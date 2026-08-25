Receta de wok de langostinos con arroz yamaní, rápida y fácil

Wok de langostinos y verduras frescas con arroz yamaní, una opción rápida y liviana para cualquier día de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un buen wok de langostinos con arroz yamaní tiene ese poder inmediato de transportarte: el aroma del ajo chisporroteando y el colorido de los vegetales frescos invitan a una comida ligera, sabrosa y reconfortante.

En la Argentina, los langostinos patagónicos son ampliamente valorados y el wok es sinónimo de cocina rápida, ideal para quienes buscan platos saludables y sabrosos sin perder tiempo. Este salteado suele aparecer en mesas de semana, cuando se quiere comer bien sin complicarse, o en una cena informal con amigos.

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Receta de wok de langostinos con arroz yamaní

El wok de langostinos con arroz yamaní es una preparación rápida donde los langostinos se saltean a fuego fuerte junto a vegetales frescos y se combinan con arroz yamaní cocido. El resultado es un plato colorido, con texturas crujientes y el perfume a mar de los langostinos.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

300 gr de langostinos pelados y limpios

200 gr de arroz yamaní

1 zanahoria

1 morrón rojo

1 zucchini

1 cebolla morada

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharadita de jengibre fresco rallado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Cebolla de verdeo para decorar

El salteado al wok realza los sabores y mantiene la textura justa de langostinos y vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer wok de langostinos con arroz yamaní, paso a paso

Cocinar el arroz yamaní en abundante agua con una pizca de sal hasta que esté tierno, entre 18 y 20 minutos. Colar y reservar. Pelar y limpiar bien los langostinos. Secar con papel de cocina. Cortar la zanahoria, el morrón, el zucchini y la cebolla en tiras finas. Picar los ajos. Calentar el wok a fuego fuerte y agregar el aceite. Cuando esté bien caliente, sumar el ajo y el jengibre rallado. Agregar los langostinos y saltear 2 minutos, hasta que cambien de color. Retirar y reservar. Saltear los vegetales en el mismo wok a fuego fuerte durante 4-5 minutos. Persistir en el movimiento para que no se quemen y queden crocantes. Sumar el arroz yamaní cocido al wok y mezclar bien. Incorporar los langostinos reservados. Añadir la salsa de soja, salpimentar y saltear 1 minuto más, integrando todos los sabores. Servir caliente, decorando con cebolla de verdeo picada.

Consejos técnicos:

El wok debe estar bien caliente antes de agregar los ingredientes.

Los langostinos se cocinan muy rápido: no los pases de cocción.

Los vegetales deben quedar crocantes, no blandos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 55 gr

Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una receta colorida y saludable que combina ingredientes frescos y cocción simple en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda freezar porque los langostinos pierden textura y los vegetales se ablandan.