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El exclusivo tratamiento que hizo Juliana Awada en una clínica de longevidad en Suiza

La ex primera dama pasó unos días en un selecto centro científico en Montreux, donde la medicina preventiva, la nutrición y el descanso forman parte de una propuesta orientada a la salud y la calidad de vida

Edificio de cristales rodeado de cipreses y un jardín con fuente, junto a un recorte circular con la foto de Juliana Awada.
Juliana Awada eligió la Clinique La Prairie, en Montreux, Suiza, para una estadía centrada en la longevidad, el bienestar y la medicina preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Juliana Awada eligió la exclusiva clínica de longevidad Clinique La Prairie en los Alpes suizos para pasar unos días dedicada al bienestar, en un centro de salud que desde hace años atrae a figuras internacionales interesadas en la medicina preventiva, la nutrición y los programas diseñados para mejorar la calidad de vida.

La ex primera dama se instaló en Montreux, Suiza, frente al lago Léman y con el paisaje de los Alpes como telón de fondo. Según pudo saber Infobae, Awada regresará a la Argentina este domingo, después de una estadía en la reconocida clínica, donde quedó especialmente impactada por la calidad de la atención, el enfoque personalizado de los tratamientos y una propuesta que combina salud, descanso y cuidado personal.

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La elección de Juliana Awada vuelve a poner en primer plano una tendencia que creció con fuerza entre las celebridades globales. La visita, de perfil reservado, formó parte de una experiencia privada costeada por la propia Awada.

Tratamientos exclusivos de longevidad con enfoque científico

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La ex primera dama regresará a la Argentina este domingo tras pasar unos días en una clínica de longevidad en los Alpes suizos (archivo Infobae)

Ya no se trata solo de viajar para desconectarse, sino de apostar por experiencias que reúnen chequeos médicos, planes de alimentación, actividad física, terapias de relajación y seguimiento profesional bajo el paraguas de la longevidad y el bienestar.

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En el caso de la clínica suiza, el atractivo no se apoya únicamente en el entorno ni en el perfil exclusivo del lugar. La institución, fundada en 1931, construyó su prestigio alrededor de una fórmula que une centro médico, área de bienestar y servicios de hospitalidad, con programas de revitalización, detox, descanso, peso saludable y rendimiento cognitivo dentro de un esquema personalizado.

Una mujer y un hombre sentados a una mesa con mantel blanco frente a una ventana alta con cortinas beige y copas de agua
Juliana Awada junto a Willie Carballo, durante la organización del viaje a Suiza

Infobae estuvo en la emblemática Clínique La Prairie en 2024 y relevó de primera mano el enfoque con el que trabaja el establecimiento.

Durante esa visita, el director general de la institución, Lorenzo Amaglio, explicó que el lugar es “un centro moderno y de diseño con mucha infraestructura científico-médica”, y sostuvo que el objetivo es acompañar a cada persona para que pueda “vivir más y mejor”.

Juliana Awada volverá el domingo a la argentina luego de unos días en la clínica de longevidad (@JulianaAwada)
Juliana Awada volverá el domingo a la Argentina luego de unos días en la clínica de longevidad (@JulianaAwada)

Ese modelo articula cuatro pilares que ordenan la experiencia: medicina, nutrición, bienestar y movimiento.

Según relevó Infobae durante la cobertura en Montreux, los programas pueden incluir evaluaciones clínicas, estudios cardiovasculares, análisis vinculados con el metabolismo, rutinas físicas, técnicas de respiración, tratamientos de relajación y planes alimentarios diseñados según las necesidades de cada paciente.

El director médico del centro de longevidad Adrian Heini detalló en aquella visita que la medicina preventiva permite “medir, conocer al paciente y luego poder diseñar un plan a su medida para retrasar el envejecimiento celular”.

Una de las postales de Suiza que la ex primera dama subió en sus redes sociales
Una de las postales de Suiza que la ex primera dama subió en sus redes sociales

De acuerdo con su explicación, el trabajo del centro se orienta a funciones y sistemas ligados al cerebro, el corazón, el ritmo circadiano, la piel, el metabolismo, la inmunidad y la microbiota.

La dimensión médica es uno de los rasgos que distinguen a estos centros de salud y bienestar. La propuesta se apoya en una estructura con más de 15 médicos, más de 60 especialistas consultores y acceso a 25 especialidades de la medicina, lo que permite articular evaluaciones clínicas, asesoramiento nutricional, actividad física y distintas intervenciones vinculadas con la salud.

La alimentación ocupa un lugar central dentro de esa lógica. La clínica sostiene una propuesta basada en productos frescos, una presencia fuerte de vegetales, legumbres y cereales integrales, y una reducción del consumo de alimentos ultraprocesados. En diálogo con Infobae, la especialista en nutrición Adamantia Nisianaki explicó que el enfoque apunta a introducir una dieta sostenida en el tiempo que contribuya a disminuir procesos inflamatorios y a prevenir la senescencia celular.

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Clinique La Prairie, fundada en 1931, combina centro médico, área de bienestar y hospitalidad con programas personalizados de revitalización, detox y peso saludable (Archivo Infobae)

La precisión suiza, entre los Alpes y la cultura de la longevidad

La clínica está ubicada en Montreux, a orillas del lago Léman, en una postal donde el paisaje alpino y la cultura suiza del detalle forman parte de la experiencia. Ese marco aporta parte de su magnetismo internacional, aunque el diferencial del lugar pasa por trasladar esa idea de precisión al terreno de la medicina preventiva, el seguimiento personalizado y los programas orientados al bienestar.

El centro reúne servicios médicos, área de spa y programas de salud en un mismo predio. Ese esquema incluye consultas con especialistas, evaluación nutricional, propuestas de actividad física y distintos tratamientos de relajación, con estadías que suelen organizarse alrededor de planes de una o dos semanas.

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Los programas de medicina preventiva en Montreux se organizan sobre cuatro pilares: medicina, nutrición, bienestar y movimiento

La historia del establecimiento también alimentó su perfil internacional. Según la información institucional y lo reconstruido por Infobae, por sus instalaciones pasaron a lo largo de las décadas celebridades, dirigentes y figuras del espectáculo de distintos países.

A lo largo de las décadas, por la clínica pasaron figuras de alto perfil de la política, la cultura y el espectáculo internacional. Entre los nombres más famosos aparecen Marlene Dietrich, Richard Burton, Cary Grant, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Catherine Deneuve, Brad Pitt y George Clooney. Entre las visitas más recientes que trascendieron figura Carla Bruni.

Entre los nombres argentinos que suelen aparecer vinculados con la clínica figuran Mirtha Legrand, Susana Giménez y Diego Maradona, además de personalidades extranjeras que eligieron ese destino en distintas etapas.

El paso de Awada por la clínica se inscribe en una tendencia que excede el atractivo del lujo o la privacidad. Este tipo de centros gananaron espacio a partir de una búsqueda asociada al envejecimiento saludable, la prevención y la mejora de la calidad de vida.

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