Receta de wok de langostinos con arroz yamaní, rápida y fácil

Un buen wok de langostinos con arroz yamaní tiene ese poder inmediato de transportarte: el aroma del ajo chisporroteando y el colorido de los vegetales frescos invitan a una comida ligera, sabrosa y reconfortante.
En la Argentina, los langostinos patagónicos son ampliamente valorados y el wok es sinónimo de cocina rápida, ideal para quienes buscan platos saludables y sabrosos sin perder tiempo. Este salteado suele aparecer en mesas de semana, cuando se quiere comer bien sin complicarse, o en una cena informal con amigos.
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Receta de wok de langostinos con arroz yamaní
El wok de langostinos con arroz yamaní es una preparación rápida donde los langostinos se saltean a fuego fuerte junto a vegetales frescos y se combinan con arroz yamaní cocido. El resultado es un plato colorido, con texturas crujientes y el perfume a mar de los langostinos.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 300 gr de langostinos pelados y limpios
- 200 gr de arroz yamaní
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 1 zucchini
- 1 cebolla morada
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Cebolla de verdeo para decorar
Cómo hacer wok de langostinos con arroz yamaní, paso a paso
- Cocinar el arroz yamaní en abundante agua con una pizca de sal hasta que esté tierno, entre 18 y 20 minutos. Colar y reservar.
- Pelar y limpiar bien los langostinos. Secar con papel de cocina.
- Cortar la zanahoria, el morrón, el zucchini y la cebolla en tiras finas. Picar los ajos.
- Calentar el wok a fuego fuerte y agregar el aceite. Cuando esté bien caliente, sumar el ajo y el jengibre rallado.
- Agregar los langostinos y saltear 2 minutos, hasta que cambien de color. Retirar y reservar.
- Saltear los vegetales en el mismo wok a fuego fuerte durante 4-5 minutos. Persistir en el movimiento para que no se quemen y queden crocantes.
- Sumar el arroz yamaní cocido al wok y mezclar bien. Incorporar los langostinos reservados.
- Añadir la salsa de soja, salpimentar y saltear 1 minuto más, integrando todos los sabores.
- Servir caliente, decorando con cebolla de verdeo picada.
Consejos técnicos:
- El wok debe estar bien caliente antes de agregar los ingredientes.
- Los langostinos se cocinan muy rápido: no los pases de cocción.
- Los vegetales deben quedar crocantes, no blandos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 55 gr
- Proteínas: 25 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque los langostinos pierden textura y los vegetales se ablandan.
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