Quién es Tito Petruzzella, el argentino que buscará ganar un contrato en UFC: qué necesita para ingresar a la máxima compañía de MMA del mundo

El marplatense buscará un contrato en UFC

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Carlos Petruzzella subirá al octágono del UFC Apex en Las Vegas para disputar una de las peleas más decisivas de su carrera, enfrentando al estadounidense Nick Galanti en el Dana White’s Contender Series con el objetivo de obtener un contrato en la UFC. El combate se realizará este martes 25 de agosto de 2026 y representa una oportunidad histórica tanto para el luchador marplatense como para el desarrollo de las artes marciales mixtas argentinas.

Con un récord profesional de 15 victorias y solo una derrota, Carlos El Tito Petruzzella se presenta como uno de los peleadores de mayor proyección en la categoría peso mediano (83 kg). Su historial muestra una tasa del 100% de finalizaciones, con siete nocauts y ocho sumisiones. El rival, Nick Galanti, es actual campeón de la promotora CFFC y ostenta un registro de siete victorias y una derrota.

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La cita tendrá lugar en las instalaciones del UFC Apex en Nevada, Estados Unidos, y la cartelera principal podrá seguirse en Argentina a partir de las 20:00 horas a través de la plataforma Paramount+ y del servicio oficial UFC Fight Pass. La décima temporada del Dana White’s Contender Series se transmite en vivo todos los martes hasta el 13 de octubre de 2026.

Carlos Petruzzella se presentó en UFC y aseguró que será un showman y aportará valor a la compañía si gana el contrato

Para este desafío, Petruzzella contará con el apoyo estratégico de Kevin El Chino Vallejos en su esquina. Vallejos, también oriundo de Mar del Plata (Batán), viajó especialmente a Las Vegas para acompañar a su compatriota, respaldado por su propia experiencia en el escenario del Contender Series. El Chino ya sabe lo que implica la presión de este tipo de eventos, tras ganar su contrato por la misma vía y su presencia refuerza el aspecto técnico y emocional de la preparación.

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El propio Carlos Petruzzella expresó la trascendencia de este momento durante el careo ante su rival: “¿Sabés lo que esperé este momento? Todo por mi hija. 10 años esperé este momento. Toda mi vida esperé este momento. Es mía la pelea. Dios está conmigo papá. Yo soy argentino”, le aseguró a Galanti.

El respaldo argentino en el Contender Series se ha consolidado a lo largo de los años. Peleadores como Esteban Ribovics, quien obtuvo su contrato tras un nocaut en la sexta temporada, y Ailín Pérez, una de las referentes femeninas, abrieron el camino. El propio Kevin Vallejos logró ingresar a la UFC luego de regresar y dominar en una segunda oportunidad. La lista se completa con Sofía Montenegro, otra representante del MMA femenino argentino.

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Petruzella se enfrentará a Galanti por un contrato en UFC

Cómo funciona el Dana White’s Contender Series

El formato del Dana White’s Contender Series difiere de un torneo convencional. Cada peleador disputa una única pelea de tres asaltos bajo el reglamento unificado de artes marciales mixtas. El presidente de la UFC, Dana White, evalúa no solo el resultado, sino el nivel de espectáculo, agresividad y desempeño de los ganadores. Al cierre de la jornada, el directivo anuncia quiénes, en su criterio, poseen el nivel necesario para integrarse a la mayor organización de MMA del mundo y reciben el contrato oficial.

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Según explicó Petruzzella en su video de presentación oficial en la compañía: “El MMA en Argentina se está desarrollando, actualmente no son muchos los luchadores que llegan a UFC, pero como mi hermano el Chino (Vallejos), yo y otros argentinos, estamos llegando, hoy está creciendo mucho el deporte en Argentina. Cuando hay un representante argentino, la gente está toda atrás. Le voy a demostrar a UFC que soy un showman, que soy un gran peleador y que ese contrato es mío”.

El marplatense también hizo referencia al significado de su trayectoria y a los desafíos personales sorteados para llegar a esta instancia: “Yo creía que todo dependía de mi carrera en la vida, que si no tenía éxito mi vida no servía para nada. Sin dudas yo sé que mi derrota era parte de mi propósito en la vida, yo tenía que pasar eso porque fueron muchas cosas que acontecieron antes de la pelea. Tuve que pasarlo igual y yo sé que Dios tiene un propósito atrás de todo. Fue así, hoy lo entiendo. El propósito valió la pena perder. En un momento no creía que iba a llegar pero yo sé que Dios es fiel y me dio la oportunidad”.

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Carlos Petruzzella buscará replicar el camino de otros argentinos y sumarse a la elite de la UFC. Su combate ante Nick Galanti en el UFC Apex se presenta como un punto de inflexión tanto en su carrera como en la proyección del MMA argentino. El respaldo de Kevin Vallejos en la esquina y la experiencia acumulada por la legión nacional en el Contender Series otorgan al marplatense una plataforma inmejorable para intentar dejar su huella en Las Vegas.