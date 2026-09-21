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Receta de espárragos con jamón crudo rápida y fácil

La preparación combina tallos blanqueados, envueltos en fetas y dorados en sartén u horno, con una cocción breve y un toque de limón y pimienta negra para servir caliente

Espárragos verdes envueltos en jamón crudo sobre una tabla de madera con sal gruesa, un recipiente con aceite de oliva y hierbas frescas.
Los espárragos tiernos y el jamón crudo forman una combinación simple, rápida y llena de sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los espárragos tiernos y el jamón crudo forman una combinación simple, rápida y llena de sabor. Con pocos ingredientes se puede preparar una entrada caliente o una guarnición distinta para una comida liviana.

En Argentina, esta receta funciona muy bien durante la temporada de espárragos, especialmente en primavera. También es una buena opción para resolver una cena rápida o sumar un acompañamiento elegante sin pasar mucho tiempo en la cocina.

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Receta de espárragos con jamón crudo

Se trata de espárragos blanqueados, envueltos en fetas de jamón crudo y dorados en sartén o en horno. El resultado combina una textura tierna con un exterior ligeramente crocante y sabroso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos.

  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de espárragos frescos.
  • 100 g de jamón crudo en fetas finas.
  • 15 ml de aceite de oliva.
  • 20 g de queso parmesano rallado, opcional.
  • 1 cucharadita de jugo de limón.
  • Pimienta negra, cantidad necesaria.
  • Sal, cantidad necesaria.
Espárragos verdes atados con cuerda, fetas de jamón crudo y una jarra de vidrio con aceite de oliva sobre una tabla de cortar de madera.
Los espárragos frescos, el jamón crudo y el aceite de oliva integran parte de la lista de ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer espárragos con jamón crudo, paso a paso

  1. Lavar los espárragos y cortar la parte más dura de los tallos. Se puede doblar cada espárrago suavemente: la parte fibrosa se quebrará sola.
  2. Calentar una olla con abundante agua y una pizca de sal. Cocinar los espárragos durante 3 minutos.
  3. Retirarlos y pasarlos a un recipiente con agua fría durante 1 minuto. Escurrirlos bien para evitar que larguen líquido durante la cocción final.
  4. Agrupar los espárragos de a 3 o 4 unidades y envolver cada grupo con 1 feta de jamón crudo.
  5. Calentar una sartén amplia con el aceite de oliva. Colocar los rollitos con la unión del jamón hacia abajo.
  6. Cocinar a fuego medio durante 2 o 3 minutos por lado, hasta que el jamón quede dorado. Sin agregar demasiada sal, porque el jamón crudo ya aporta bastante sabor.
  7. Condimentar con pimienta negra y unas gotas de jugo de limón. Se recomienda evitar cocinar de más los espárragos para que conserven una textura firme.
  8. Servir calientes con queso parmesano rallado por encima, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones como plato principal liviano o 4 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para 2 porciones, sin queso parmesano:

  • Calorías: 210 kcal.
  • Grasas: 13 g.
  • Carbohidratos: 8 g.
  • Proteínas: 17 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 2 días.

Para servirla nuevamente, conviene recalentarla en sartén a fuego bajo durante 3 o 4 minutos. No se recomienda congelarla, porque los espárragos pueden perder firmeza y quedar aguados.

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