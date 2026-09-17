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Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: día, hora y por qué no será el 21 de septiembre

Si bien existe una fecha tradicional que se mantiene para los festejos, el equinoccio fija este año otro momento para el inicio astronómico de la estación

Personas caminan por una acera junto a árboles con flores violetas y rosadas, mientras circulan autos, un autobús y un taxi en la calle.
El equinoccio de septiembre marcará el final del invierno y el inicio de la primavera en el hemisferio sur (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 21 de septiembre volverá a concentrar los festejos por el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en la Argentina. Pero el calendario astronómico fija este año otra fecha para el cambio de estación: la primavera comenzará el martes 22 de septiembre a las 21.05. El dato surge del calendario de equinoccios y solsticios del Instituto de Astrofísica de La Plata, elaborado con base en el huso horario UTC-3.

A esa hora se producirá el equinoccio de septiembre, que señala el final del invierno astronómico y el inicio de la primavera en el hemisferio sur. En simultáneo, en el hemisferio norte comenzará el otoño.

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La fecha difiere de la tradición que vincula el 21 de septiembre con la llegada de la nueva estación. Esa jornada mantendrá su asociación con el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, aunque el cambio astronómico se producirá al día siguiente.

El calendario elaborado por el Instituto de Astrofísica de La Plata también indica que el verano comenzará el 21 de diciembre a las 17.50. Vale aclarar que, este año, el otoño inició el 20 de marzo a las 11.46 y el invierno, el 21 de junio a las 5.24.

Una mujer con vestido azul se sienta descalza en un banco de madera bajo un árbol, con el sol en la cara, en un parque con río y flores silvestres.
El 21 de septiembre conservará su tradición como Día de la Primavera y Día del Estudiante (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la primavera no comienza siempre el 21 de septiembre?

El comienzo de las estaciones no depende de una fecha fija del calendario civil. La astronomía toma como referencia determinados puntos del recorrido de la Tierra alrededor del Sol: los equinoccios, que ocurren en marzo y septiembre, y los solsticios, que tienen lugar en junio y diciembre.

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En el caso de la primavera del hemisferio sur, el hecho que define el inicio es el equinoccio de septiembre. Se trata de un instante preciso en el que el Sol cruza el ecuador celeste, una proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste.

El Servicio de Hidrografía Naval explica que las fechas de los equinoccios y solsticios cambian de un año a otro porque el año trópico, vinculado al ciclo de las estaciones, no tiene exactamente la misma duración que el año del calendario gregoriano.

El año trópico equivale a aproximadamente 365,2422 días solares medios. El calendario gregoriano, por su parte, tiene un promedio de 365,2425 días solares medios debido al sistema de años bisiestos. Esa diferencia, aunque es mínima, modifica gradualmente el momento en que se producen los cambios de estación.

Por esa razón, el equinoccio de primavera puede ocurrir entre el 21 y el 23 de septiembre en la Argentina, según el año y el horario oficial vigente. El Servicio de Hidrografía Naval señala que recién después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar aproximadamente en los mismos días.

Una familia compuesta por dos adultos y dos niños camina por el césped de un parque, mientras un perro de raza golden retriever corre delante de ellos llevando un frisbee en la boca. El entorno está lleno de árboles y la escena refleja alegría y convivencia familiar durante un día soleado.
La llegada astronómica de la primavera ocurrirá un día después de los festejos tradicionales en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el equinoccio de primavera?

La palabra equinoccio procede del latín y alude a la idea de una duración similar entre el día y la noche. El fenómeno se produce dos veces por año: en marzo y septiembre.

Durante el equinoccio, el Sol se ubica sobre el ecuador terrestre. Por la inclinación del eje de la Tierra y por el movimiento orbital del planeta, la iluminación solar se distribuye de forma distinta entre los hemisferios a lo largo del año. Esa variación da lugar a las estaciones astronómicas.

En septiembre, el hemisferio sur comienza a recibir más horas de luz solar que durante el invierno. Desde ese momento, la duración de los días aumenta de manera progresiva hasta el solsticio de diciembre, que marca el comienzo del verano astronómico.

La igualdad entre las horas de luz y de oscuridad es aproximada. La salida y la puesta del Sol se calculan a partir de la observación de su borde visible y la atmósfera terrestre también influye en la percepción de esos momentos. Por eso, la duración exacta del día y la noche puede presentar diferencias según el lugar.

Jóvenes sentados sobre el césped y en un banco de madera en un parque con jacarandás morados, edificios al fondo y un atardecer.
Durante el equinoccio, el Sol cruza el ecuador celeste, proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El 21 de septiembre seguirá siendo el Día de la Primavera?

Sí. El lunes 21 de septiembre continuará como la fecha tradicional del Día de la Primavera en la Argentina, pese a que el comienzo astronómico de la estación será el martes 22 a las 21.05.

La relación entre el 21 de septiembre y la primavera forma parte de las celebraciones escolares, sociales y culturales del país. También coincide con el Día del Estudiante, por lo que suele haber actividades y encuentros durante esa jornada.

Esa referencia de calendario no modifica el criterio astronómico. La nueva estación comenzará cuando se produzca el equinoccio, que en 2026 ocurrirá durante la noche del 22 de septiembre.

¿El inicio de la primavera implica un cambio inmediato de temperatura?

No necesariamente. El cambio de estación astronómica se define por la posición de la Tierra respecto del Sol, mientras que las condiciones meteorológicas dependen de variables como la circulación atmosférica, la humedad, los frentes de aire y las particularidades geográficas de cada región.

Por ese motivo, el 22 de septiembre puede presentar temperaturas bajas, lluvias, viento o condiciones propias del invierno en distintas zonas del país. La llegada de la primavera astronómica no establece un cambio simultáneo en el tiempo meteorológico.

A lo largo de las semanas posteriores al equinoccio, aumentará la cantidad de horas de luz en el hemisferio sur. Ese proceso se extenderá hasta el solsticio de diciembre, previsto para el 21 de diciembre a las 17.50, cuando comenzará el verano astronómico en la Argentina.

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