Cuenta regresiva para los Emmy 2026: los looks que revolucionaron la alfombra roja en las últimas ediciones

La edición 78 se celebrará el lunes 14 de septiembre en Los Ángeles, con Mariska Hargitay como presentadora y una nueva oportunidad para observar las elecciones de estilo

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La edición 78 de los premios Emmy se celebrará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y la televisión volverá a vestirse de gala. La ceremonia reunirá a las principales figuras de la pantalla chica y, como cada año, la alfombra roja se convertirá en la verdadera protagonista de la jornada.

La actriz Mariska Hargitay, ícono de Law & Order: Special Victims Unit, tendrá la tarea de conducir la noche.

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Con el correr de las ediciones, el evento dejó una galería de vestidos de archivo, transparencias audaces, siluetas de alto impacto y joyas que se transformaron en piezas de culto dentro de la historia de la premiación.

Los looks históricos de las celebridades

Selena Gomez

Selena Gomez concentra la atención en un vestido rojo de Louis Vuitton con capa y cola

Selena Gomez eligió un vestido rojo de Louis Vuitton de silueta recta y cuello alto halter en la última edición. La prenda incorporó una capa que nacía en el cuello y se prolongaba hasta formar una cola. Llevó el cabello recogido y evitó accesorios llamativos, de modo que el diseño concentró la atención del conjunto.

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Pedro Pascal

Pedro Pascal combina un ambo cruzado blanco roto de Celine con avíos dorados

En 2025, Pedro Pascal vistió un ambo cruzado color blanco roto de Celine, diseñado por Michael Rider. El conjunto incluyó una chaqueta cruzada de hombros amplios, avíos dorados y pantalones de corte carrot. Los zapatos, en un tono diferente, completaron una propuesta alejada del traje oscuro tradicional.

Jenna Ortega

Jenna Ortega lleva un diseño de Givenchy con piedras, perlas, falda negra y sandalias minimalistas

Jenna Ortega llevó un atuendo de Givenchy compuesto por un top con piedras, perlas y otros avíos dispuestos como si estuvieran cosidos sobre el cuerpo. En la ceremonia del año pasado, lo combinó con una falda de crepé negro de tiro bajo y sandalias minimalistas. Romano definió su elección como “muy divertida para la ocasión” y valoró el espíritu del conjunto.

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Sydney Sweeney

Sydney Sweeney luce un vestido rojo de Oscar de la Renta con mangas convertidas en cola

Sydney Sweeney se presentó con un vestido rojo strapless de Oscar de la Renta. El diseño, confeccionado en satén de seda drapeado, sumó mangas que se transformaban en una cola. La actriz completó la elección con una gargantilla de brillantes.

Sofía Vergara

Sofía Vergara apuesta por un vestido rojo de Dolce & Gabbana con silueta ceñida y hombros descubiertos

En los Emmy de 2024, Sofía Vergara eligió un vestido largo rojo de Dolce & Gabbana. El diseño strapless dejó los hombros al descubierto y siguió una línea ceñida, sin sumar capas, transparencias ni aplicaciones descriptas en el atuendo.

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La confección fue uno de los aspectos señalados sobre la pieza. El modelo sostuvo una estética de gala a partir de su color, su extensión hasta el suelo y un corte que prescindió de mangas y escotes altos.

Vergara complementó el vestido con accesorios discretos. La elección mantuvo el foco en el rojo y en la estructura de la prenda.

Jonathan Bailey

Jonathan Bailey incorpora una camisa satinada en gris perla a un traje negro de corte tradicional

Jonathan Bailey llevó un traje formal compuesto por un blazer negro de solapas clásicas y pantalones rectos. La propuesta se apartó de los conjuntos de color claro o de las prendas con bordados que aparecieron en otras ediciones.

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Debajo de la chaqueta, el actor usó una camisa de material satinado en gris perla. El contraste entre esa prenda y el negro del traje definió la combinación cromática del conjunto.

El cuello de la camisa quedó ligeramente desabrochado. Ese detalle introdujo un registro más relajado dentro de una vestimenta basada en la sastrería tradicional.

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan elige un vestido estructurado con volumen en el torso y una falda recta

Nicola Coughlan, reconocida por su trabajo en Bridgerton, eligió un diseño de corte estructurado para la ceremonia de 2024. La prenda se caracterizó por una construcción que definió el volumen de la parte superior.

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El vestido dejó los hombros descubiertos y concentró su amplitud en el torso. Desde allí, la silueta se estrechó de forma progresiva hacia la zona de la falda.

La parte inferior cayó recta hasta el suelo. La combinación entre volumen superior y terminación vertical organizó el aspecto general de la pieza.

Zendaya

Zendaya combina un bustier recto con una falda campana de satén opaco y cola posterior

Zendaya asistió a los Emmy de 2022 con un conjunto de dos piezas confeccionado en satén opaco. La propuesta incluyó un bustier recto y una falda con una estructura diferente en la parte posterior.

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El bustier sumó un faldón y un tajo. Esos elementos aportaron movimiento y definieron la separación entre la pieza superior y la falda.

La pollera presentó un corte campana, armado en el bajo, y una cola detrás. El diseño reunió una base de líneas rectas en el torso con una terminación de mayor amplitud en la parte inferior.

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Reese Witherspoon

Reese Witherspoon luce un vestido azul noche de Armani Privé con paillettes, piedras y un volado

En 2022, Reese Witherspoon se presentó con un vestido strapless de Armani Privé. El diseño utilizó paillettes en azul noche, con un efecto tornasol dentro de la misma gama de color.

La prenda incluyó detalles de piedras bordadas, un volado y un tajo en la falda. El vestido combinó el brillo de la tela con aplicaciones ubicadas sobre la superficie.

Witherspoon sumó sandalias y joyas al conjunto. También se destacó el largo de la prenda y la relación entre esos accesorios y el vestido azul.

Andrew Garfield

Andrew Garfield presenta un traje blanco de Zegna con zapatos negros como contraste

Andrew Garfield llevó a los Emmy de 2022 un traje creado por Zegna. Su elección se basó en un total white que concentró el color claro en las principales prendas del conjunto.

Los zapatos negros marcaron el contraste. Esa combinación de blanco y negro fue presentada como un recurso que actualizó la propuesta de sastrería del actor.

La aparición de Garfield se vinculó con una mayor presencia de looks masculinos distintos en las alfombras rojas. El uso de trajes de colores no tradicionales fue señalado como una tendencia, en este caso a partir de una composición en tonos blanco y negro.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried lleva un vestido brillante de Armani Privé ajustado de manera marcada al cuerpo

Amanda Seyfried llegó a la ceremonia de 2022 con un vestido de Armani Privé. La tela brillante se inscribió dentro de una tendencia mencionada entre los atuendos de la alfombra roja.

El diseño se ajustaba de manera marcada al cuerpo. Esa característica fue el punto central de la valoración sobre la prenda.

*Fotos: Reuters/AFP