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Cómo lavarse el pelo para ganar brillo sin dañar el cuero cabelludo

Lejos de los trucos virales, el método reúne pautas conocidas sobre cuidado cotidiano y las organiza en una serie de instancias pensadas para minimizar irritación y quiebre

Ilustración en acuarela de una mujer en albornoz gris tocándose el cabello largo en un baño con ducha de cristal y lavabo.
El método de lavado al “estilo chino” organiza seis instancias para priorizar higiene, brillo y menor quiebre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Vogue publicó una secuencia de seis pasos para lavar el cabello con foco en higiene, brillo y menor quiebre. La propuesta incluye cepillado en seco, agua tibia, masaje con yemas de los dedos, acondicionador diferenciado por zona, vapor y un enjuague final con agua fresca.

Varios de esos pasos coinciden con recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología (AAD); otros, como el vapor, tienen respaldo institucional más acotado.

Infografía con una ilustración de una mujer tocando su cabello y seis recuadros explicativos sobre el lavado capilar.
La orientación dermatológica prioriza rutinas compatibles con el cuero cabelludo y consulta ante picazón, descamación o enrojecimiento persistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Cepillado previo y desenredo en seco

El primer paso consiste en cepillar el cuero cabelludo y pelo en seco antes del lavado, con movimientos suaves. El objetivo es retirar restos de productos, descamación superficial y nudos antes del contacto con el agua. La presión excesiva, aclara Vogue, puede resultar contraproducente.

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Vista trasera de una persona peinando su cabello castaño y mojado con un peine de carey mientras aplica un producto cremoso blanco.
El cepillado previo en seco busca remover restos de productos y nudos antes del contacto con el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa precaución coincide con la orientación general de la AAD sobre el cuidado del cabello. La institución señala que la forma de manipularlo influye en su aspecto y en su resistencia, y aconseja evitar hábitos que favorezcan el quiebre. El pelo mojado presenta más vulnerabilidad al daño mecánico, de modo que desenredar antes del lavado puede reducir tracción y fricción en personas con cabello largo o propenso a enredos.

2. Agua tibia para humedecer sin irritar

Primer plano de una mujer de cabello oscuro con ojos cerrados bajo el agua de la ducha. Gotas de agua caen por su rostro y cabello mojado, con sus manos a los lados de la cabeza. Cristales de ducha con gotas de agua visibles.
El uso de agua tibia ayuda a limpiar sin alterar en exceso la barrera del cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo paso es empapar el pelo con agua tibia. Esa temperatura ayuda a retirar grasa y suciedad sin exponer el cuero cabelludo a una agresión térmica.

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En ese sentido, Vogue desaconseja el agua muy caliente, que puede favorecer resequedad e irritación, y tampoco propone el agua fría como solución principal para la limpieza.

La recomendación aparece también en materiales de la American Academy of Dermatology, que sugiere un lavado compatible con la barrera cutánea y el estado del cuero cabelludo. El uso de agua tibia se asocia con una limpieza eficaz sin remover en exceso los aceites naturales. Ante picazón, descamación persistente o enrojecimiento, la AAD recomienda consulta dermatológica.

3. Shampoo concentrado en raíces y masaje con yemas de los dedos

Una mujer lava su cabello con espuma bajo el agua de la ducha en un baño con azulejos blancos.
El shampoo se aplica en las raíces y se trabaja con masaje circular usando las yemas de los dedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer paso pone el foco en la aplicación del shampoo sobre raíces y cuero cabelludo, no sobre todo el largo del pelo. Vogue indica que el producto debe distribuirse en esa zona y acompañarse con masaje circular hecho con las yemas de los dedos, no las uñas. La rutina puede repetirse dos veces: la primera para retirar residuos y la segunda para completar la limpieza.

La AAD difunde una indicación similar: aplicar shampoo sobre el cuero cabelludo y dejar que la espuma recorra el resto del pelo al enjuagar. Evitar el raspado con uñas reduce el riesgo de irritación y microlesiones.

Un estudio publicado en Skin Appendage Disorders que analizó poblaciones asiáticas encontró que una higiene más frecuente, con formulaciones suaves, se asoció con menor acumulación de grasa, menos escamas y mejor percepción del estado del cabello y el cuero cabelludo.

4. Tratamientos en raíces y acondicionador de medios a puntas

Una mano sostiene un atomizador y rocía un líquido sobre un cuero cabelludo con cabello castaño húmedo. Hay ramas de romero en el fondo.
Los tratamientos para raíces se mencionan con ingredientes como ginseng y jengibre, con necesidad de evaluar formulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto paso diferencia el cuero cabelludo del resto del cabello. Vogue menciona tónicos y tratamientos para raíces —como ginseng y jengibre— y reserva el acondicionador para los medios y las puntas.

La American Academy of Dermatology también propone ajustar el acondicionador al tipo de pelo:

  • En cabello fino o lacio: la entidad aconseja aplicarlo sobre todo en las puntas.
  • En cabello seco o con rulos: extiende esa indicación al largo.

La lógica de separar limpieza en raíces y acondicionamiento en zonas más secas apunta a evitar residuos y a limitar el daño en la fibra. Sobre tónicos o preparados específicos, la conveniencia depende de la formulación y del estado del cuero cabelludo.

En casos de caída súbita, inflamación o molestias persistentes, la evaluación profesional resulta el paso previo.

5. Vapor y tiempo de exposición

Persona de espaldas bajo una ducha con agua, toallas, una vela encendida, una lámpara roja y una botella de jabón en un baño con azulejos.
El vapor se incorpora por pocos minutos como parte del “head spa”, sin provocar molestia por temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto paso incorpora vapor durante unos minutos para favorecer la absorción de los tratamientos aplicados. Vogue describe esta etapa como parte del spa capilar y precisa que la temperatura no debe causar molestia.

En este punto, las guías institucionales ofrecen menos respaldo específico que en los pasos anteriores. La literatura dermatológica y consejos de la AAD priorizan una limpieza adecuada, uso de productos acordes al tipo de cabello y reducción de agresiones térmicas o mecánicas, pero no incluyen el vapor como parte del lavado habitual en casa. Existe consenso en evitar temperaturas altas que irriten la piel o resequen el cabello.

6. Enjuague final con agua fresca o fría

Una persona se inclina sobre un lavabo blanco y se lava el cabello oscuro con agua y champú, con una mano con pulsera dorada visible.
El enjuague final con agua fresca o fría se presenta como un cierre cosmético para mejorar el brillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sexto paso consiste en retirar los productos con agua fresca o fría, siempre que resulte tolerable. Vogue sostiene que ese cierre ayuda a suavizar la superficie de la fibra capilar y a mejorar el brillo.

La evidencia institucional respalda con más claridad el uso de agua tibia para lavar que la idea de un beneficio amplio del agua fría. Aun así, un enjuague final más fresco puede resultar confortable y contribuir a una mejor apariencia cosmética en algunas personas, siempre que no reemplace una limpieza suficiente.

La prioridad, según la AAD, sigue puesta en una rutina compatible con el cuero cabelludo, tipo de pelo y presencia o no de síntomas cutáneos.

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