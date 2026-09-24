Dove Cameron y Damiano David rompieron con los looks de boda tradicionales con un estilo blanco, relajado y coordinado

Dove Cameron y Damiano David se casaron en Montalcino, en la región italiana de la Toscana (LaPresse/Alamy Live News)

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Entre fachadas de piedra y un coche descapotable de época, las calles del pueblo medieval Montalcino, en la región de la Toscana, en el centro de Italia, fueron el escenario este jueves de la boda de Dove Cameron y Damiano David.

La cantante y actriz estadounidense y el vocalista de Måneskin eligieron una ceremonia civil en el Palazzo Comunale de la ciudad, seguida por una celebración privada en la región de Val d’Orcia.

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La pareja llegó a la ceremonia en un coche clásico color crema, una decisión que reforzó el tono retro de las imágenes difundidas desde Italia. Lejos de una puesta en escena asociada con las grandes bodas de Hollywood, las postales mostraron una celebración de escala contenida, con referencias visuales a la tradición italiana, a la sastrería y a los paisajes de la Toscana.

Las calles de piedra del centro histórico de Montalcino fueron parte de las postales del enlace

Las postales de la boda se apoyaron en una paleta de blancos, cremas, dorados y tonos de piedra. El coche descapotable, las calles del centro histórico y la luz de la tarde construyeron una imagen asociada al cine italiano de las décadas de 1960 y 1970.

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El vestuario blanco rompió con el vestido de novia tradicional

Dove Cameron apareció con un conjunto blanco marfil de dos piezas. El atuendo incluyó una prenda superior estructurada, de líneas amplias y caída sobre los hombros, junto con un pantalón fluido. La elección dejó de lado el vestido nupcial de falda voluminosa y se vinculó con una estética de sastrería contemporánea.

El estilo de Cameron mantuvo códigos que han acompañado sus apariciones públicas, entre ellos el uso de siluetas definidas, referencias andróginas y una paleta monocromática. En este caso, el blanco funcionó como eje de una composición visual que dialogó con la arquitectura del lugar y con la vestimenta de David.

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La pareja llegó a la ceremonia civil en un automóvil descapotable clásico color crema (LaPresse/Alamy Live News)

El cantante, por su parte, llevó un traje cruzado en tono crema, sin corbata, acompañado por una pieza de seda en color bronce o dorado sobre los hombros. El conjunto retomó elementos de la sastrería italiana con un registro menos rígido que el traje formal clásico. La decisión de vestir colores coordinados convirtió sus prendas en parte central de la identidad visual del enlace.

El blanco total de ambos también estableció una distancia respecto de los contrastes habituales de la moda nupcial. En vez de presentar al novio con un traje oscuro y a la novia con un vestido de volumen tradicional, las fotografías propusieron una imagen de equivalencia estética entre los dos protagonistas.

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Las calas blancas reforzaron una estética de líneas simples

El ramo de la novia estuvo compuesto por calas blancas, sujetas con una cinta de apariencia textil y sin una ornamentación abundante. Las flores acompañaron las líneas alargadas del conjunto y sostuvieron el carácter sobrio del vestuario.

En la tradición floral, las calas suelen asociarse con ideas de pureza, renovación y elegancia. Más allá de esos significados, su presencia en las imágenes respondió a una decisión formal: el ramo vertical evitó competir con las prendas y mantuvo el predominio de los tonos claros.

Dove Cameron y Damiano David comenzaron su relación después de reencontrarse en los MTV Video Music Awards de 2023 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La ausencia de arreglos florales de gran tamaño también fue coherente con el resto de la ceremonia. El paisaje de la Toscana, las fachadas de piedra y el coche antiguo aportaron los principales elementos escenográficos. La boda no requirió una decoración excesiva para construir una identidad reconocible.

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Según informó TMZ, la boda reunió a familiares y amigos cercanos y tuvo una recepción privada en una finca toscana. Además, hubo medidas de seguridad para preservar la intimidad de los invitados.

El enlace se realizó en el Palazzo Comunale de Montalcino, una localidad situada en la provincia de Siena, conocida por su arquitectura medieval y por formar parte del paisaje de la Val d’Orcia. La elección del lugar aportó un marco histórico a una boda que combinó referencias contemporáneas con elementos de la tradición italiana.

La recepción se trasladó a Castiglion del Bosco, en la campiña toscana. La revista italiana Elle había anticipado que los festejos se extenderían durante varios días y que familiares y amigos llegarían desde distintos países para acompañar a la pareja.

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La historia de amor entre Cameron y David

La relación tuvo un primer capítulo en los MTV Video Music Awards de 2022, donde coincidieron sin que ese encuentro derivara entonces en una relación. Ambos volvieron a verse en la edición de 2023 de la premiación y comenzaron a acercarse a partir de ese momento.

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso (Instagram)

Cameron contó que David la invitó a un concierto de Måneskin en el Madison Square Garden y que ese reencuentro abrió paso a una relación que se desarrolló inicialmente lejos de los anuncios formales. Los rumores de romance aparecieron en septiembre de 2023, cuando ella asistió a una presentación del músico.

El debut de la pareja en una alfombra roja ocurrió en febrero de 2024, durante la gala pre-Grammy organizada por Clive Davis. Desde entonces, sus apariciones públicas combinaron la estética pop de Cameron con los códigos glam-rock asociados a David y a Måneskin.

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La confirmación pública del compromiso llegó en enero de 2026. Cameron compartió una imagen del anillo y escribió: “My favourite part of being alive”, una frase que acompañó el anuncio de Año Nuevo.

La propuesta, según relató luego la artista, ocurrió en el ámbito privado de su casa. David participó en el diseño del anillo y evitó una puesta en escena pública. Ese criterio se mantuvo en la boda: aunque el evento atrajo la atención de la prensa internacional, la ceremonia se desarrolló con acceso restringido.