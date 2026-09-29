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Qué lugares de la casa evitar para la cama del perro, según los veterinarios

Observar las rutinas y preferencias del animal permite organizar un rincón protegido, accesible y alejado de zonas con circulación constante

Acuarela de un perro acostado en una cama para mascotas junto a un gran ventanal, un televisor de pantalla plana y un cuadro.
La cama del perro necesita ubicarse en un espacio tranquilo y cercano a la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ubicación de la cama influye en que el perro disponga de un espacio de descanso seguro, accesible y con pocas interrupciones dentro del hogar.

El lugar debe combinar resguardo y cercanía con la familia

No hay un punto único que funcione para todos los perros. La elección debe considerar dónde el animal suele relajarse, dinámica de la vivienda y posibilidad de entrar y salir sin obstáculos.

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Infografía con seis ilustraciones y textos explicativos sobre la colocación de la cama para perros en distintos espacios interiores.
Los pasillos y las entradas interrumpen el descanso por el tránsito constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La veterinaria Carly Fox indicó a Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, que una esquina de los ambientes donde transcurre la vida cotidiana. Como la sala o dormitorio, puede ofrecer al perro sensación de seguridad sin aislarlo.

La recomendación coincide con la orientación de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés). La entidad propone contar con opciones. Una cama en una zona tranquila, donde pueda permanecer sin interrupciones. Y otra cerca de las personas con quienes convive el animal. También señala que el tamaño debe permitirle adoptar con comodidad sus posturas habituales al dormir.

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La observación del comportamiento aporta una pauta práctica. Si el perro se acuesta de manera reiterada junto a su cama, pero no sobre ella, puede ser útil trasladarla hacia el sitio que ya eligió para dormir. La preferencia individual, sin embargo, debe evaluarse junto con las condiciones de seguridad del lugar.

Un cachorro Golden Retriever sonriente descansa en una cama extraíble gris bajo una cama de madera, con un juguete colorido en un cuenco al lado.
El lugar de reposo debe permitir que el animal se acueste, se levante y se estire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasillos, puertas y escaleras pueden interrumpir el reposo

Las áreas de circulación frecuente no suelen ser apropiadas para instalar una cama. Pasillos, entradas y zonas cercanas al pie de una escalera exponen al perro a pasos, ruidos y movimientos continuos.

Además, una cama situada donde las personas caminan habitualmente puede convertirse en un obstáculo y aumentar el riesgo de tropiezos para todos los integrantes del hogar.

Karen Halligan, veterinaria consultada por Good Housekeeping, recomendó evitar los espacios ruidosos y de tránsito constante porque pueden mantener al animal atento a cada estímulo.

Gato adulto con pelaje cuidado está sobre un mueble alto junto a una cama mullida y varios juguetes en un salón luminoso
Las corrientes de aire y las fuentes de calor alteran el confort térmico de la mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta resulta especialmente relevante si el perro es mayor o presenta problemas de movilidad. Subir o bajar de superficies elevadas para acceder a su cama puede añadir exigencia física innecesaria.

Entre los lugares que conviene descartar se encuentran:

  • El paso inmediato frente a una puerta de entrada
  • La base o el descanso de una escalera
  • Muebles altos desde los que el perro deba saltar
  • Corredores usados de forma continua
  • Sectores donde niños u otros animales puedan molestarlo mientras duerme

Las Directrices de Bienestar Animal de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) establecen que los entornos de alojamiento deben ser seguros y adecuados para el bienestar de cada especie. El documento también remarca la importancia de que los animales tengan reposo sin perturbaciones y de minimizar el ruido y otros factores que provocan estrés.

Un hombre de perfil acaricia a un Golden Retriever tumbado en una cama para perros con una manta. Se ve una mesita de noche con un reloj digital.
Los perros mayores o con problemas articulares requieren superficies accesibles y estables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura y las corrientes de aire también importan

La cama necesita mantenerse seca, protegida de corrientes de aire y lejos de fuentes de calor intenso. Ventanas con filtraciones, salidas de aire, radiadores, chimeneas y zonas de sol directo pueden alterar las condiciones térmicas del lugar elegido.

La RSPCA aconseja colocarla en un punto cálido y sin corrientes. Mientras que la WSAVA indica que la temperatura, ventilación, humedad e iluminación deben ser apropiadas para el confort animal.

Estas condiciones requieren atención particular en cachorros, perros de edad avanzada, de pelo corto o con problemas articulares. Un informe técnico del grupo de trabajo sobre perros de Bruselas Medio Ambiente señala que las áreas de descanso deben proteger contra calor, frío, humedad y lesiones físicas. Y subraya la necesidad de un lugar confortable y silencioso.

Vista de un dormitorio con cama de madera y ropa blanca. Una mesita de noche clara tiene una lámpara y una planta. Debajo, un perro marrón y blanco duerme.
Cada animal necesita una zona propia para descansar sin ser desplazado por otras mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convivencia con otros animales exige espacios diferenciados

En hogares con más de una mascota, cada animal necesita una zona propia de descanso. Si otro perro o un gato ocupa la cama y genera disputas, separar los lugares de reposo ayuda a reducir la competencia por ese recurso. El criterio no consiste en aislar a los animales, sino en asegurar que cada uno pueda retirarse a un sitio donde no sea desplazado.

Una jaula o transportadora puede funcionar como refugio si el perro ya la asocia con calma y su puerta queda abierta, según explicó Fox al medio citado.

Dos perros de montaña bernés tumbados en camas integradas en un banco de madera bajo grandes ventanas con vistas a árboles. Cojines claros y una planta.
La observación de las rutinas ayuda a identificar el sitio preferido para dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier caso, la cama debe mantenerse limpia, seca y en un lugar donde el animal pueda acostarse, levantarse y estirarse con libertad. Revisar si la usa y dónde prefiere dormir permitirá ajustar su ubicación sin perder de vista la seguridad.

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