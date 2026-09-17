La Ciudad de Buenos Aires busca recibir 5 millones de turistas por año en la próxima década: el plan que incluye a la Fórmula 1

Durante los primeros siete meses de 2026, la Ciudad recibió más de 1,6 millones de extranjeros

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De la mano de una mayor conectividad aérea, una amplia oferta de servicios, eventos corporativos y espectáculos deportivos como la Fórmula 1, la Ciudad de Buenos Aires aspira a alcanzar los 5 millones de turistas internacionales anuales en la próxima década y a mantener su liderazgo en la región. El primer paso es recuperar los niveles de 2024, llegando este año a los 2,8 millones de visitantes.

Durante los primeros siete meses de 2026, la Ciudad recibió más de 1,6 millones de extranjeros, lo que representa un crecimiento del 19% con respecto al mismo período de 2025.

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“Estos resultados reflejan el posicionamiento internacional que viene consolidando Buenos Aires y el trabajo sostenido que realizamos para fortalecer nuestra presencia en los principales mercados. Durante 2025 llevamos adelante más de 100 acciones de promoción turística y, en lo que va de este año, ya superamos las 50, con iniciativas que nos permiten acercar nuestra oferta, generar nuevos vínculos y trabajar junto al sector privado para atraer cada vez más visitantes”, afirmó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño.

El turismo internacional en CABA creció 19% en lo que va del año

Brasil se mantuvo como el principal mercado emisor entre enero y julio, con el 22% del total, equivalente a 357.000 turistas. Le siguen Estados Unidos, con el 14% (219.000), y Uruguay, con el 11% (171.000). En Europa, resalta España, con 73.000 personas.

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A su vez, se registró un incremento del 62% en la cantidad de visitantes chinos en relación a igual período de 2025 y del 80% frente a 2024. El vuelo directo con Shanghái, operado por China Eastern, fue un gran impulsor. Los turistas del país asiático se quedan entre 2 y 4 días, con un gasto promedio de 200 dólares por día. Se espera que este año cierre con un flujo de 100.000 personas desde ese origen.

La conectividad aérea como eje

El transporte aéreo sigue siendo la principal puerta de entrada internacional a Buenos Aires. Entre enero y julio, arribaron 1,2 millones de turistas del exterior por esta vía, es decir, un 76% del total.

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En el marco de la expansión del sector aerocomercial, se destaca la incorporación de nuevas rutas a la Ciudad en los últimos dos años. Entre ellas se encuentran las conexiones de Sky Airline con Salvador de Bahía; de JetSMART con Recife; de LATAM Brasil con Porto Alegre, Río de Janeiro y Natal; de LATAM Perú con Santiago y São Paulo; de LATAM Chile con Miami; de China Eastern con Auckland; de Aerolíneas Argentinas con Aruba; y de Plus Ultra con Madrid.

El transporte aéreo sigue siendo la principal puerta de entrada internacional a Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

Hacia adelante, el 29 de noviembre se inaugurará la primera ruta sin escalas entre Argentina e Israel, con la conexión Tel Aviv–Buenos Aires, mientras que desde diciembre China Eastern duplicará su oferta entre Shanghái y Ezeiza, pasando de dos a cuatro frecuencias semanales.

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“La única forma de crecer es con más vuelos”, aseguró Díaz Gilligan y agregó que aguardan el regreso de la ruta directa con Londres de British Airways.

El atractivo y la agenda

El impacto económico del turismo en la Ciudad no es menor: asciende al 7% de su PBI. Díaz Gilligan proyecta recibir 2,8 millones de visitantes internacionales este año, en línea con el registro de 2024, luego de haber caído a 2,6 millones en 2025.

En cuanto al impacto de los precios, el funcionario señaló que Buenos Aires no se ubica entre las ciudades más caras ni entre las más económicas del mundo. En los primeros puestos aparecen ciudades como Nueva York, Londres, París y San Pablo, con costos significativamente superiores. Dentro de América Latina, presenta valores comparables con San Pablo y Ciudad de México.

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En algunos rubros, además, la Ciudad resulta relativamente accesible, como ocurre con la hotelería. El rubro gastronómico, en tanto, se encuentra dentro de los parámetros habituales a nivel internacional.

“Incluso con este tipo de cambio, que uno podría pensar que está atrasado, y estas condiciones macroeconómicas, crecimos 19%. La cuestión cambiaria no siempre es lo que define”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la Ciudad cuenta con 7.000 restaurantes, bares y cafés; 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol. La gastronomía y el entretenimiento son dos de las grandes insignias de Buenos Aires y juegan un papel clave a la hora de atraer extranjeros.

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La Ciudad cuenta con 7.000 locales, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol

La agenda para los próximos meses anticipa un fuerte movimiento. La llegada del Papa León XIV en noviembre tendrá un impacto considerable en el turismo, con una movilización prevista de visitantes provenientes principalmente de Paraguay, Chile y Brasil.

Durante su visita se realizarán dos eventos masivos en el Monumento a los Españoles, que podrían convocar a más de un millón de personas. En este marco, el gobierno porteño trabaja junto con hoteles y restaurantes para atender el aumento de la demanda. Estiman que el nivel de ocupación podría superar el 85% en muchos establecimientos.

Además, en abril de 2027 se disputará el Gran Premio de MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial. Se proyecta que genere unos USD 150 millones y sirva como muestra de la capacidad que tiene la Ciudad para albergar eventos de este calibre, con miras a traer la Fórmula 1 en 2028 o 2029, cuyo impacto económico rondaría los USD 500 millones. Díaz Gilligan asegura que el espectáculo también funciona como una vidriera global para posicionar el destino y potenciar el turismo.

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Con ese fin, y una inversión de USD 150 millones, ya están en marcha las obras en el Autódromo, que debe cumplir con ciertos requisitos técnicos. El visto bueno de la organización debería llegar en febrero.

En ese contexto, Buenos Aires será anfitriona del Foro Internacional de Turismo Deportivo, que se realizará el próximo 29 de septiembre en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

Los desafíos y el potencial de crecimiento

Díaz Gilligan apuntó que el objetivo es ampliar capacidades para que la Ciudad reciba a alrededor de 5 millones de turistas anuales en los próximos 10 años. Pero aún queda un largo camino por recorrer en varios aspectos.

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El funcionario señaló que uno de los principales desafíos es aumentar la conectividad aérea, sin desconocer que persiste una limitación estructural: a diferencia de muchas grandes ciudades del mundo, Buenos Aires no cuenta con una conexión ferroviaria o de transporte masivo directa y sencilla entre el aeropuerto de Ezeiza y el centro de la Ciudad.

Otro segmento con potencial de expansión es el turismo de cruceros. La actividad moviliza alrededor de 500.000 pasajeros por año, entre argentinos y extranjeros, y dinamiza la economía durante el verano.

En este punto, Díaz Gilligan planteó la necesidad de mejorar la terminal y avanzar hacia un puerto exclusivo para cruceros. Subrayó que la reciente licitación de la Hidrovía por parte del Gobierno nacional aportó previsibilidad a la operación de este tipo de embarcaciones durante los próximos 30 años.