Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate, rápida y fácil

La receta de galletas de vainilla con chips de chocolate rinde aproximadamente 24 unidades medianas y aporta unas 140 calorías por porción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay recetas que se aprenden de memoria sin siquiera proponérselo, y las galletas de vainilla con chips de chocolate son una de ellas. Bastan diez minutos de espera frente al horno, y esa mezcla de aroma dulce y manteca derretida que se cuela por toda la cocina, para que cualquier tarde de semana se transforme en otra cosa.

En Argentina son la excusa perfecta para la merienda de los chicos o el café de la tarde. También funcionan como regalo casero para las fiestas, envueltas en una bolsita con un moño simple.

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Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate

Se trata de una masa base de manteca y azúcar, perfumada con esencia de vainilla y salpicada con trozos de chocolate que se funden apenas al contacto con el calor. La preparación no exige técnicas complejas: todo se resuelve con un batido y un par de minutos de horno.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. La preparación de la masa lleva 10 minutos, mientras que la cocción demanda entre 10 y 12 minutos por tanda.

La preparación de las galletas de vainilla con chips de chocolate comienza con el horno precalentado a 190 °C y una placa enmantecada y enharinada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

225 gramos de margarina o manteca, a temperatura ambiente

4 cucharadas de azúcar

175 gramos de azúcar negra

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 huevos

280 gramos de harina

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

340 gramos de chips de chocolate

Cómo hacer galletas de vainilla con chips de chocolate, paso a paso

Precalentar el horno a 190 ℃ (temperatura moderada). Enmantecar y enharinar una placa para horno. En un bol grande, batir la manteca junto con el azúcar y el azúcar negra hasta lograr una crema suave y aireada. Incorporar los huevos de a uno por vez, batiendo bien después de cada agregado. Sumar la esencia de vainilla y mezclar. En otro bol, tamizar la harina junto con el bicarbonato de sodio. Incorporar de a poco los ingredientes secos a la mezcla húmeda, sin batir de más para que la masa no quede dura. Agregar los chips de chocolate y mezclar con espátula hasta integrar. Formar bollitos con una cuchara y disponerlos sobre la placa, dejando 5 centímetros de distancia entre uno y otro. Hornear entre 10 y 12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados pero el centro se vea todavía tierno: ese es el punto justo para que queden blandas por dentro. Retirar del horno y dejar reposar sobre la placa 5 minutos antes de pasar las galletas a una rejilla. Dejar enfriar por completo antes de guardar o servir.

Las galletas de vainilla con chips de chocolate llevan manteca o margarina, azúcar, azúcar negra, huevos, harina, bicarbonato, esencia de vainilla y chips de chocolate - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas se conservan en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 5 días. En la heladera aguantan hasta 10 días, y la masa cruda puede guardarse en el freezer, en bollitos individuales, por hasta 3 meses.