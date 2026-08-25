El ministro de Economía censurado en Bolivia desiste del amparo: “Entregué todo mi esfuerzo”

El entonces ministro de Economía y Finanzas Publicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, en una rueda de prensa en La Paz (Bolivia).EFE/ Luis Gandarillas

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José Gabriel Espinoza, quien hasta el viernes fungió como ministro de Economía y Finanzas Públicas en Bolivia, desistió este lunes del amparo constitucional con el que buscaba revocar su censura legislativa y recuperar el cargo del que fue destituido.

“Bolivia necesita que su Gobierno pueda concentrarse plenamente en resolver los problemas de la gente y continuar las transformaciones que hemos iniciado, sin que mi situación personal se convierta en un elemento de confrontación e incertidumbre”, escribió el economista en su cuenta de X y anunció: “Por esa razón, he decidido retirar la Acción de Amparo Constitucional”.

Espinoza alegaba que su censura y su consecuente destitución eran inconstitucionales porque no tuvo opción de defensa, debido a su inasistencia al acto de interpelación legislativa sobre la política monetaria y la planificación macroeconómica, además de que no se había cumplido con el número de votos requeridos. En ese sentido, un tribunal constitucional debía pronunciarse sobre el caso este lunes.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y a su izquierda, el exministro de Economía José Gabriel Espinoza.

“Sigo convencido de las razones que me llevaron a presentar esa acción”, afirmó Espinoza. “Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo mi esfuerzo durante estos nueve meses y con la certeza de que Bolivia hoy está en una situación distinta a la que encontramos”, afirmó el exministro, quien llevó a cabo medidas transcendentales como la flexibilización del tipo de cambio y negociaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que se alcanzó un acuerdo para acceder a un crédito de casi 1.900 millones de dólares cuyo primer desembolso está previsto que se desembolse en las próximas semanas.

En el último mes, Espinoza estuvo en el ojo de la tormenta por la filtración de una escritura pública que daba cuenta de la compra de un Audi Q4 e-tron, a nombre del entonces ministro, por una transferencia de Bs. 50.000 (cinco mil dólares) pese a que el vehículo está valuado en alrededor de 12 veces ese monto.

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Espinoza aclaró que había pagado Bs 350.000 y atribuyó la diferencia a un supuesto “error de la tramitadora” que hizo los papeles y calificó la controversia como “un tema de cocina”. La discrepancia derivó en una denuncia penal por presunta falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y falsedad en la declaración jurada de bienes, debido a que ese dinero no aparece en su patrimonio.

Si bien la interpelación estaba dirigida a su gestión, el caso del Audi abrió una crisis política que provocó cuestionamientos y terminó con su censura parlamentaria.

Espinoza, primero de la izquierda, junto al presidente y los ministros de Estado en el anuncio del Decreto Supremo 5503 con el que se levantó parcialmente el subsidio a los combustibles. 17 de diciembre de 2025.

Espinoza es un economista reconocido y era uno de los hombres fuertes del Gobierno de Rodrigo Paz. Durante la administración interina de Jeanine Añez (2019-2020) fue miembro del directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) y en las elecciones de 2025 formó parte del equipo económico del candidato Samuel Doria Medina, el empresario que prometía resolver la crisis económica en “100 días, ¡carajo!”

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Tras la primera vuelta electoral y en el marco de la alianza entre Doria Medina y Paz, Espinoza se sumó a las filas del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezó las negociaciones con organismos internacionales para acceder a créditos externos y diseñó políticas para encaminar la recuperación económica del país.

Durante su gestión, que muchos cuestionaron por lentitud y por contradicciones con el plan de gobierno presentado en la campaña, se logró contener la inflación, levantar parcialmente el subsidio a los combustibles, reformar la política cambiaria y diseñar una ley de inversiones que está en tratamiento legislativo.

Se trata del décimo ministro que deja el gabinete en los diez meses de gobierno. El equipo de Paz pasó de tener 16 a 12 carteras y de los ministros que iniciaron la gestión solo quedan cinco; los demás salieron por destitución o renuncia. De manera interina, el presidente nombró al ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, como ministro de Economía.

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