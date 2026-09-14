Adiós a los peinados rígidos: los 10 cortes de cabello que se impondrán entre septiembre y diciembre de 2026

Las tendencias capilares del último trimestre de 2026 priorizan el movimiento y la naturalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si algo está quedando claro en 2026 es que el cabello femenino está entrando en una nueva etapa. Después de temporadas dominadas por looks extremadamente pulidos, ondas perfectas y peinados que requerían bastante tiempo frente al espejo, los últimos meses del año llegan con una consigna diferente: movimiento, naturalidad, textura y libertad.

La tendencia para el final de 2026 confirma este cambio. Se destacan cortes como el boyfriend bob, las capas alrededor del rostro, el soft shag, el pixie shag y los flequillos ligeros, todos unidos por una misma idea: conseguir un cabello sofisticado, pero mucho más fácil de llevar.

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Y, personalmente, es una tendencia que me encanta.

El boyfriend bob combina una longitud flexible con puntas suaves y movimiento natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de tantos años trabajando con mujeres de diferentes edades, texturas y estilos de vida, aprendí que un buen corte no debería obligarte a luchar todas las mañanas con tu cabello.

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Para mí, el verdadero lujo es un corte que tenga técnica, movimiento y personalidad, pero que también funcione cuando la mujer se lo seca en casa, cuando lo deja natural o cuando simplemente tiene diez minutos para arreglarse.

Estos son, en mi opinión, los cortes de pelo que veremos por todas partes entre septiembre y diciembre de 2026.

1. Boyfriend bob: el nuevo bob que no necesita estar perfecto

Penélope Cruz lució un "boyfriend bob" /REUTERS/Yara Nardi

El bob sigue reinando, pero cambia su personalidad.

El boyfriend bob tiene un largo flexible: se lleva aproximadamente entre el mentón y la clavícula, con puntas suaves, textura interior y movimiento. No busca la línea geométrica y extremadamente rígida de otras temporadas.

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Su atractivo está en el efecto natural y effortless: puede verse increíble ligeramente despeinado, secado al aire, detrás de las orejas o con una onda muy relajada.

Es ideal para cabellos lisos, ligeramente ondulados y para aquellas mujeres que quieren cortar bastante sin llegar a un pixie.

Mi consejo: si tienes mucho cabello, es fundamental quitar peso internamente sin adelgazar demasiado las puntas. Si tienes cabello fino, debemos hacer exactamente lo contrario: conservar densidad en el perímetro para generar una sensación visual de mayor cantidad.

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Este estilo funciona muy bien porque favorece a todos, al ser flexible.

2. Soft shag: el shag se vuelve más sofisticado

El soft shag adapta las capas para potenciar la textura de los cabellos ondulados y rizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El shag no desaparece: evoluciona.

Olvidémonos por un momento de aquel shag extremadamente rockero y desconectado. El nuevo soft shag tiene capas más largas, textura suave, movimiento alrededor del rostro y, en muchos casos, un flequillo abierto o ligero.

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Es ideal para cabellos ondulados y rizados porque permite aprovechar la textura natural en lugar de combatirla.

En el salón, cuando trabajo este tipo de corte, uno de mis principales objetivos es lograr que cada capa acompañe el movimiento natural del cabello.

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Un cabello rizado no debería cortarse pensando únicamente en cómo se verá estirado. Hay que imaginar dónde quedará cada rizo cuando vuelva a su posición natural.

Para definir ondas y rizos, utilizo una crema para rizos en pequeñas cantidades sobre el cabello húmedo.

3. Capas que enmarcan el rostro: cambiar sin perder el largo

Las capas que enmarcan el rostro renuevan el cabello largo sin sacrificar su longitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta será una de las grandes opciones para quienes dicen: “Rocco, quiero verme diferente, pero no quiero cortar mi cabello largo”.

Perfecto. No siempre es necesario perder longitud para transformar por completo un look.

Las face-framing layers comienzan alrededor de los pómulos o la mandíbula y continúan de forma progresiva hacia los hombros y el largo. El resultado es movimiento alrededor del rostro, sin sacrificar la longitud general.

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Las capas que enmarcan el rostro son una de las formas más sencillas de renovar el cabello largo esta temporada.

Funcionan especialmente bien para aportar movimiento a cabellos largos y pesados. Además, pueden adaptarse a prácticamente cualquier forma de rostro al modificar el punto donde comienza la primera capa.

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4. Butterfly cut 2.0: más suave y menos exagerado

El butterfly cut 2.0 suaviza las transiciones y conserva el movimiento en las melenas medias y largas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El butterfly cut continúa, pero hacia finales de 2026 se verá más sofisticado y menos dramático.

La idea sigue siendo combinar capas más cortas alrededor del rostro con largos que conservan movimiento, pero ahora las transiciones son más suaves.

Es ideal para cabellos medios y largos con buena densidad.

Para peinarlo, recomiendo utilizar un protector térmico antes del brushing y trabajar con un cepillo redondo grande, levantando las raíces y dirigiendo las capas frontales hacia atrás.

Yo utilizo protector térmico antes de trabajar con secador, plancha u otras herramientas de calor.

No es solo una cuestión cosmética. La Academia Americana de Dermatología advierte que el calor excesivo puede dañar el cabello y recomienda reducir la exposición, trabajar con temperaturas bajas o medias y utilizar protección térmica.

5. Pixie shag: corto, sexy y con personalidad

El pixie shag mezcla la estructura corta del pixie con capas texturizadas y un acabado natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las mujeres que realmente quieren un cambio, llega uno de mis favoritos: el pixie shag.

Está entre un pixie, un bixie y un shag corto.

Tiene los laterales y la nuca más cortos, pero conserva suficiente longitud en la parte superior para generar textura, flequillo y movimiento.

Y hay algo fundamental: no tiene que verse perfecto.

Cuanto más natural sea la textura, más moderno resulta.

Puede ser una excelente opción para mujeres con cabello grueso porque permite eliminar bastante peso, pero también puede funcionar en cabello fino si construimos correctamente el volumen en la parte superior.

6. Bixie: el punto perfecto entre bob y pixie

El bixie se sitúa entre el bob y el pixie para ofrecer un cambio versátil y equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bixie seguirá teniendo mucha presencia hacia el final del año.

Es más largo que un pixie, pero más corto que un bob tradicional. Tiene personalidad sin llegar a ser radical.

¿Otra ventaja? Puede adaptarse mucho.

Puede llevarse elegante y pulido, con textura messy, con flequillo lateral, hacia atrás o al aprovechar las ondas naturales.

Para mí, es uno de esos cortes capaces de cambiar por completo la imagen de una mujer sin hacerla sentir “disfrazada” con un estilo que no le pertenece.

7. French bob: París nunca pasa de moda

El french bob mantiene su elegancia parisina y se adapta a cabellos lisos, ondulados y rizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El French bob continúa siendo irresistible.

Generalmente, termina a la altura de la mandíbula y puede llevar flequillo. Tiene ese aire parisino que parece sencillo, aunque detrás hay una enorme precisión técnica.

En cabello liso puede verse más gráfico; en cabello ondulado adquiere una personalidad romántica y, en cabello rizado, puede resultar espectacular cuando respetamos el patrón natural del rizo.

Pero atención: cuanto más corto es el bob, más importante es estudiar el cuello, la mandíbula, la densidad y el crecimiento natural del cabello antes de cortar.

8. Blunt bob: para quienes quieren un cabello visualmente más abundante

El blunt bob conserva una línea sólida que aporta una mayor sensación de densidad al cabello fino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras algunos cortes buscan capas, otros hacen exactamente lo contrario.

El blunt bob mantiene una línea más sólida y definida.

Me gusta especialmente para cabellos finos porque conservar peso en las puntas puede hacer que el cabello se vea visualmente más denso.

Puede terminar a la altura de la mandíbula o extenderse hacia una versión blunt lob, cerca de los hombros.

¿El secreto? Brillo y puntas impecables.

9. Curly bob: los rizos toman protagonismo

El curly bob realza el volumen y el patrón natural de los cabellos rizados (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

Durante años, muchas mujeres con cabello rizado llegaban al salón y pedían “controlar” su textura. Hoy sucede algo maravilloso: quieren mostrarla.

El curly bob aprovecha el volumen y el movimiento natural del rizo. Puede llegar aproximadamente a la mandíbula, el cuello o los hombros, según cuánto se contraiga el cabello al secarse. Mi recomendación es hidratar, definir y tocarlo lo menos posible.

Para este tipo de cabello, utilizo la rutina Riccioli de Rocco Donna Professional: champú hidratante, acondicionador hidratante, crema de definición y gel para rizos, que aporta control y textura. La hidratación y el acondicionamiento son especialmente importantes porque manipular en exceso un cabello texturizado puede favorecer el quiebre.

Te recomiendo adaptar la rutina al tipo de cabello y utilizar acondicionador después del champú. También aconsejo desenredar los cabellos muy rizados o texturizados cuando están húmedos y con herramientas adecuadas.

10. Cloud bangs: el flequillo que casi parece flotar

Camila Cabello es un exponente reciente del cloud bangs /REUTERS/Carlos Jasso

No es exactamente un corte completo, pero puede transformar cualquiera de los anteriores.

Los cloud bangs serán uno de los flequillos protagonistas de esta última parte de 2026. Son livianos, suaves, ligeramente abiertos y se integran progresivamente con las capas laterales.

A diferencia de un flequillo recto y pesado, permiten moverlo hacia los lados y dejarlo crecer sin atravesar una transición tan complicada. Esta versión ligera y flexible también figura entre las tendencias destacadas para finales del 2026.

¿Cuál elegir según tu cabello?

Las capas permiten transformar una melena larga sin perder centímetros de longitud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes cabello fino, elegiría un blunt bob, un boyfriend bob o un bixie diseñado para conservar densidad.

Si tienes mucho cabello, podemos trabajar un boyfriend bob texturizado, un soft shag o capas largas para eliminar peso y generar movimiento. Para el cabello ondulado, mis favoritos son el soft shag, el curly bob, el boyfriend bob y las capas alrededor del rostro.

Para el cabello rizado, el curly bob, el shag suave y los cortes en capas pueden ser espectaculares, siempre que respeten la contracción y el patrón del rizo.

Y si tienes cabello largo y no quieres perder centímetros, las face-framing layers o un butterfly cut renovado permiten cambiar mucho sin resignar el largo.

El corte de pelo perfecto no es necesariamente el que está de moda. Hay algo que siempre les digo a mis clientes: una tendencia tiene que adaptarse a ti; tú no tienes que adaptarte a la tendencia. Antes de cortar, observo la forma del rostro, el cuello, la textura, la densidad, los remolinos, el estado de las puntas, el color y, sobre todo, el estilo de vida.

No tiene sentido recomendar un corte que requiere 40 minutos de brushing cada mañana a alguien que dispone de cinco. Tampoco podemos hablar de un gran corte si el cabello está extremadamente sensibilizado. Por eso, cuando encuentro largos secos o dañados, incorporo tratamientos según cada necesidad.

El estilo personal permanece como el principal criterio para adaptar cualquier tendencia capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un leave-in también puede ser un gran aliado para cabellos secos, rizados, largos, coloreados o expuestos con frecuencia a herramientas térmicas. Este tipo de producto puede ayudar con el desenredo, el frizz y la manejabilidad.

Menos perfección, más identidad

Si tuviera que definir los últimos meses de 2026 con una sola idea, sería esta: el cabello vuelve a moverse.

Veremos bobs más relajados, capas que caen alrededor del rostro, rizos que recuperan protagonismo, pixies imperfectos y flequillos que no necesitan mantenerse exactamente en el mismo lugar durante todo el día.

Y celebro ese cambio.

Como artista del cabello, no quiero que todas las mujeres salgan de mi salón iguales. Quiero que cada una encuentre una versión más poderosa de sí misma. Un buen corte tiene que acompañar tu rostro, tu textura y tu personalidad. Cuando conseguimos eso, deja de ser simplemente un corte de cabello y se convierte en parte de tu identidad.

Porque las tendencias cambian.

El estilo personal permanece.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.