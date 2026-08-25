Populoso distrito de Panamá completa una semana sin homicidios tras imponer restricciones nocturnas

Más de 400 agentes de diferentes estamentos de seguridad participan en la Operación Enfoque Distrito. Cortesía Policía Nacional

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San Miguelito completó los primeros siete días de restricciones nocturnas sin registrar homicidios, según el balance presentado por la alcaldesa Irma Hernández y la Policía Nacional.

Las medidas comenzaron el 17 de agosto en cuatro corregimientos con alta incidencia delictiva y se mantendrán vigentes hasta el próximo 31 de agosto.

“Luego de esta primera semana, no se ha registrado ni un homicidio en nuestro territorio”, afirmó Hernández. La alcaldesa consideró que el resultado representa el logro más importante de la intervención, después de que el distrito acumulara 70 víctimas entre enero y julio de 2026, según las estadísticas oficiales.

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La cifra equivalió al 20% de los 351 homicidios contabilizados en todo Panamá durante ese periodo. En los primeros siete meses de 2025, San Miguelito había registrado 63 víctimas, por lo que los asesinatos aumentaron 11% en la comparación interanual, antes de aplicarse las nuevas medidas de seguridad.

Irma Hernández, alcaldesa del distrito de San Miguelito, informó que durante la primera semana de restricciones nocturnas no se registraron homicidios y fueron capturadas dos personas investigadas por ese delito. Captura de video

La restricción rige en Belisario Frías, Belisario Porras, Arnulfo Arias y Omar Torrijos, identificados como sectores prioritarios por sus niveles de violencia. De lunes a jueves funciona entre las 11:00 p.m. y las 3:00 a.m., mientras los fines de semana se extiende desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

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Durante la primera semana de la denominada Operación Enfoque Distrito, la Policía Nacional aprehendió a 565 personas, entre ellas 49 menores, por el presunto incumplimiento del Decreto Alcaldicio 013-2026. El dispositivo contempla la participación de más de 400 agentes de diferentes estamentos de seguridad desplegados en los cuatro corregimientos.

Las autoridades también reportaron la captura de dos personas investigadas por homicidio, quienes figuraban en los listados de los más buscados del país. Además, 51 ciudadanos requeridos mediante diferentes oficios fueron aprehendidos por casos presuntamente relacionados con homicidios, drogas, robos, hurtos y otros delitos.

Hernández destacó que las capturas fueron posibles durante los controles de movilidad instalados en distintos sectores. No obstante, los resultados corresponden únicamente a la primera mitad de una intervención programada durante 15 días, por lo que todavía será necesario comparar la incidencia delictiva al concluir el operativo.

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Las unidades policiales decomisaron dos paquetes de presunta droga y 108 carrizos con sustancias ilícitas, además de 26 sobres con marihuana y seis con cocaína. El balance incluyó la incautación de seis armas de fuego sin los permisos correspondientes y un total de 135 municiones recuperadas durante los operativos.

La intervención dejó 565 personas aprehendidas por el presunto incumplimiento del Decreto Alcaldicio 013-2026. Cortesía Policía Nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional efectuó 29,049 verificaciones ciudadanas en los primeros siete días, mediante puntos de control vehicular y peatonal. Los agentes comprobaron la identidad de las personas y las razones de sus desplazamientos durante los horarios restringidos, con el objetivo de localizar requeridos y vigilar el cumplimiento de la normativa.

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Las acciones también alcanzaron la circulación vehicular. Hernández informó que 150 conductores fueron sancionados por infracciones de tránsito, mientras más de 40 vehículos fueron retirados con grúas por incumplimientos de los reglamentos de tránsito y seguridad. Estos resultados forman parte de los controles complementarios desplegados durante la operación policial.

El decreto no establece una prohibición absoluta de circular. Personal de salud, seguridad, emergencias y servicios públicos puede movilizarse durante los horarios establecidos.

También están exceptuadas las personas que acrediten desplazamientos por razones laborales, educativas o de fuerza mayor, además de los usuarios y prestadores del transporte colectivo.

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Los adultos que no puedan justificar su presencia en espacios públicos pueden ser conducidos ante la autoridad correspondiente. El incumplimiento contempla multas municipales que oscilan entre $50 y $500, mientras para los menores continúan vigentes las disposiciones especiales establecidas anteriormente por la Alcaldía para regular su permanencia en las calles durante la noche

San Miguelito acumuló 70 víctimas de homicidio entre enero y julio de 2026, equivalentes al 20% de las 351 registradas en todo Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hernández agradeció la participación de las autoridades y la cooperación de los residentes, a quienes atribuyó un papel importante en el desarrollo de la estrategia. “Nos rehusamos a seguir viviendo con el temor y con el miedo”, expresó al asegurar que el municipio continuará trabajando para recuperar la seguridad y la tranquilidad en las comunidades.

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Aunque la ausencia de homicidios durante siete días representa una variación frente al comportamiento reciente del distrito, el periodo todavía es limitado para determinar una tendencia sostenida o atribuir el resultado exclusivamente a la restricción. El balance definitivo deberá establecer si la vigilancia reforzada logra mantener la reducción de la violencia más allá del operativo temporal.