Receta de albóndigas con arroz y salsa, rápida y fácil

Las albóndigas con arroz y salsa son una preparación de carne picada, arroz y salsa de tomate que puede elaborarse en una sola olla.
La receta consiste en cocinar las albóndigas directamente en la salsa junto con el arroz. Durante la cocción, el cereal absorbe parte del líquido y concentra el sabor del plato.
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Receta de albóndigas con arroz y salsa
Para esta receta, las albóndigas se forman con carne picada y se cocinan en salsa de tomate. Luego, se sirven junto con arroz blanco como guarnición. El resultado es un plato práctico, rendidor y completo, cuyo tiempo total de preparación no supera una hora de cocción.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 750 gr de carne picada, preferentemente de roast beef, paleta o una mezcla de carne vacuna
- 250 gr de arroz blanco
- 400 gr de salsa de tomate
- Dos tomates maduros picados
- Una cebolla chica picada
- Un diente de ajo picado
- una clara de huevo
- Dos cucharadas de aceite
- 700 cc de agua caliente o caldo
- Una cucharadita de tomillo seco o cuatro ramitas de tomillo fresco
- Una cucharadita de orégano
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Perejil picado, opcional
Cómo hacer albóndigas con arroz y salsa, paso a paso
- Colocar la carne picada en un bowl. Agregar los tomates picados, 2 cucharadas de cebolla, la clara de huevo, el tomillo, sal y pimienta.
- Mezclar con las manos hasta integrar todos los ingredientes. Formar albóndigas de tamaño mediano, de aproximadamente 4 cm de diámetro.
- Calentar el aceite en una olla amplia. Agregar el resto de la cebolla y el ajo. Cocinar durante 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Incorporar la salsa de tomate, el orégano y el agua caliente o caldo. Mezclar y llevar a ebullición.
- Agregar el arroz y revolver para distribuirlo de manera pareja.
- Colocar las albóndigas dentro de la olla, separadas entre sí. El líquido debe cubrirlas casi por completo para que se cocinen de manera uniforme.
- Cuando la preparación vuelva a hervir, bajar el fuego, tapar la olla y cocinar durante 25 a 30 minutos.
- No revolver con fuerza, porque las albóndigas pueden romperse. Mover la olla suavemente de vez en cuando y controlar que el arroz no se pegue.
- Comprobar que la carne esté completamente cocida y que el arroz quede tierno. Si la preparación se seca antes de tiempo, agregar 100 cc de agua caliente.
- Dejar reposar durante 5 minutos con la olla tapada. Servir bien caliente con perejil picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 480 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 48 gr
- Proteínas: 31 gr
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las albóndigas con arroz y salsa se pueden conservar en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para congelarlas, dejar que se enfríen por completo y guardarlas en porciones individuales. Se conservan hasta 2 meses en el freezer. Para recalentar, se debe hacer en una olla o en el microondas. Si el arroz absorbió demasiada salsa, se debe agregar un chorro de agua o caldo.
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