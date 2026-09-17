Premios FLOR a la Diversidad 2026: reconocieron a 22 organizaciones de la región

Organizaciones reconocidas con los Premios Flor a la diversidad y Red Flor

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Fundación FLOR realizó la 11ª edición de los Premios FLOR a la Diversidad en el Palacio de las Aguas Corrientes, sede de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La ceremonia distinguió a más de 20 organizaciones que incorporan la diversidad como parte de sus estrategias institucionales.

El encuentro se realizó el 16 de septiembre y reunió a más de 700 referentes de organizaciones de la región, en modalidades presencial y virtual. Los Premios FLOR a la Diversidad reconocieron iniciativas de seis categorías y del ámbito latinoamericano.

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Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR), y Miriam Prieto, CEO de Grupo Prieto y vicepresidenta de la entidad.

La apertura estuvo a cargo de Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR), y de Miriam Prieto, CEO de Grupo Prieto y vicepresidenta de la entidad. La ceremonia fue conducida por Iván de Pineda y Agustina Torchio Grobocopatel.

“Queremos ampliar cada vez más nuestro metro cuadrado: las personas que conocemos, las realidades que comprendemos, las voces que escuchamos y las oportunidades que damos”, resumió Grobocopatel al abrir la noche.

Un jurado independiente evaluó impacto e innovación

La ceremonia fue conducida por Iván de Pineda y Agustina Torchio Grobocopatel

Los galardones, organizados por Fundación FLOR desde 2016, distinguen a organizaciones que gestionan la diversidad de manera estratégica. La evaluación contempla el impacto, la innovación, la posibilidad de replicar las iniciativas y el enfoque interseccional.

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El jurado independiente estuvo integrado por especialistas vinculados con ONU Mujeres, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), The Dialogue, la Universidad de San Andrés y el Instituto Natura Latinoamérica, entre otras instituciones.

La edición tomó como referencia la obra de Lula Cornejo, artista visual neurodivergente de 31 años y primera argentina seleccionada para la Bienal de Florencia. Cornejo recibió un reconocimiento especial durante la ceremonia.

Los Ganadores de los Premios FLOR 2026

Fundación Vamos a Zoomar ganadora en categoria ONGs

LATAM

Menciones:

Organización de Bomberos Americanos (Uruguay)

Instituto Consulado da Mulher (Brasil)

Corporación Buen Vivir “Juntos Sumamos” (Colombia)

ONGs

Ganador: Fundación Vamos a Zoomar

Mención: Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

Finalistas: Fundación Casaclub y Asociación Civil Fuerza Mujeres

Antonella del Ptre, secretaria de Desarrollo Social de Vicente López, recibiendo el premio de manos del embajador de Francia, Romain Nadal

Sector Público

Ganador: Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Vicente López

Finalistas: Municipalidad de Río Grande y Consejo Federal de Inversiones (CFI)

Esteban Cordero SRL ganó en la categoría Pymes

Pymes

Ganador: Esteban Cordero SRL

Mención: Ecofactory SRL

Finalistas: Distribuidora Frappampino y Estudio Mitrani Caballero

Andrea Grobocopatel y la comisión directiva de la Unión Industrial de San Juan – Departamento Mujer

Cámaras, Asociaciones Profesionales y Sindicatos

Ganador: Unión Industrial de San Juan – Departamento Mujer

Mención especial: Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, por su Subcomisión de Mujeres

Finalistas: Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región y Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires

Konecta ganó en la categoría Grandes empresas

Grandes Empresas

Ganador: Konecta

Finalistas: Naranja X, Provincia Microempresas y Santex América

Más de 20 organizaciones reconocidas en esta edición

Desde su creación, los Premios FLOR recibieron más de 500 postulaciones y reconocieron a más de 160 organizaciones de la región. El 64% de las organizaciones premiadas se había postulado en ediciones anteriores, según datos difundidos por la fundación.

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De las 22 organizaciones reconocidas en esta edición, casi la mitad ya había obtenido un galardón en años previos y volvió a recibir un reconocimiento igual o superior.

Andrea Grobocopatel, Carina Oronato Bulat, Paz Stauffer y Giselle Petraglia

Antes de anunciar el premio a grandes empresas, la entidad presentó el informe De la estrategia a la acción en diversidad, elaborado de manera voluntaria por su Comité de Diversidad. El estudio indica que el 100% de las organizaciones reconocidas en la edición 2025 afirmó que la gestión de la diversidad mejoró sus niveles de creatividad e innovación; además, el 90% aseguró que sostuvo o profundizó sus acciones en esta materia.

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El informe está disponible en la sección FLOR Lab de Fundación FLOR. La próxima edición del trabajo, prevista para 2027, se centrará en las organizaciones distinguidas este año.

Fundación FLOR impulsa liderazgos y organizaciones responsables desde 2012

Equipo Fundación Flor

Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables fue creada en 2012 por Andrea Grobocopatel. La organización promueve la formación de líderes responsables y el desarrollo de instituciones sostenibles, diversas, inclusivas y equitativas.

Verónica Bacarat a cargo de la Oficina ONU Mujeres en la Argentina junto a Andrea Grobocopatel

Su agenda incluye la inserción de mujeres en posiciones de liderazgo, la inclusión laboral de personas con discapacidad y el impulso de iniciativas que amplíen las oportunidades dentro de las organizaciones.

*Fotos: gentileza Fundación Flor