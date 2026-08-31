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Jugó en el Ascenso, trabajó de barrendero y encontró en el modelaje una nueva pasión: la historia de Martín Cols

En diálogo con Infobae a la Tarde, el exjugador de Tristán Suárez y Sacachispas repasó las dos roturas de ligamentos que marcaron su carrera y contó cómo un mensaje en Instagram lo llevó a debutar en BAFWEEK

Martín Cols jugó en Tristán Suárez y Sacachispas en el Ascenso mientras trabajaba como barrendero para complementar sus ingresos
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Martín Cols jugó en Tristán Suárez y Sacachispas mientras trabajaba como barrendero para complementar sus ingresos. Entrenaba por la mañana y cumplía seis horas de trabajo por la tarde. Después de sufrir dos roturas del ligamento cruzado, decidió dejar el fútbol. Durante la recuperación de la última lesión recibió un mensaje por Instagram que terminó abriéndole las puertas del modelaje.

Cols comenzó su carrera en Tristán Suárez, donde jugaba en Reserva y alternaba con el plantel de Primera. Allí sufrió su primera rotura del ligamento cruzado. Se recuperó y volvió a jugar, y posteriormente llegó a Sacachispas, donde encontró una competencia exigente por un lugar en el equipo.

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“Fue un año difícil, éramos ocho centrales y la competencia era dura”, recordó en diálogo con Infobae a la Tarde.

Como varios de sus compañeros, necesitaba un segundo trabajo. Su padre, que llevaba veinte años trabajando como barrendero, fue quien le consiguió el puesto. Cols trabajaba seis horas después de los entrenamientos.

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Yo y la mayoría de mis compañeros teníamos un trabajo aparte. Por la mañana entrenás y por la tarde no tenés ese espacio para descansar. Tenés que laburar, la mayoría tiene familia”, explicó.

(Infobae en Vivo)
Cols contó en Infobae a la Tarde que cobraba el mínimo en la C y que el trabajo de barrendero le permitió sostenerse (Infobae en Vivo)

El ingreso del fútbol no era suficiente para sostenerse. “Cobraba el mínimo en la C, lamentablemente no me daba para nada. De barrendero me acomodé un montón”, contó.

La rutina también significaba un importante desgaste físico. Cols atribuye parte de sus lesiones a una cuestión genética, aunque considera que la exigencia de combinar las dos actividades también influyó.

Fue un poco un factor genético, pero también ese desgaste, al tener tanta actividad, me llevó a tantas lesiones”, señaló.

Después de recuperarse de la primera lesión, volvió a competir y sumó minutos en la Reserva de Sacachispas. Fue entonces cuando sufrió nuevamente una rotura del ligamento cruzado.

“Ya vengo de dos lesiones y en ese momento, lamentablemente, uno piensa: ‘¿Y si esto no es para mí?’”, recordó.

La segunda lesión terminó marcando su salida del fútbol. Habían pasado diez meses desde que se había lesionado y dos desde que había decidido dejar la actividad cuando recibió el mensaje que cambiaría el rumbo de su carrera.

(Infobae en Vivo)
Las dos roturas del ligamento cruzado marcaron la carrera de Martín Cols y lo llevaron a dejar el fútbol (Infobae en Vivo)

El contacto que llegó por Instagram

Una agencia de modelos había visto sus fotografías en Instagram y se comunicó con él. “Te veo potencial, no suelo tomar modelos así, pero tenés el cuerpo, la cara, me gustaría verte en persona”, le escribieron.

Cols aceptó reunirse con Ariel Ramírez, quien luego se convirtió en su representante en Arm Models Agency. “Tenés todo para triunfar, yo te voy a enseñar”, le dijo.

Lo pensó durante tres días, lo habló con su familia y finalmente decidió firmar. Desde entonces comenzó a aprender una actividad completamente nueva para él, desde los castings y las producciones fotográficas hasta el trabajo frente a las cámaras y la pasarela.

El cambio también generó repercusiones entre sus antiguos compañeros de fútbol. Las primeras producciones que publicó en redes sociales fueron motivo de cargadas. “En el mundo del fútbol, la chicana del modelo aparece mucho”, contó.

Cols lo tomó con humor y explicó que siempre tuvo una buena relación con sus compañeros. “Yo también cargaba con los demás”, señaló.

(Infobae en Vivo)
El exjugador de Sacachispas vinculó parte de sus lesiones con el desgaste físico de entrenar por la mañana y trabajar por la tarde (Infobae en Vivo)

Su primera experiencia importante llegó con BAFWEEK. Pasó por un casting, realizó una prueba de vestuario y comenzó a prepararse para desfilar. “Todo de cero, aprender todo de cero”, resumió.

Su representante fue quien le enseñó a caminar en una pasarela. “Un día me llama a la casa y me enseña a desfilar. Me tuve que aflojar, le fui agarrando la mano, como a todo”, relató.

Una nueva etapa profesional

Cols quiere continuar en el modelaje y apunta a trabajar con grandes marcas, aunque reconoce que todavía tiene mucho por aprender.

Me gustaría seguir, proyectarme en grandes marcas. Sé que me falta aprender un montonazo, pero me gusta aprender y que me critiquen constructivamente”, sostuvo.

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta importante para mostrar su trabajo. Después de dejar el fútbol, modificó su perfil y comenzó a publicar las producciones y los trabajos vinculados con su nueva actividad.

Cuando empecé a trabajar de modelo sabía que las redes sociales iban a ser muy importantes. Traté de poner cada producción y cada laburo”, explicó.

(Infobae en Vivo)
Martín Cols debutó en BAFWEEK después de pasar un casting, una prueba de vestuario y una preparación para la pasarela (Infobae en Vivo)

Por ahora, el modelaje todavía no produjo un cambio económico significativo. Cols recién está comenzando y sus ingresos en esta actividad todavía son bajos. Su expectativa está puesta en el crecimiento profesional.

De modelo, como recién arranco, no tuve un gran cambio, pero proyectando a futuro creo que me va a cambiar la vida y la de mi familia”, afirmó.

Aunque su carrera tomó otro rumbo, Cols no quiere que su identidad quede asociada solamente a su pasado como futbolista. Cuando le preguntaron cómo quería que lo presentaran, respondió: “No me tenés que presentar como futbolista, me tenés que presentar como barrendero, como modelo y como un pibe normal. Pibe de barrio, amiguero, familiero”.

Después de dejar el fútbol por las lesiones, Cols comenzó una nueva carrera en el modelaje. El primer paso fue un mensaje que llegó a su Instagram durante la recuperación; el segundo, su debut en las pasarelas. Ahora busca consolidarse en una actividad que descubrió cuando su carrera deportiva ya había quedado atrás.

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