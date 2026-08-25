Las autoridades dominicanas desarticulan a una banda vinculada a asaltos a comercios y empresas

Las autoridades de la República Dominicana desarticularon una banda dedicada a asaltos contra establecimientos comerciales y empresas en varias zonas del país. (Policía Nacional)

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En un despliegue que refleja la respuesta oficial frente a la criminalidad organizada, las autoridades de la República Dominicana informaron sobre la desarticulación de una banda responsable de asaltos a establecimientos comerciales y empresas en varias zonas del país.

El operativo, coordinado por la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional, marcó un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad pública que desde hace meses ocupa la agenda de las instituciones responsables del orden.

La investigación arrancó tras una ola de robos que afectó a empresas y comercios en diferentes provincias. El trabajo de inteligencia, liderado por la Dirección Central de Investigación (Dicrim), facilitó la localización y captura de varios integrantes del grupo, quienes ahora enfrentan procesos judiciales. Otros miembros de la estructura criminal, ya identificados por las autoridades, permanecen en fuga.

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La operación empleó técnicas modernas de rastreo, como el seguimiento de teléfonos móviles para localización de los implicados, vehículos y placas adulteradas.

El uso de estos recursos permitió obtener evidencia y trazar los movimientos de la banda, que operaba bajo esquemas propios del crimen organizado. Así lo confirmó el director del Dicrim, quien destacó que la nueva aproximación policial busca atacar las redes delictivas desde sus niveles jerárquicos superiores hasta los eslabones de menor rango.

La investigación de la Dicrim comenzó tras una ola de robos que afectó a comercios y empresas en distintas provincias de la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este golpe a la criminalidad ocurre en paralelo a la implementación del nuevo modelo de patrullaje policial en la República Dominicana. De acuerdo con información oficial, la estrategia ya muestra resultados en los primeros cuatro territorios donde se aplica, con una reducción aproximada de 36% en los robos reportados.

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La extensión del programa contempla sumar veinte territorios antes de diciembre, lo que supondrá la incorporación de agentes recién formados, vehículos, motocicletas y cámaras corporales para fortalecer la vigilancia.

De forma inmediata las autoridades no han brindado detalles sobre la cantidad de personas que han sido detenidas en el operativo o si se encuentran investigando a más personas relacionadas.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, subrayó que la persecución de bandas organizadas es uno de los ejes centrales de la Fuerza de Tarea.

El enfoque combina análisis de información, prevención y operaciones coordinadas entre las distintas dependencias de seguridad. El plan también prevé la graduación de dos mil nuevos policías en el mes de noviembre, quienes recibirán capacitación adicional para el manejo de la fuerza en labores preventivas y de control.

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La Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nacional coordinaron el operativo que permitió capturar a varios integrantes de la banda criminal. (Redes Diego Pesqueira)

El Ministerio de Interior y Policía mantiene el diseño y la conducción de las políticas públicas de seguridad ciudadana, mientras que la ejecución en el terreno recae en la Policía Nacional y otras instituciones operativas. La coordinación interinstitucional ha permitido mejorar la reacción frente a delitos complejos y fortalecer la capacidad de respuesta ante hechos violentos.

Las autoridades insisten en que el combate al crimen organizado exige acciones sostenidas y un monitoreo continuo de las zonas más afectadas. La combinación de inteligencia, tecnología y recursos humanos forma parte del esquema actualizado que buscan profundizar en los próximos meses. El objetivo es consolidar territorios seguros y disminuir los niveles de violencia que afectan a la población y al sector productivo.

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