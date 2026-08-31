Lionel Messi en el universo de la moda: así fue la transformación de su estilo fuera del campo de juego

El retiro de Lionel Messi reabre la conversación sobre su imagen fuera del campo y su evolución en la moda masculina (Instagram: @lionelmessi)

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La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina no solo marca el final de una era dorada para el fútbol mundial, sino que también invita a explorar la transformación de su imagen y estilo fuera del campo.

Más allá de los logros deportivos, la evolución de su estilismo revela un recorrido paralelo de sofisticación, diversidad y códigos propios, instalando a Messi como referente también en el universo de la moda masculina.

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Sastrería contemporánea y formalidad relajada en el guardarropa de Messi

El traje fue un elemento recurrente en el armario de Messi, reflejando la transición entre la tradición y la modernidad. En varias apariciones públicas, optó por sastrería de líneas limpias y tejidos estructurados. Esta elección transmite una imagen de sobriedad y elegancia.

La sastrería de líneas limpias define una etapa de elegancia sobria y contemporánea en el guardarropa de Lionel Messi (Instagram: @lionelmessi)

Messi también exploró variantes más relajadas del traje. Un ejemplo es la chaqueta amplia de doble botonadura negra, pantalón ancho y remera básica blanca.

El uso de calzado deportivo blanco en conjunto con prendas formales introduce un contraste contemporáneo, alineado con las tendencias globales que priorizan la comodidad sin perder formalidad. Esta integración de códigos redefine la elegancia en clave actual.

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Las zapatillas blancas funcionan como puente entre lo formal y lo urbano en las apariciones públicas de Lionel Messi (Instagram: @lionelmessi)

Estilo urbano y sport casual: el Messi cotidiano

En sus actividades informales, Messi recurre a prendas de inspiración deportiva y urbana que refuerzan su conexión con el ambiente futbolístico y la cultura streetwear. Shorts, camisetas básicas y zapatillas blancas conforman un repertorio funcional y versátil, pensado para la acción y el movimiento.

Los tonos neutros como el negro, blanco, gris, beige predominan en estos looks, facilitando la combinación y otorgando un aire de sobriedad natural.

Los tonos neutros sostienen una estética funcional y versátil en los looks cotidianos de Lionel Messi (Backgrid/The Grosby Group)

Accesorios como bolsos deportivos y gafas de sol se incorporan no solo por su practicidad, sino como detalles que suman sofisticación urbana y completan su imagen diaria.

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Minimalismo y monocromía: una apuesta por la sobriedad

El minimalismo es un lenguaje recurrente en el estilismo de Messi. Conjuntos monocromáticos en negro, como la sobrecamisa, pantalón ancho y remera oscura, acompañados de bolsos estructurados y zapatillas clásicas, destacan por la ausencia de estampados y la preferencia por cortes rectos y tejidos lisos.

la monocromía en negro se impone como declaración de identidad y coherencia visual en el estilismo de Lionel Messi

Esta elección refuerza una imagen de madurez y equilibrio, donde la sobriedad visual se acompaña de expresiones neutras y posturas relajadas. El minimalismo, lejos de ser una moda pasajera, se convierte en una declaración de identidad y coherencia estilística.

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Casual veraniego y looks relajados

En registros más distendidos, Messi opta por camisas de manga corta en tonos claros, pantalones holgados y zapatillas. Este estilo, pensado para ambientes cálidos y situaciones informales, enfatiza la frescura y la funcionalidad sin renunciar al cuidado en los detalles.

Los cortes amplios y los tejidos lisos construyen una silueta relajada que acompaña su madurez mediática

Las camisas con bolsillos grandes y cortes utilitarios añaden dinamismo y practicidad, reflejando una adaptación consciente a distintos contextos y climas. La ligereza de estas prendas es coherente con la etapa de madurez y serenidad que atraviesa el deportista.

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El universo deportivo sigue presente en los looks menos formales de Messi, con pantalones amplios, camisetas y zapatillas de entrenamiento. Por ejemplo, guiños retro se integran de manera natural a su imagen, sumando capas de significado y ampliando el espectro de referencias estilísticas.

Accesorios y detalles que definen el estilo Messi

Los accesorios adquieren protagonismo en el estilismo de Messi. Bolsos de mano de gran tamaño, relojes llamativos y gafas oscuras trascienden la función utilitaria para convertirse en piezas distintivas.

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Las camisas de manga corta y los pantalones holgados marcan un registro veraniego centrado en frescura y practicidad (Instagram: @lionelmessi)

Estos detalles aportan sofisticación y singularidad a cada aparición pública, diferenciando su presencia y consolidando su lugar como referente de la moda masculina contemporánea.

El anuncio del retiro de Lionel Messi marca el cierre de un ciclo irrepetible en la Selección argentina: 207 partidos, 125 goles y un legado de títulos.

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La despedida del astro rosarino, expresada en una carta cargada de emoción, resume la transición serena entre el profesionalismo y la vida cotidiana, siempre con atención a los detalles de diseño y la calidad de los materiales.