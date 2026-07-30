Cómo preparar galletas de mantequilla con chispas de chocolate con solo 4 ingredientes y en 3 minutos

Un grupo de galletas de mantequilla con chispas de chocolate y azúcar glas espolvoreado se presenta sobre una tabla de madera, ilustrando una receta rápida de repostería casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La receta para preparar galletas de mantequilla con chispas de chocolate se vuelve tendencia por su rapidez y sencillez. Con solo cuatro ingredientes principales y un proceso que no supera los tres minutos de preparación, cualquier persona puede obtener un resultado casero y sabroso.

El método consiste en mezclar mantequilla, azúcar, harina y huevo, formar la masa, agregar las chispas de chocolate y hornear en 13 minutos. Este procedimiento responde a la demanda de opciones prácticas para quienes buscan postres sencillos con pocos insumos.

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Ingredientes exactos para la receta rápida

Para esta versión de galletas de mantequilla, el video consultado muestra que la lista de ingredientes es precisa: 250 gramos de mantequilla en pomada, 8 gramos de azúcar avainillado, una pizca de sal, 140 gramos de azúcar glass, un huevo grande, 390 gramos de harina de trigo, 8 gramos de polvo de hornear y chispas de chocolate al gusto.

La clave está en utilizar mantequilla a temperatura ambiente, lo que permite que la mezcla se integre de forma uniforme con apenas un minuto de amasado manual. La preparación no requiere batidora ni reposo prolongado.

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Proceso de mezcla y formado de la masa

Proceso de mezcla y formado de la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es reunir los ingredientes y colocarlos en un recipiente amplio. Se inicia batiendo la mantequilla en pomada junto con el azúcar avainillado y la pizca de sal. En seguida se incorpora el azúcar glass y el huevo, mezclando hasta obtener una textura homogénea.

El siguiente ingrediente es la harina, que se añade junto con el polvo de hornear. Todo se integra con las manos por un minuto, lo que permite controlar la textura y evitar el exceso de manipulación, que puede endurecer la masa. El resultado es una masa suave, lista para llevar a la manga pastelera.

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Utilización de la manga pastelera y preparación para hornear

Usar una manga pastelera facilita el formado de las galletas y da un aspecto uniforme. Se recomienda colocar la masa dentro de la manga y dejarla caer en pequeñas porciones sobre una bandeja para hornear, previamente cubierta con papel encerado. La distancia entre cada galleta debe ser de al menos cinco centímetros para evitar que se peguen durante el horneado. En este punto, se agregan las chispas de chocolate de manera uniforme en cada pieza. El horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados.

Tiempo de horneado y resultado final

Las galletas se hornean durante 13 minutos exactos, según la demostración del video. El resultado es una textura crujiente por fuera y suave por dentro, con el sabor característico de la mantequilla y el toque de las chispas de chocolate. El tiempo corto de preparación y cocción convierte a esta receta en una opción ideal para quienes disponen de poco tiempo y desean un postre casero. El video destaca que la receta queda “increíble” y que no requiere pasos complicados.

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Consejos y variantes para personalizar las galletas

Entre los consejos destacados, se menciona que la mantequilla debe estar en pomada y los ingredientes secos bien tamizados para obtener una masa pareja. Si se prefiere una versión menos dulce, se puede reducir la cantidad de azúcar glass. Para quienes buscan variedad, es posible sustituir las chispas de chocolate por frutos secos, trozos de chocolate blanco o pasas. El uso de esencia de vainilla es opcional, pero aporta un aroma adicional que intensifica el sabor. El método acepta pequeños ajustes sin perder la simplicidad.

Consejos y variantes para personalizar las galletas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porciones y conservación

Con las cantidades indicadas, se obtienen aproximadamente veinte galletas medianas. Una vez frías, pueden guardarse en un recipiente hermético durante tres o cuatro días sin perder su textura. Esta receta responde a la necesidad de soluciones rápidas en la cocina y demuestra que es posible obtener resultados atractivos con ingredientes básicos y poco tiempo de elaboración.

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