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Cómo fue la rutilante gala a beneficio del Museo de Bellas Artes en la Embajada de España

La noche se inspiró en la exposición “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”. Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes, subrayó la misión de fortalecer el acervo y la función educativa del museo nacional

Embaja de España - Museo Nacional de Bellas Artes
La Embajada de España en Buenos Aires albergó una celebración a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes (Jaime Olivos)
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La Embajada de España en Buenos Aires se transformó en el marco de una celebración a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

El evento, bajo el título “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”, reunió a más de 500 invitados.

Además, rememoró el espíritu de intercambio cultural que impulsó la exposición “Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930)”, recientemente exhibida en el MNBA.

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Embaja de España - Museo Nacional de Bellas Artes
Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina

A través de un conjunto de obras del patrimonio del Museo y de piezas provenientes de otras instituciones, la exposición puso en diálogo, por primera vez, obras de artistas argentinos y españoles contemporáneos del período 1880-1930, entendiendo el viaje como una experiencia capaz de transformar miradas, lenguajes y trayectorias.

En ese marco, durante la noche Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, expresó: “Hoy es un día especial porque se cumplen 130 años del museo, 95 de la asociación, fundada para ayudar al museo, y además, como si fuera poco, es el cumpleaños de Borges. Tenemos mucho para celebrar”.

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El ex presidente Mauricio Macri asistió a la gala con su pareja, Dolores Teuly. Al llegar, posaron junto a Julio César Crivelli, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes

Crivelli destacó el recorrido institucional de la Asociación al señalar: “Desde su inicio, en 1931, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes ha construido un modelo singular de mecenazgo cívico que transformó el compromiso de la sociedad en patrimonio público, fortaleciendo las colecciones del Museo, impulsando su misión educativa y contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de públicos. Su trayectoria demuestra que la preservación del patrimonio no depende exclusivamente de las políticas estatales, sino también de una ciudadanía comprometida con el valor social del arte y la cultura”.

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La jefa de Neuropsicología de Fleni, doctora Lucía Crivelli, Julio César Crivelli, el jefe de Gabinete Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana

Durante su discurso, subrayó: “Me gusta destacar que nuestro mayor activo son ustedes: nuestros más de 3.500 socios, sponsors y benefactores, personas y empresas que dan vida y sentido a esta tarea de acompañar al Museo y complementar la acción del Estado en su ineludible responsabilidad de conservar el patrimonio artístico de la Nación”. “Gracias a ese compromiso compartido, el objetivo de recaudación de este año estará destinado a adecuar una nueva sede abierta al público, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy permanecen en las reservas del Museo”, señaló.

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La artista Gloria César estuvo a cargo de la ambientación

El objetivo de recaudación de este año estuvo destinado precisamente a adecuar una nueva sede abierta al público, que permitirá archivar, conservar, restaurar y exhibir parte de las valiosísimas obras de arte que hoy permanecen en las reservas del Museo.

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Lucía Crivelli y Julio César Crivelli

En otro tramo de sus palabras, Crivelli remarcó la dimensión educativa de la tarea de la Asociación: “Nuestra tarea no se limita al apoyo material. Durante más de nueve décadas hemos acercado el arte a miles de personas, ayudándolas a comprender por qué las obras que custodia el Museo constituyen un bien común. Ese legado educativo, sostenido a lo largo del tiempo, nos llena de orgullo y es tan valioso como las adquisiciones, restauraciones y exposiciones que, gracias a vuestra indispensable colaboración, hemos contribuido a hacer posibles”.

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Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón, junto al empresario Martín Cabrales

La fiesta retomó ese espíritu de encuentro y celebración entre ambas culturas, con ambientación de Gloria César, conducción de Roberto Funes Ugarte y música de DJ Laplacette. La propuesta contó con una decoración que simulaba un jardín inmersivo dentro del cual se integraban las culturas argentina y española. La noche también sirvió para celebrar los lazos culturales entre los países, en sintonía con el eje conceptual de la exposición.

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El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y su mujer, Agustina Cavanagh, ex directora ejecutiva de Cimientos

En ese sentido, Crivelli afirmó: “Con la satisfacción del camino recorrido, volvemos a reunirnos esta noche, aunque por primera vez en el marco excepcional que nos brinda la Embajada de España en la Argentina, para celebrar los profundos vínculos artísticos que unen a nuestros dos países”.

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Cynthia Cohen y Jorge Telerman

“Esa historia compartida encuentra una magnífica expresión en la exposición Itinerarios artísticos entre la Argentina y España (1880-1930), inaugurada en abril pasado en el Museo con el apoyo de la Embajada de España en la Argentina y del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), con curaduría de las investigadoras Florencia Galesio, Paola Melgarejo y Patricia Corsani”, celebró.

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Sofía Pinto y Marina Achával durante la gala

Sobre el sentido de la muestra, agregó: “Pone de relieve cómo los viajes entre ambas orillas del Atlántico no constituyeron un simple proceso de transferencia cultural, sino un espacio de encuentro, co-creación y circulación permanente de personas, obras e ideas”.

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Carmen María Ramos de Balcarce, de Amigos del Bellas Artes

“Las trayectorias de artistas argentinos como Cesáreo Bernaldo de Quirós, Antonio Berni, Norah Borges, Emilio Caraffa o Alfredo Gramajo Gutiérrez, en diálogo con figuras españolas de la talla de Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Hermenegildo Anglada Camarasa o Julio Romero de Torres, revelan la construcción de una sensibilidad artística transatlántica y de una modernidad compartida que enriqueció profundamente la cultura de ambos países”, comentó el presidente de la Asociación.

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Orly Benzacar, directora de la emblemática galería de Villa Crespo

Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España en Argentina, también habló durante la gran noche. “Para la Embajada de España en Buenos Aires es un inmenso honor que el Museo Nacional de Bellas Artes y la Asociación de Amigos de Bellas Artes nos hayan ofrecido la posibilidad de alojar este evento. Nos sentimos profundamente honrados”, dijo.

El diplomático precisó que la relación “entre España y Argentina es un viaje de ida y vuelta”.

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Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes

“Las relaciones entre España y Argentina, en el ámbito de la cultura y el arte, como demuestra el acto de hoy, son fecundas y sólidas. También lo son en el ámbito comercial, económico, político y, sobre todo, en el humano, que es el más importante, porque todo lo que pueden hacer ambos países y gobiernos se debe a una corriente humana y social que mantiene nuestras relaciones al más alto nivel”, repasó.

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Inés Etchebarne, Andrés Duprat, Josefina Carlés y Julio César Crivelli

Por su parte, Andrés Duprat, director del MNBA, sostuvo: “Nos alegra compartir esta cena y estamos muy agradecidos de que hayan respondido, como siempre, a la convocatoria de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes”.

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Felisa Blaquier y Sofía Pinto

“Estamos celebrando a España, no por casualidad, sino gracias a una muestra fantástica que realizamos y que acaba de finalizar. Además, el 21 de septiembre inauguraremos una muestra llamada ‘Goya en Buenos Aires’, con dos tapices y obras de Goya de las colecciones reales de España. Es la primera vez que las colecciones reales hacen un préstamo a Sudamérica y nos han elegido a nosotros”.

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Walter D'Aloia Criado, presidente de la Asociación de Amigos del Museo Fernández Blanco

La celebración en la Embajada de España reflejó el compromiso compartido por fortalecer el patrimonio artístico y educativo del Museo Nacional de Bellas Artes, al tiempo que resaltó la continuidad y la riqueza de los vínculos culturales entre Argentina y España. El encuentro dejó abierta la puerta a futuros proyectos conjuntos y a la consolidación de una comunidad que valora el arte como un bien común.

*Fotos: Jaime Olivos y RS Fotos

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