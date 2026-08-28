¿Tu lavanda no florece? El error común en el riego y los cuidados que se deben corregir para que crezca sana en tu maceta

El cultivo de lavanda en maceta exige controlar el espacio de las raíces, el calor del recipiente y la gestión del agua para favorecer la floración (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lavanda es un género de más de 60 especies de arbustos de larga vida pertenecientes a la familia de las lamiáceas, originario del Mediterráneo y reconocido por su color púrpura y su aroma. Desde la antigüedad, esta planta tuvo usos medicinales para tratar la ansiedad, las migrañas, el insomnio, afecciones cutáneas como el acné, el dolor dental y las náuseas. Con el tiempo, su cultivo trascendió los jardines y se instaló en balcones y terrazas de todo el mundo, donde prospera en maceta con resultados vistosos.

Crecer en un contenedor, lejos del suelo natural, le impone a la lavanda condiciones que no siempre resultan fáciles de manejar. El espacio limitado para las raíces, la exposición al calor que acumula la maceta y la gestión del agua son factores que determinan la diferencia entre una planta sana y una que no llega a florecer. Quienes cultivan lavanda en maceta suelen enfrentarse a estos mismos desafíos, con independencia de si tienen experiencia previa en jardinería o no.

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El conocimiento de las necesidades básicas de la planta —en cuanto a luz, sustrato, riego, fertilización y poda— permite anticipar los errores más frecuentes y corregirlos antes de que comprometan su desarrollo. Lo que sigue es una guía ordenada de los cuidados que la lavanda en maceta requiere a lo largo de su ciclo de vida.

El inicio ideal: ¿semillas o plántulas?

Para cultivar lavanda en maceta existen dos puntos de partida: las semillas y las plántulas ya formadas. Cada opción presenta ventajas y limitaciones concretas que conviene evaluar antes de comenzar, según detalla el portal científico Meteored.

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La siembra con semillas es la alternativa más económica, pero también la que exige mayor paciencia. La germinación es lenta y las primeras flores pueden no aparecer hasta un año o más después de la siembra. Para que el proceso avance con éxito, las semillas deben colocarse en primavera, en un ambiente protegido y con buena iluminación.

Quienes prefieran resultados más rápidos pueden adquirir una plántula en un vivero o centro de jardinería. En ese caso, basta con trasplantarla a una maceta adecuada para estimular su crecimiento y esperar las primeras flores en pocas semanas.

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La elección de la maceta también forma parte de este primer paso. De acuerdo con el medio ambiental EcologíaVerde, el recipiente debe tener un diámetro de entre 30 y 40 centímetros, para que las raíces dispongan del espacio que necesitan. Las macetas de cerámica o terracota sin pintar ni esmaltar son las más recomendables, dado que su porosidad favorece la evaporación del agua sobrante y protege la salud radicular.

La lavanda en maceta puede iniciarse con semillas en primavera o con plántulas de vivero, una opción que acelera la aparición de flores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves del éxito: sol, riego y drenaje

La lavanda requiere sol directo durante al menos seis a ocho horas por día. Tanto en interior como en exterior, la ubicación debe ser la más luminosa disponible. La planta tolera bien las bajas temperaturas y resiste las heladas, por lo que el frío no representa, en general, una amenaza para su supervivencia.

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El riego es el aspecto donde más errores se cometen. El portal científico señaló que durante los primeros años de vida, la lavanda tiene tallos predominantemente herbáceos y un sistema radicular poco desarrollado, lo que limita su tolerancia a la sequía. En esa etapa, la tierra debe mantenerse ligeramente húmeda, sin permitir el encharcamiento. La frecuencia orientativa, conforme con el medio ambiental, es de una vez por semana en los meses cálidos y una vez cada dos semanas en los meses fríos. Después de dos o tres años, cuando los tallos más viejos se endurecen y se vuelven leñosos y el sistema radicular se consolida, la tolerancia a la falta de agua aumenta. A partir de ese momento, se recomienda regar poco pero con regularidad, solo cuando el sustrato esté completamente seco.

El drenaje es una condición innegociable. La lavanda no tolera el encharcamiento de las raíces, por lo que la maceta debe tener agujeros en la parte inferior. Para mejorar aún más esa capacidad de escurrimiento, el medio recomendó colocar una capa de grava en el fondo antes de agregar el sustrato. La mezcla de tierra ideal combina tierra para plantas aromáticas o tierra para macetas con arena gruesa, perlita o gravilla, materiales que aseguran una textura suelta y permiten que las raíces respiren.

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Fertilización y trasplante: cuándo intervenir

La lavanda no demanda una fertilización intensa. Un abono orgánico ligero, aplicado una o dos veces durante la temporada de crecimiento, es suficiente para acompañar su desarrollo sin distorsionarlo. El exceso de fertilizante —especialmente el rico en nitrógeno— produce el efecto contrario al deseado: favorece el crecimiento de hojas en detrimento de las flores, con lo que la planta pierde aroma y vistosidad, advirtió EcologíaVerde. Cuando se fertilice, debe asegurarse de que el abono tenga una baja concentración de nitrógeno para no alterar el sustrato.

El trasplante responde a un calendario más espaciado. De acuerdo con el portal, la lavanda debe mudarse a una maceta nueva cada dos o tres años, o con menor frecuencia si desde el principio se eligió un recipiente de gran tamaño. El momento más adecuado para esta operación es la primavera. Cada trasplante implica pasar a una maceta de tamaño ligeramente superior al anterior, de modo que las raíces encuentren espacio para seguir expandiéndose sin un salto brusco que pueda estresarlas.

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El riego de la lavanda cambia con la edad de la planta: en los primeros años necesita tierra ligeramente húmeda y después solo debe regarse cuando el sustrato esté seco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poda y mantenimiento para una forma compacta

La poda de la lavanda debe ser ligera y precisa. Su objetivo es mantener la forma compacta del arbusto, eliminar el material seco y estimular la producción de nuevos brotes. El medio ambiental detalló que los meses más adecuados para realizarla son a principios de primavera y en otoño.

Tras la floración, corresponde eliminar las flores secas y acortar las ramas. Retirar las flores marchitas es una tarea que no debe postergarse: su presencia puede frenar el crecimiento de la planta e impedir que la renovación floral se lleve a cabo de manera adecuada. La poda no debe ser agresiva; la clave está en respetar la estructura del arbusto mientras se eliminan las partes que ya cumplieron su ciclo.

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Cosecha y usos: cómo aprovechar sus flores

El momento óptimo para la cosecha coincide con el inicio de la floración, justo cuando las flores acaban de brotar. El día elegido debe ser seco y soleado. Los tallos se cortan a pocos centímetros de la base, se agrupan en pequeños manojos y se cuelgan boca abajo en un lugar oscuro, bien ventilado y sin humedad, precisó Meteored.

Una vez secas, las flores conservan su aroma y propiedades con el tiempo. Se pueden desgranar y guardar en bolsas de lino o algodón, donde funcionan como perfumador de cajones y armarios o como remedio tradicional contra las polillas. También admiten usos decorativos o se convierten en pequeños obsequios. Las flores de lavanda, además, son ricas en néctar y atraen abejas, mariposas y otros insectos polinizadores, lo que convierte a la planta en un recurso valioso para la biodiversidad urbana. Para preservar ese beneficio, conviene elegir variedades no híbridas y evitar el uso de pesticidas o productos químicos.

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