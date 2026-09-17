Tendencias

Receta de albóndigas con arroz y salsa, rápida y fácil

Este plato casero reúne bolitas de carne tiernas, una base condimentada y cereal cocido, ideal para una comida abundante durante la semana

Albóndigas cubiertas con salsa de tomate junto a una ración de arroz blanco en un plato redondo sobre una mesa de madera.
La receta de albóndigas con arroz y salsa combina carne picada, arroz blanco y salsa de tomate en una preparación casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las albóndigas con arroz y salsa son una preparación de carne picada, arroz y salsa de tomate que puede elaborarse en una sola olla.

La receta consiste en cocinar las albóndigas directamente en la salsa junto con el arroz. Durante la cocción, el cereal absorbe parte del líquido y concentra el sabor del plato.

PUBLICIDAD

Receta de albóndigas con arroz y salsa

Para esta receta, las albóndigas se forman con carne picada y se cocinan en salsa de tomate. Luego, se sirven junto con arroz blanco como guarnición. El resultado es un plato práctico, rendidor y completo, cuyo tiempo total de preparación no supera una hora de cocción.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 750 gr de carne picada, preferentemente de roast beef, paleta o una mezcla de carne vacuna
  • 250 gr de arroz blanco
  • 400 gr de salsa de tomate
  • Dos tomates maduros picados
  • Una cebolla chica picada
  • Un diente de ajo picado
  • una clara de huevo
  • Dos cucharadas de aceite
  • 700 cc de agua caliente o caldo
  • Una cucharadita de tomillo seco o cuatro ramitas de tomillo fresco
  • Una cucharadita de orégano
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • Perejil picado, opcional
Un plato blanco con albóndigas en salsa de tomate, arroz blanco y cilantro, dispuesto sobre una superficie oscura junto a tenedores.
Los ingredientes de las albóndigas con arroz y salsa incluyen 750 gramos de carne picada, 250 gramos de arroz blanco y 400 gramos de salsa de tomate (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer albóndigas con arroz y salsa, paso a paso

  1. Colocar la carne picada en un bowl. Agregar los tomates picados, 2 cucharadas de cebolla, la clara de huevo, el tomillo, sal y pimienta.
  2. Mezclar con las manos hasta integrar todos los ingredientes. Formar albóndigas de tamaño mediano, de aproximadamente 4 cm de diámetro.
  3. Calentar el aceite en una olla amplia. Agregar el resto de la cebolla y el ajo. Cocinar durante 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
  4. Incorporar la salsa de tomate, el orégano y el agua caliente o caldo. Mezclar y llevar a ebullición.
  5. Agregar el arroz y revolver para distribuirlo de manera pareja.
  6. Colocar las albóndigas dentro de la olla, separadas entre sí. El líquido debe cubrirlas casi por completo para que se cocinen de manera uniforme.
  7. Cuando la preparación vuelva a hervir, bajar el fuego, tapar la olla y cocinar durante 25 a 30 minutos.
  8. No revolver con fuerza, porque las albóndigas pueden romperse. Mover la olla suavemente de vez en cuando y controlar que el arroz no se pegue.
  9. Comprobar que la carne esté completamente cocida y que el arroz quede tierno. Si la preparación se seca antes de tiempo, agregar 100 cc de agua caliente.
  10. Dejar reposar durante 5 minutos con la olla tapada. Servir bien caliente con perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 480 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 48 gr
  • Proteínas: 31 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las albóndigas con arroz y salsa se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para congelarlas, dejar que se enfríen por completo y guardarlas en porciones individuales. Se conservan hasta 2 meses en el freezer. Para recalentar, se debe hacer en una olla o en el microondas. Si el arroz absorbió demasiada salsa, se debe agregar un chorro de agua o caldo.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Recetas saladasReceta de cocinaCocina en ArgentinaÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de scones de queso y orégano, rápida y fácil

Esta receta rinde 12 piezas doradas por fuera y tiernas por dentro, con una masa sin fermentación que se prepara en pocos pasos y funciona muy bien para la merienda o junto a una sopa

Receta de scones de queso y orégano, rápida y fácil

Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate, rápida y fácil

La preparación lleva manteca, azúcares, huevos, harina y trocitos dulces, y además permite guardar la masa en porciones individuales hasta 3 meses para hornear después

Receta de galletas de vainilla con chips de chocolate, rápida y fácil

Lo criaron como un gato doméstico, cazaba gallinas y maullaba distinto: el ADN confirmó que era una especie silvestre desconocida

Tilcayo, hallado de cachorro en las Yungas de Bolivia, convivió con una familia por más de un año, hasta que comenzaron a notar conductas extrañas. Un estudio genómico permitió identificarlo y reordenó el mapa de los felinos sudamericanos

Lo criaron como un gato doméstico, cazaba gallinas y maullaba distinto: el ADN confirmó que era una especie silvestre desconocida

Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: día, hora y por qué no será el 21 de septiembre

Si bien existe una fecha tradicional que se mantiene para los festejos, el equinoccio fija este año otro momento para el inicio astronómico de la estación

Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina: día, hora y por qué no será el 21 de septiembre

¿Adiós bañeras? Cuándo conservarlas y qué tener en cuenta para liberar espacio

Los especialistas recomiendan evaluar la utilidad cotidiana de cada instalación antes de modificar la distribución del ambiente

¿Adiós bañeras? Cuándo conservarlas y qué tener en cuenta para liberar espacio

DEPORTES

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

11 frases de Marcelo Gallardo en su presentación como nuevo técnico de la selección de Ecuador: “Es un desafío de vida”

“Intento desesperado”: los detalles detrás del interés de un grande de la Premier League por Mauro Icardi

Video: el especial saludo de Lionel Messi a los deportistas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Fernanda Russo reclamó más apoyo para el deporte tras ganar el oro en los Juegos Suramericanos: “Es un medallero mentiroso”

Diego Forlán reveló los motivos de la ausencia de Luis Suárez en la convocatoria de Uruguay para la fecha FIFA

TELESHOW

Lali Espósito lució una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en su llegada al Festival de San Sebastián

Lali Espósito lució una remera con la frase "Las Malvinas son argentinas" en su llegada al Festival de San Sebastián

Santiago del Moro habló de su pelea con Marley: “Él nunca había sido tan mediático”

Las vacaciones de Sol Pérez en el Caribe: entrenamiento al amanecer, juegos en la pileta con Marco y mensajes de amor

La China Suárez aprovechó los primeros calores y se lució en bikini a pleno sol: “Estoy buenísima”

La encendida respuesta de Luisa Albinoni a Georgina Barbarossa tras sus palabras contra Jorge Porcel: "Mediocre y soez"

INFOBAE AMÉRICA

La primera casa de cambio privada de Cuba ya opera en Santa Clara

La primera casa de cambio privada de Cuba ya opera en Santa Clara

Sin su esposo, preso político, y sin ayuda: el dolor de una madre cubana que cuida sola a su hijo con autismo severo

El Salvador: La Asamblea Legislativa elimina la obligación del delegado de protección de datos para las empresas

Trump dijo que hay “importantes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia: “Será histórico”

Los activos del sistema financiero dominicano llegan a USD 75,500 millones en junio de 2026