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María Cher celebró sus 25 años en BAFWEEK con un desfile de archivo, performance y danza que repasó toda su historia

La diseñadora presentó en La Rural 280 looks en 30 minutos, con piezas originales de cada etapa de la marca y el lanzamiento de su colección Verano 2027 ante figuras como Valeria Mazza y Nicole Neumann

María Cher y Zoe Hochbaum 25 años en BAFWeek
María Cher presentó a Zoe Hochbaum como la nueva embajadora de la marca en la noche de su 25 aniversario en BAFWEEK
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María Cher celebró sus 25 años de trayectoria en BAFWEEK con una puesta en escena en la Sala Equinos de La Rural que reunió archivo, performance, danza, música en vivo y la presentación de su colección Verano 2027. La marca convirtió el desfile en un recorrido por su historia y cerró la noche con su propuesta estival número 51.

Así, Verano 2027 no es una colección más en la historia de la firma: es un registro que da la medida de la constancia creativa de la marca a lo largo de un cuarto de siglo.

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Un grupo de bailarines realiza una coreografía sobre una pasarela frente a una gran pantalla con estampado multicolor
María Cher presentó 280 looks en 30 minutos con archivo, danza y música en vivo en la Sala Equinos de La Rural

La celebración tuvo lugar el 28 de agosto de 2026 en Buenos Aires y funcionó como una revisión de más de dos décadas de trabajo. Durante 30 minutos, el público vio 280 looks que reconstruyeron distintas etapas de la firma a partir de piezas originales de archivo exhibidas por primera vez en una pasarela. Ese gesto permitió leer la evolución estética de la marca a través de prendas que marcaron momentos de su desarrollo desde comienzos de los años 2000.

Dos personas descalzas vestidas con prendas de color rojo y blanco realizan un paso de baile dentro de un círculo de luz sobre el escenario
El desfile aniversario de María Cher en BAFWEEK combinó pasarela, performance escénica y piezas originales nunca vistas antes en una pasarela

La diseñadora definió el desfile como un episodio atravesado por la memoria personal y profesional: “Cada prenda cuenta una parte de mi historia”, expresó María Cher, en una de sus definiciones sobre el evento. La frase ordenó también el sentido de la puesta, construida como una narración sobre el origen de la marca, su permanencia en la moda local y su proyección hacia nuevas colecciones.

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Una mujer rubia con abrigo negro y un joven con chaqueta de cuero marrón están sentados sonriendo ante la cámara
Valeria Mazza asistió a la celebración de los 25 años de María Cher en BAFWEEK, una noche que reunió moda, arte y memoria en La Rural

El recorrido escénico se organizó en cinco episodios. El primero se situó en Londres en los años noventa, etapa vinculada a la formación de la diseñadora, y luego avanzó hacia el nacimiento de la marca María Cher en 2001. A partir de ese punto, la propuesta incorporó referencias a distintos climas culturales y sociales de la Argentina de esas décadas, con el archivo como eje de continuidad entre pasado y presente.

La marca describió el recorrido como una reafirmación de su identidad: más de dos décadas de trabajo condensadas en media hora sin que la evolución implicara una ruptura con los valores originales de la firma.

El cierre con Verano 2027

Nicole Neumann frente a un fondo negro con un abrigo color camel, una camisa blanca y una falda con flecos rojos
Nicole Neumann estuvo entre las invitadas de la celebración que reunió a figuras del espectáculo y la moda argentina en La Rural

El cierre estuvo reservado para Verano 2027, una colección inspirada en un gabinete de curiosidades contemporáneo. La propuesta incluyó elementos naturales trasladados a estampas y bordados, dentro de una paleta de arena, marfil y negro, con acentos de color.

Sofía Gala viste un saco negro, un top tejida calado, un pantalón oscuro y un bolso rojo sobre un fondo negro
Sofía Gala Castiglione fue parte del público que presenció el recorrido histórico y la presentación de la colección Verano 2027 de María Cher

La colección quedó presentada como una síntesis entre el universo histórico de la firma y su nueva etapa creativa.

Entre los invitados estuvieron Valeria Mazza, Nicole Neumann, Sofía Gala Castiglione, Brenda Gandini, Stefanía Roitman y Vera Spinetta. También participó la actriz Zoe Hochbaum, presentada por la marca como su nueva embajadora.

Dos mujeres posan de pie; una viste un vestido negro con saco oscuro y la otra lleva un traje de color rosa claro con una cartera negra
Brenda Gandini y Stefanía Roitman estuvieron presentes en el desfile que marcó un hito en la trayectoria de María Cher en la moda local

La celebración concluyó con una fiesta musicalizada por Zucker, que acompañó el cierre del evento luego de la presentación de pasarela.

Una mujer viste un vestido largo sin mangas de color oscuro y botas altas rojas frente a un fondo negro
Vera Spinetta acompañó la noche aniversario de María Cher en BAFWEEK, una de las celebraciones más esperadas de la temporada

Así, el aniversario de María Cher en BAFWEEK quedó planteado como una revisión de archivo, una reafirmación de identidad y una plataforma de lanzamiento para la temporada Verano 2027.

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