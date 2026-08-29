Cómo Michael Jackson creó una identidad visual única que todavía fascina al mundo

Michael Jackson redefinió la moda pop con sus chaquetas de corte militar y detalles metálicos

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Mocasines negros con calcetines blancos, un guante brillante y una chaqueta militar o de lentejuelas: pocos artistas construyeron una imagen tan reconocible como Michael Jackson. Cada 29 de agosto, en el aniversario de su nacimiento, el mundo no solo vuelve sobre sus canciones y coreografías, sino también sobre una estética que cambió para siempre la relación entre moda, espectáculo e identidad pop. En 2026, el Rey del Pop habría cumplido 68 años, pero su influencia visual permanece intacta.

Desde sus primeras apariciones, el intérprete de “Billie Jean” entendió que la imagen podía ser mucho más que un complemento de la música. Cada prenda, cada accesorio y cada gesto sobre el escenario formaron parte de un lenguaje propio con el que construyó una identidad visual única, capaz de trascender generaciones, influir en diseñadores y artistas, y mantenerse viva mucho después de su tiempo.

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Sus prendas fusionaron elementos militares, futuristas y una teatralidad inédita en la música E(FE /Toni Garriga /Archivo)

El Rey del Pop llevó esa construcción un paso más allá al fusionar el rigor del vestuario militar, destellos futuristas y una teatralidad escénica que lo volvió inconfundible. No se trató solo de una elección estética, sino de una manera de habitar el escenario y de convertir la imagen en parte esencial del espectáculo. Con el tiempo, ese universo visual se transformó en una referencia inevitable.

Chaquetas, brillo y actitud: los pilares de su estilo

El armario de Michael Jackson no puede entenderse sin sus icónicas chaquetas de corte militar. Estas prendas, con hombreras estructuradas, aplicaciones doradas o plateadas y detalles metálicos, evocaban uniformes de gala y atuendos de ciencia ficción. La chaqueta roja de vinilo que usó en el videoclip de “Thriller” se convirtió en un símbolo global, inspirando tanto a la moda urbana como a la alta costura.

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La chaqueta roja de “Thriller” se convirtió en un emblema global de la cultura visual (Créditos: Paramount+)

El videoclip no solo rompió récords en la industria musical, sino que también definió nuevos estándares para la moda y la producción audiovisual. La chaqueta roja, el maquillaje de efectos especiales y la coreografía grupal marcaron un antes y un después, inspirando a generaciones de artistas y realizadores.

El videoclip de “Thriller” rompió récords y fijó nuevos estándares para la producción audiovisual (Créditos: Paramount+)

A lo largo de su carrera, el creador de hits como “Bad” solía usar chaquetas de brillo llamativas y ropa extravagante, en las que predominaban materiales sintéticos, lentejuelas y reflejos multicolores. Otra pieza emblemática fue la chaqueta iridiscente, que lució en numerosas presentaciones, y que junto con sus atuendos llenos de destellos, daba un efecto impactante bajo la iluminación del escenario.

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El brillo de estos materiales se potenciaba con cada movimiento, proyectando una imagen poderosa y vanguardista.

Cada prenda y accesorio formó parte de un lenguaje visual propio y reconocible (EFE/Quique)

La iluminación en los escenarios jugó un papel clave: cada foco resaltaba los brillos de los materiales y creaba un entorno visualmente impactante, donde cada detalle del vestuario se potenciaba ante el público.

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Sus looks influyeron tanto en la moda urbana como en las pasarelas de alta costura (REUTERS/Leonhard Foeger)

Pantalones ajustados y accesorios inconfundibles

Michael Jackson impactó al mundo con su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl XXVII, realizado en Pasadena el 31 de enero de 1993

El vestuario de Jackson incorporó siempre pantalones ajustados, generalmente en tonos oscuros, que resaltaban su silueta y facilitaban su característico estilo de baile. En ocasiones, sumó aplicaciones metálicas y detalles futuristas, como los conjuntos dorados con protecciones y correas utilizadas durante giras mundiales. Estos elementos reforzaban la imagen de un artista adelantado a su tiempo.

Entre los accesorios, el guante blanco con lentejuelas se transformó en un ícono universal. El vendaje en la mano y los dedos acentuaba la singularidad de su figura, mientras que cinturones anchos y correas cruzadas con grandes hebillas completaban el conjunto, reforzando la estética marcial y futurista.

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Michael Jackson y su hija Paris compartieron momentos públicos que reflejaron el vínculo cercano y la influencia del artista en la vida de su familia

El cuerpo como parte del vestuario: movimientos y gestos

La propuesta estética de Michael Jackson iba mucho más allá de la ropa. Su lenguaje corporal y sus movimientos escénicos definieron una nueva forma de entender el espectáculo.

El movimiento de la mano en la entrepierna se convirtió en un sello personal de Michael Jackson en el escenario (AP Photo/Damian Dovarganes)

El moonwalk, paso de baile que debutó en 1983, se convirtió en sinónimo de su nombre y sigue siendo imitado en todo el mundo. Otros gestos, como la mano en la entrepierna o las expresiones faciales intensas, consolidaron una marca personal irrepetible.

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Este gesto, repetido en sus conciertos, reforzó su estilo provocador y su identidad artística (AP)

El maquillaje también desempeñó un rol esencial, con delineado oscuro que acentuaba la mirada y sumaba dramatismo. El cabello largo y rizado, peinado sobre la frente y los costados del rostro, reforzaba la identidad artística de un ícono que nunca dejó detalles librados al azar.

El moonwalk debutó en 1983 y se transformó en el paso de baile más emblemático de Michael Jackson

La propuesta visual y estilística del símbolo del pop mundial consolidó una figura que va mucho más allá de la música. Su influencia se percibe en la moda contemporánea, en las pasarelas y en la cultura pop global. Nuevas generaciones de artistas y diseñadores encuentran en su legado una fuente inagotable de creatividad y modernidad.

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La historia de Michael Jackson demuestra que el estilo también puede cambiar el mundo y que la moda, cuando es auténtica, trasciende cualquier época.