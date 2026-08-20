Cómo hacer conchas caseras de chocolate y vainilla: esponjosas y tradicionales

La concha es uno de los panes dulces más consumidos en México y forma parte de la tradición panadera del país desde el siglo XIX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La concha es uno de los panes dulces más queridos de México: una masa suave de bizcocho cubierta con una capa crujiente de azúcar que imita el relieve de una concha marina.

Hacerla en casa requiere paciencia —el proceso toma cerca de seis horas y media— pero los ingredientes son accesibles y el procedimiento, según la receta del chef Irving Quiroz publicada en el portal Larousse Cocina, está al alcance de cualquier cocinero sin experiencia en panadería.

El pan dulce mexicano tiene raíces en las técnicas de panadería europea, adaptadas con el tiempo a los ingredientes y gustos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado son 30 piezas esponjosas, en versión chocolate o vainilla, listas para acompañar un café o un atole.

Ingredientes para 30 conchas, según Larousse Cocina

Masa:

1 kilo de harina de trigo

15 gramos de sal

25 gramos de levadura en polvo

550 mililitros de leche

200 gramos de huevos

15 mililitros de extracto de vainilla

175 gramos de azúcar

150 gramos de mantequilla en cubos a temperatura ambiente

60 gramos de manteca de cerdo.

Cobertura:

200 gramos de harina de trigo

200 gramos de azúcar glass

200 gramos de manteca vegetal en cubos pequeños

30 gramos de cocoa

15 mililitros de extracto de vainilla

La masa: el secreto está en el reposo

El punto de partida es una masa de bizcocho, la misma base que se usa para pan de muerto, chilindrinas y volcanes.

Se forma un volcán con un kilo de harina de trigo sobre la mesa, se abre un hueco al centro y ahí se colocan 15 gramos de sal y 25 gramos de levadura en polvo.

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Se mezclan con 550 mililitros de leche, incorporando la harina poco a poco.

La masa de bizcocho es la base de varios panes dulces mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después van los huevos —200 gramos— uno por uno, sin dejar de trabajar la masa.

Luego el azúcar y, al final, 150 gramos de mantequilla y 60 gramos de manteca de cerdo en cubos a temperatura ambiente.

La masa debe amasarse hasta alcanzar el punto de ventana: elástica, suave y firme, sin agregar más harina aunque se sienta pegajosa en el proceso.

La receta del chef Irving Quiroz, publicada en Larousse Cocina, rinde 30 conchas y requiere un tiempo total de seis horas y media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez lista, la masa descansa en refrigeración un mínimo de cuatro horas. Este reposo en frío es lo que le da estructura y esponjosidad al pan, de acuerdo con Larousse Cocina.

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La cobertura crocante: chocolate, vainilla o las dos

Mientras la masa reposa, se prepara la cobertura. Se mezclan 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar glass y 200 gramos de manteca vegetal con las manos hasta obtener una pasta tersa.

La cobertura se divide en dos porciones antes de agregar el saborizante: a una se le incorpora cocoa y a la otra extracto de vainilla, según la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa mezcla se divide en dos: a una mitad se le incorporan 30 gramos de cocoa y a la otra, 15 mililitros de extracto de vainilla. Se amasan por separado hasta lograr un color uniforme y se cubren con plástico adherente.

El armado y el horneado

Tras el reposo, se saca la masa del refrigerador y se poncha —es decir, se presiona con los puños para expulsar el gas acumulado durante la fermentación— antes de dividirla en porciones de 70 gramos.

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Se dejan reposar diez minutos y se bolean —se rolan sobre la mesa con la palma de la mano en movimiento circular hasta formar esferas lisas y tensas— antes de colocarlas en las charolas, separadas entre sí por algunos centímetros.

El nombre de este pan proviene de su parecido visual con las conchas de mar, reproducido mediante un molde especial sobre la cobertura de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aplanan ligeramente con las palmas y se untan con un poco de manteca vegetal.

Con la cobertura se forman esferas de tres centímetros de diámetro que se aplastan hasta obtener discos delgados. Cada disco cubre un bollo de masa y se presiona con el marcador de conchas para crear el diseño característico. Las piezas armadas reposan hasta duplicar su volumen.

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La infografía detalla el proceso de preparación de conchas mexicanas, desde el armado hasta el horneado y enfriado, siguiendo la receta del Chef Irving Quiroz para Larousse Cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horno debe estar a 170 grados Celsius. Las conchas se hornean 18 minutos o hasta que la base esté dorada.

Se retiran y se enfrían sobre una rejilla antes de servir, de acuerdo con la receta de Irving Quiroz.