasaña precocidas.

2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas, aproximadamente 300 g.

1 cebolla grande, picada.

1 morrón rojo, picado.

1 zapallito grande, cortado en cubos chicos.

2 zanahorias, ralladas.

500 g de salsa de tomate.

200 g de mozzarella rallada o en cubos.

40 g de manteca.

40 g de harina.

500 ml de leche.

2 cucharadas de aceite.

0,5 cucharadita de nuez moscada.

1 cucharadita de orégano.

Sal y pimienta a gusto.

El relleno combina atún, zapallito, zanahoria, morrón y cebolla con una suave salsa de tomate. Las capas de lasaña se cubren con salsa blanca, verduras y mozzarella, para lograr un gratinado dorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer lasaña de verduras y atún, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Calentar el aceite en una sartén amplia. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar durante 5 minutos, hasta que estén tiernos. Incorporar el zapallito y la zanahoria. Cocinar durante 7 minutos, hasta que las verduras estén blandas, pero todavía con algo de textura. Agregar la salsa de tomate, el orégano, sal y pimienta. Cocinar durante 5 minutos más. Apagar el fuego e incorporar el atún escurrido y desmenuzado. Mezclar con cuidado para que el relleno conserve cierta textura. Para preparar la salsa blanca, derretir la manteca en una cacerola. Agregar la harina y mezclar durante 1 minuto. Incorporar la leche de a poco, sin dejar de revolver. Cocinar hasta que la salsa espese. Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta. En una fuente para horno, colocar una capa fina de salsa de tomate y verduras. Cubrir con láminas de lasaña. Agregar una parte del relleno de verduras y atún, un poco de salsa blanca y queso. Repetir las capas hasta terminar los ingredientes. Finalizar con salsa blanca y el queso restante. Cubrir la fuente con papel aluminio y hornear durante 20 minutos. Retirar el papel aluminio y continuar la cocción durante 10 minutos más, hasta que la superficie quede dorada. Dejar reposar durante 5 minutos antes de cortar. Este descanso ayuda a que las capas mantengan su forma al servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 480 kcal.

Grasas: 20 g.

Carbohidratos: 48 g.

Proteínas: 28 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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