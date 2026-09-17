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Diseño de autor: cómo la alta costura conecta la tradición con la vanguardia en América Latina

Elina Costantini lidera en el Malba la cuarta edición de la SAC. Las creaciones de cuatro diseñadoras dialogaron con la retrospectiva de Frida Kahlo

Un hombre y una mujer posan en el centro rodeados por modelos que visten prendas con flecos, apliques metálicos y plumas
La Semana de la Alta Costura celebra su cuarta edición en el Malba bajo la dirección de Elina Costantini y en diálogo con la muestra Viva Frida. (SAC MALBA)
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La alta costura conserva una relación particular con el tiempo. Lejos de la urgencia de las tendencias, pone el foco en la construcción de una prenda, la elección de los materiales y el trabajo manual que transforma una idea en una pieza singular. En ese territorio, la moda se acerca al arte a través de los procesos, las técnicas y las historias que cada diseño contiene.

Con esa premisa se lleva a cabo la cuarta edición de la Semana de la Alta Costura (SAC), liderada por Elina Costantini, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

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La actividad coincide con la llegada a Sudamérica de Viva Frida, la exposición dedicada a Frida Kahlo que se presenta por primera vez en la región en concordancia con los 25 años del museo.

Las diseñadoras Natalia Antolin, Camila Romano, Pía Carregal y la mexicana Carla Fernández presentaron sus colecciones en el marco de la SAC. El lunes 14, Antolin abrió con un exclusivo desfile. Aquí, un repaso del resto de las jornadas.

Un hombre con gafas y saco negro posa junto a una mujer con un vestido verde en un recinto con público sentado
Eduardo y Elina Costantini en la SAC, en el marco de los 25 años del Malba

<b>Camila Romano explora los contrastes identitarios con 35 prendas y música de culto</b>

La jornada del martes 15 de septiembre comenzó a las 18:30 horas con la presentación de la diseñadora Camila Romano, quien exhibió la colección “Entre todo y nada”. La propuesta estuvo integrada por 35 pasadas que reflejaron la convivencia y el equilibrio entre dos mundos opuestos.

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“Presentar esta colección en Malba tiene para mí un significado muy especial. Es uno de los grandes referentes del arte latinoamericano y un espacio con una identidad cultural enorme. Que ‘Entre todo y nada’, una colección en la que el arte y la moda dialogan permanentemente, se presente allí y coincida además con la llegada de ‘Viva Frida’ le da a este momento una dimensión única. Para mí, Frida representa la autenticidad, la libertad de ser una misma y la capacidad de transformar incluso el dolor en una expresión de belleza. Admiro especialmente cómo construyó una identidad tan poderosa y personal que trascendió su obra y su tiempo”, expresó Camila Romano.

Una modelo camina por la pasarela con un vestido largo de malla dorada brillante ante el público sentado
Camila Romano presentó en la Semana de la Alta Costura la colección Entre todo y nada con 35 prendas centradas en contrastes identitarios. (Sac malba)

La creadora articuló la propuesta a partir de tensiones y decisiones personales, combinando aspectos de su adolescencia con la visión de su madurez actual para definir a una mujer fuerte y sofisticada. Las 35 piezas exhibidas contaron con siluetas definidas, volúmenes, encajes franceses, transparencias, texturas y bordados artesanales hechos a mano.

A su vez, la paleta sumó acentos de color marcados que irrumpieron en su estilo habitual. El diseño sonoro del desfile combinó piezas del rock argentino de Virus, Charly García y Gustavo Cerati con bases electrónicas diseñadas especialmente para la pasarela.

Un grupo de modelos con vestidos de gala posa en una pasarela junto a una persona en traje negro frente a los asistentes
La propuesta de Camila Romano combinó encajes franceses, transparencias, bordados artesanales y una banda sonora con rock argentino y bases electrónicas. (Sac malba)

<b>Pía Carregal transforma el origen </b>

En el mismo espacio del Malba, el martes 15 de septiembre a las 20 horas, la diseñadora Pía Carregal dio a conocer la colección “Morfogénesis”. Su concepto se enfocó en el origen de las formas a través de la experimentación intuitiva en el taller.

Respecto al vínculo con la artista mexicana, Pía Carregal manifestó: “Lo que más me inspira de Frida es su personalidad. A través de su pintura y de su manera de ser logró abrirse un camino y construir una identidad propia. Por supuesto están también los colores de su pintura y de su vestimenta, pero llevados a mi universo, donde el color y la mezcla de texturas tienen un lugar fundamental”.

El nombre de la colección aludió directamente al nacimiento de la estructura. Cada una de las 30 pasadas partió de un boceto previo que tomó forma definitiva sobre el maniquí, amoldándose al movimiento natural de las telas. Las gasas y organzas de seda natural adoptaron trazados fluidos y orgánicos, mientras que los materiales más estructurados dieron origen a líneas de corte escultórico. El trabajo sobre las texturas incluyó técnicas de retorcido, plisado y arrugado manual.

Modelos sobre una pasarela con vestidos de tonos rojos, naranjas y púrpuras junto a una mujer vestida de negro en una sala iluminada
Pía Carregal exhibió en el Malba la colección Morfogénesis con 30 pasadas construidas desde el origen de las formas y el trabajo intuitivo en el taller. (SAC MALBA)

La selección de materiales abarcó organzas, brocados, terciopelos tipo chiffon, tafetán de seda natural, tules, géneros bordados con volumen y plumas. La paleta de colores combinó crudos y rojos con tonalidades de amarillo, rosa, verde, turquesa y chocolate. “La naturaleza no es solamente tierra y colores neutros. Tiene tonos vibrantes, matices, vida y alegría. Quería que la colección tuviera esa vitalidad, con colores fuertes y llamativos”, precisó Pía Carregal.

La presentación se dio en una etapa de profundización artística para la diseñadora, quien incorporó la pintura y talleres a su espacio de trabajo en Belgrano.

“Cuando Elina me llamó fue una lindísima sorpresa y sentí que llegaba en un momento perfecto. En los últimos años el arte pasó a ocupar un lugar muy importante en mi vida y presentar en Malba una colección realizada artesanalmente en nuestro taller fue como unir mis dos pasiones”, indicó Pía Carregal.

Modelo en la pasarela con un vestido largo de color rosa satinado con pliegues en el torso y escote asimétrico
La colección de Pía Carregal reunió organzas, brocados, tafetán de seda natural, plumas y técnicas manuales como retorcido, plisado y arrugado. (SAC MALBA)

<b>Carla Fernández trae sus 25 años de trayectoria con raíces mexicanas al Malba</b>

La programación continuó el miércoles 16 de septiembre a las 20 horas con el desfile de la diseñadora Carla Fernández. Nacida en Coyoacán, México, presentó la colección “Retrospectiva”, una selección de 15 piezas emblemáticas que sintetizaron más de 25 años de trayectoria profesional.

El trabajo de Carla Fernández se caracteriza por fusionar el diseño contemporáneo con las técnicas artesanales tradicionales de diversas comunidades mexicanas.

Una modelo viste un traje largo de color azul con franjas de flecos fucsia, amarillo y verde sobre una pasarela de exhibición
Carla Fernández llevó al Malba la colección Retrospectiva, una síntesis de 25 años de trayectoria que une diseño contemporáneo y técnicas artesanales mexicanas. (sac malba)

La creadora ya contaba con un antecedente de vinculación directa con el universo de la pintora, ya que en 2018 fue convocada por el Victoria and Albert Museum de Londres para el programa Fashion in Motion, y se convirtió en la primera representación mexicana en participar de dicho ciclo, en paralelo a la muestra Frida Kahlo: Making Her Self Up.

Una modelo camina por una pasarela con una prenda negra decorada con flecos multicolores ante la mirada del público
Una postal de la colección de Fernández

Al referirse a la figura de la artista, Carla Fernández declaró: “Para mí, Frida conoce el poder de la indumentaria. Sabe que a través de la ropa se puede ser muy política”. Su participación consolidó un cruce cultural de la alta costura latinoamericana en Buenos Aires.

<b>El desfile de cierre en la explanada del Malba integrará música en vivo y proyecciones</b>

Las actividades de la SAC concluirán el domingo 20 de septiembre a las 19:00 con un evento de acceso libre y gratuito en la explanada del Malba. Las cuatro diseñadoras participantes presentarán una pasarela colectiva articulada en torno a la figura de Frida Kahlo.

Un hombre con traje y dos mujeres con ropa elegante posan de pie frente a una pantalla iluminada con retratos
Eduardo y Elina Costantini junto a la curadora Circe Henestrosa

La jornada de clausura combinará distintas manifestaciones artísticas. La agenda contempla la actuación de un DJ en vivo, proyecciones sobre la fachada del museo que reproducirán motivos textiles característicos de la pintora y una presentación musical a cargo de la banda Silvestre y la Naranja.

Una mujer vestida con un traje largo claro de encaje y plumas posa de pie en el centro de una escalera mecánica iluminada por luces moradas
Así fue el desfile de la colección de Natalia Antolin en la SAC

Adicionalmente, el lunes 21 de septiembre se llevará a cabo una celebración especial en las instalaciones del museo. Esta actividad incluirá presentaciones de folclore de México y gastronomía regional, marcando también los festejos por el 25 aniversario del Malba.

<b>La exhibición reúne más de 300 objetos del archivo personal de Frida Kahlo</b>

El eje temático de las jornadas es la muestra Viva Frida, organizada conjuntamente por la SAC y el Museo Frida Kahlo de México. El proyecto reúne el archivo personal de la artista para su exhibición en territorio sudamericano.

Un hombre con traje y gafas posa de pie junto a un cartel publicitario con un retrato de Frida Kahlo y arreglos florales en el suelo
Gino Bogani

Bajo la dirección general de Elina Costantini y la curaduría de la Dra. Circe Henestrosa, la exhibición incorpora piezas de la colección de Gannit Ankori y registros fotográficos privados.

El recorrido reúne más de 300 objetos originales que incluyen vestimentas, accesorios, aparatos ortopédicos, correspondencia personal y material de archivo, junto a obras pictóricas y litografías de las colecciones de Eduardo Costantini y Elina Costantini. El acervo explora el proceso de construcción identitaria de la creadora en relación con el cuerpo, la discapacidad, el género y la política.

Tres hombres y una mujer posan de pie en un recinto interior con iluminación azul y pantallas de fondo
Laurecio Adot, Thiago Pinheiro, Nacha Guevara y Eduardo Costantini

La inauguración formal de la muestra está fijada para el sábado 19 de septiembre a las 19:00, con acceso gratuito, y abrirá sus puertas al público general desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo de 2027.

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