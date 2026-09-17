Tendencias

Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate, rápida y fácil

La preparación lleva manteca, azúcares, huevos, harina y trocitos dulces, y además permite guardar la masa en porciones individuales hasta 3 meses para hornear después

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de galletas de vainilla con chips de chocolate rinde aproximadamente 24 unidades medianas y aporta unas 140 calorías por porción - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay recetas que se aprenden de memoria sin siquiera proponérselo, y las galletas de vainilla con chips de chocolate son una de ellas. Bastan diez minutos de espera frente al horno, y esa mezcla de aroma dulce y manteca derretida que se cuela por toda la cocina, para que cualquier tarde de semana se transforme en otra cosa.

En Argentina son la excusa perfecta para la merienda de los chicos o el café de la tarde. También funcionan como regalo casero para las fiestas, envueltas en una bolsita con un moño simple.

PUBLICIDAD

Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate

Se trata de una masa base de manteca y azúcar, perfumada con esencia de vainilla y salpicada con trozos de chocolate que se funden apenas al contacto con el calor. La preparación no exige técnicas complejas: todo se resuelve con un batido y un par de minutos de horno.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. La preparación de la masa lleva 10 minutos, mientras que la cocción demanda entre 10 y 12 minutos por tanda.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La preparación de las galletas de vainilla con chips de chocolate comienza con el horno precalentado a 190 °C y una placa enmantecada y enharinada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 225 gramos de margarina o manteca, a temperatura ambiente
  • 4 cucharadas de azúcar
  • 175 gramos de azúcar negra
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 huevos
  • 280 gramos de harina
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 340 gramos de chips de chocolate

Cómo hacer galletas de vainilla con chips de chocolate, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 190 ℃ (temperatura moderada).
  2. Enmantecar y enharinar una placa para horno.
  3. En un bol grande, batir la manteca junto con el azúcar y el azúcar negra hasta lograr una crema suave y aireada.
  4. Incorporar los huevos de a uno por vez, batiendo bien después de cada agregado.
  5. Sumar la esencia de vainilla y mezclar.
  6. En otro bol, tamizar la harina junto con el bicarbonato de sodio.
  7. Incorporar de a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, sin batir de más para que la masa no quede dura.
  8. Agregar los chips de chocolate y mezclar con espátula hasta integrar.
  9. Formar bollitos con una cuchara y disponerlos sobre la placa, dejando 5 centímetros de distancia entre uno y otro.
  10. Hornear entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados pero el centro se vea todavía tierno: ese es el punto justo para que queden blandas por dentro.
  11. Retirar del horno y dejar reposar sobre la placa 5 minutos antes de pasar las galletas a una rejilla.
  12. Dejar enfriar por completo antes de guardar o servir.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las galletas de vainilla con chips de chocolate llevan manteca o margarina, azúcar, azúcar negra, huevos, harina, bicarbonato, esencia de vainilla y chips de chocolate - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 5 días. En la heladera aguantan hasta 10 días, y la masa cruda puede guardarse en el freezer, en bollitos individuales, por hasta 3 meses.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaRecetas dulcesPasteleríaReceta de cocinaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de albóndigas con arroz y salsa, rápida y fácil

Este plato casero reúne bolitas de carne tiernas, una base condimentada y cereal cocido, ideal para una comida abundante durante la semana

Receta de albóndigas con arroz y salsa, rápida y fácil

Receta de scones de queso y orégano, rápida y fácil

Esta receta rinde 12 piezas doradas por fuera y tiernas por dentro, con una masa sin fermentación que se prepara en pocos pasos y funciona muy bien para la merienda o junto a una sopa

Receta de scones de queso y orégano, rápida y fácil

Lo criaron como un gato doméstico, cazaba gallinas y maullaba distinto: el ADN confirmó que era una especie silvestre desconocida

Tilcayo, hallado de cachorro en las Yungas de Bolivia, convivió con una familia por más de un año, hasta que comenzaron a notar conductas extrañas. Un estudio genómico permitió identificarlo y reordenó el mapa de los felinos sudamericanos

Lo criaron como un gato doméstico, cazaba gallinas y maullaba distinto: el ADN confirmó que era una especie silvestre desconocida

Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: día, hora y por qué no será el 21 de septiembre

Si bien existe una fecha tradicional que se mantiene para los festejos, el equinoccio fija este año otro momento para el inicio astronómico de la estación

Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: día, hora y por qué no será el 21 de septiembre

¿Adiós bañeras? Cuándo conservarlas y qué tener en cuenta para liberar espacio

Los especialistas recomiendan evaluar la utilidad cotidiana de cada instalación antes de modificar la distribución del ambiente

¿Adiós bañeras? Cuándo conservarlas y qué tener en cuenta para liberar espacio

DEPORTES

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

La terminante reflexión de Gustavo Alfaro tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina

Así es el proyecto que quiere crear el primer Mundial de MMA con 32 atletas de cuatro continentes

“Intento desesperado”: los detalles detrás del interés de un grande de la Premier League por Mauro Icardi

Video: el especial saludo de Lionel Messi a los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

TELESHOW

Tamara Báez reveló el malestar que atraviesa durante su embarazo: "Me duele mucho"

Tamara Báez reveló el malestar que atraviesa durante su embarazo: "Me duele mucho"

Lali Espósito lució una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en su llegada al Festival de San Sebastián

Santiago del Moro habló de su pelea con Marley: “Él nunca había sido tan mediático”

Las vacaciones de Sol Pérez en el Caribe: entrenamiento al amanecer, juegos en la pileta con Marco y mensajes de amor

La China Suárez aprovechó los primeros calores y se lució en bikini a pleno sol: “Estoy buenísima”

INFOBAE AMÉRICA

La pobreza volvió a aumentar en Honduras y alcanzó al 61.1% de los hogares, según el INE

La pobreza volvió a aumentar en Honduras y alcanzó al 61.1% de los hogares, según el INE

Policía de Control de Drogas de Costa Rica detiene a empleado municipal sospechoso de vender drogas desde su vivienda

Justicia panameña mantiene tras las rejas al exdirector de Ingresos

Ministerio de Seguridad administrará la protección de víctimas y testigos tras cierre de autónoma salvadoreña

La primera casa de cambio privada de Cuba ya opera en Santa Clara